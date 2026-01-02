РФ готує масштабну провокацію з жертвами, щоб зірвати мирні переговори

Спецслужба назвала приблизний час і місце провокації.

Кремль хоче, щоб мирні зусилля США і України були марними / Колаж: Главред, фото: president.gov.ua, kremlin.ru

Що повідомили в СЗР:

Кремль продовжує спецоперацію зі зриву переговорів про мир

Провокація може відбутися напередодні, або в ході Різдва за юліанським календарем

Об'єктом провокації може стати культова споруда

Країна-агресорка Росія готує масштабну провокацію після так званої "атаки" на резиденцію кремлівського диктатора Володимира Путіна. Для цього Кремль поширює нові сфальсифіковані інформаційні приводи.

У Службі зовнішньої розвідки України повідомили, що російську та закордонну аудиторію зараз готують до подальшої ескалації. При цьому мета РФ незмінна - зрив мирних переговорів за посередництва США.

Що задумала Росія

Напередодні, або в ході святкування Різдва за юліанським календарем, тобто 7 січня, Кремль хоче влаштувати провокацію в культовій споруді, або іншому об'єкті з високою символічною вагою як у Росії, так і на тимчасово окупованих територіях України.

"Для фальсифікації доказів причетності України планується використати уламки ударних БПЛА західного виробництва, які будуть доставлені до місця провокації з лінії бойового зіткнення. Експлуатація страху та вчинення терористичних актів із людськими жертвами під "чужим прапором" повністю відповідає стилю роботи російських спецслужб", - йдеться у повідомленні.

В СЗР наголосили, що Путін неодноразово застосовував цю тактику всередині Росії, а нині ця ж модель експортується назовні, що опосередковано підтверджується публічними заявами вищих посадових осіб РФ.

Росія не вперше намагається зірвати мирні зусилля

Главред писав, що Кремль і надалі не надає жодних підтверджень своїх заяв про нібито атаку українських безпілотників на резиденцію Володимира Путіна у Валдаї в ніч на 29 грудня. Російські посадовці заявляють, що не бачать у цьому "необхідності".

Аналітики ISW припускають, що ця історія з "ударом" по Валдаю може бути використана як привід для відмови від будь-яких нових мирних ініціатив, які виникли після останніх раундів американо-українських та багатосторонніх переговорів.

Мирні переговори - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що президент Володимир Зеленський заявив, що питання територій є найскладнішим у переговорах щодо припинення війни та залишається єдиним пунктом, де позиції України та Росії суттєво розходяться.

Раніше повідомлялося, що секретар РНБО Умєров щоденно підтримує контакт з американською командою та європейськими партнерами. Паралельно готуються нові формати взаємодії й важливі міжнародні зустрічі.

Напередодні стало відомо, що російський диктатор та воєнний злочинець Володимир Путін вже усвідомлює, що російська економіка не здатна витримати затяжну війну, і побоюється повторення сценарію розпаду СРСР. Саме тому він демонструє готовність до переговорів про завершення війни, але виключно на власних умовах.

Про джерело: Служба зовнішньої розвідки Служба зовнішньої розвідки України (СЗР) створена в 2004 році на базі Департаменту розвідки і розвідпідрозділів регіональних органів Служби безпеки України для здійснення розвідувальної діяльності в політичній, економічній, військово-технічній, науково-технологічній, інформаційній і екологічній сферах, участі у боротьбі з міжнародною організованою злочинністю, тероризмом, забезпечення безпеки установ і громадян України за кордоном. Керівник СЗР входить до складу Ради національної безпеки і оборони України і підпорядковується безпосередньо Президентові України, пише Вікіпедія.

