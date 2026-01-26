"Все може бути": нардеп оцінив шанси на завершення війни в Україні

Роман Костенко зазначив, що не вірить у закінчення війни в найближчому майбутньому, але не виключає згоди Путіна на тимчасове перемир'я.

Роман Костенко не вірить у закінчення війни в найближчому майбутньому / Колаж: Главред, фото: 4 окрема танкова бригада, facebook/Роман Костенко

Що сказав Роман Костенко:

Путін буде грати переговорами

Росія навряд чи піде на енергетичне перемир'я

Закінчення війни в найближчій перспективі не буде, російський диктатор Володимир Путін продовжуватиме грати свою гру. Про це сказав народний депутат України, секретар Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки Роман Костенко. Про це пишуть Новини.Live.

"Все може бути, але я все ж не бачу цього в найближчій перспективі, Путін буде грати переговорами", - зазначив він. відео дня

За його словами, може йтися про готовність до перемир'я - одноденного або дводенного, проте все це буде робитися для того, щоб "тримати в фокусі уваги" президента США Дональда Трампа.

"Щоб той не накладав на Росію і її сателітів санкції, щоб Путін міг будувати свої ракети. Він буде так грати", - сказав Костенко.

Нардеп зазначив, що не вірить у кінець війни в найближчому майбутньому, але не виключає згоди Путіна на тимчасове перемир'я, щоб продемонструвати, що він до чогось готовий.

"Але це частина гри, яка буде призводити до відновлення бойових дій. Просто гра Путіна", - сказав Костенко.

Також він сумнівається, що Росія піде на енергетичне перемир'я, оскільки Путін не бачить від цього ніякої вигоди.

До чого можуть призвести переговори - думка експерта

Керівник Центру громадської аналітики "Вежа" Валерій Клочок вважає, що ключові рішення на переговорах залежать від позиції Кремля. За його словами, хід переговорів свідчить про поступовий рух до сценарію заморожування бойових дій, тоді як роль Європи в процесі знижується.

"Питання війни поступово рухається до заморожування, незважаючи на певне гальмування з боку Європи, яка не здатна самостійно дати відсіч Росії", - сказав Клочок.

Переговори в ОАЕ - останні новини по темі

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, під час закритих консультацій в Абу-Дабі делегації України та США обговорювали можливі шляхи врегулювання ситуації на сході країни. За інформацією The New York Times, серед розглянутих варіантів була ідея розміщення міжнародного контингенту на тимчасово окупованій частині Донецької області.

Водночас тристороння зустріч представників України, США і Росії, що відбулася 23 січня в Абу-Дабі, не дала жодних результатів у напрямку компромісу. Про це повідомляє агентство Reuters.

Як зазначає РБК-Україна з посиланням на обізнане джерело, переговори проходили в розширеному форматі, після чого делегації розділилися на дві групи — політичну і військову. У політичному блоці істотного прогресу досягти не вдалося.

Про особу: Роман Костенко Роман Костенко - народний депутат України, секретар Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки, полковник СБУ, пише Вікіпедія.

