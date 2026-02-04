"Менш ніж за рік": Зеленський зробив заяву про термін завершення війни

Президент підкреслив, що поразка у війні з Росією матиме катастрофічні наслідки для України.

Зеленський прогнозує мир в Україні менш ніж за рік / Колаж: Главред, фото: Офіс президента України, скріншот з відео, 93-тя ОМБр Холодний Яр

Зеленський прогнозує мир в Україні менш ніж за рік

Росія не здобула жодної перемоги з початку війни

Президент повідомив про постійні загрози з боку РФ

Президент України Володимир Зеленський висловив надію на досягнення миру в Україні вже у найближчий рік. Про це він розповів в інтерв’ю французьким ЗМІ, пише видання Le Monde.

"Мир в Україні очікується менш ніж за рік: маю таку надію… З початку цієї війни росіяни не здобули жодної перемоги", — зазначив президент. відео дня

Він підкреслив, що поразка у війні з Росією матиме катастрофічні наслідки для України.

"Якщо ми програємо цю війну, ми втратимо незалежність нашої країни", — додав Зеленський.

Глава держави також наголосив на непохитній позиції українців щодо власної свободи: "Наш народ більший за Росію. Якщо ми втратимо свою незалежність, якщо ми станемо частиною Росії, це буде абсолютно жахлива втрата. І я впевнений, що цього не станеться".

Окремо президент розповів про постійні загрози з боку РФ.

"Росія вже кілька разів намагалася мене ліквідувати. Я звик до страху", — додав він.

Коли може закінчитися війна в Україні – думка експерта

На думку керівника Центру громадської аналітики "Вежа" та очільника благодійного фонду "Нова дорога" Валерія Клочка, президент США Дональд Трамп налаштований на якнайшвидше припинення війни в Україні.

"Україні слід готуватися до посилення переговорної активності, оскільки Трамп не має наміру згортати цей процес і прагне максимально оперативно довести його до результату", – зазначив експерт.

Він підкреслив, що для американського президента завершення війни не є кінцевою метою, а лише етапом у ширшій стратегії щодо Китаю. За словами Клочка, Трамп хоче піти на переговори з Пекіном у ролі політика, який уже врегулював одну з ключових криз у Європі.

Як раніше писав Главред, президент України Володимир Зеленський вперше за довгий час назвав кількість загиблих українських військових у війні проти Росії. Про це він заявив в інтерв'ю французьким ЗМІ, передає Le Monde.

Крім того, україна погодилась на фактичне замороження війни з Росією по лінії фронту, що вже є значною поступкою для досягнення миру.

Нагадаємо, що Росія порушує тему можливої передачі Україною частини територій Донецької області не для припинення війни, а з метою збереження власних ресурсів і їх перекидання на інші напрямки фронту. Про це заявив народний депутат Роман Костенко.

