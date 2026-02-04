"Менш ніж за рік": Зеленський зробив заяву про термін завершення війни

Коротко:
- Зеленський прогнозує мир в Україні менш ніж за рік
- Росія не здобула жодної перемоги з початку війни
- Президент повідомив про постійні загрози з боку РФ
Президент України Володимир Зеленський висловив надію на досягнення миру в Україні вже у найближчий рік. Про це він розповів в інтерв’ю французьким ЗМІ, пише видання Le Monde.
"Мир в Україні очікується менш ніж за рік: маю таку надію… З початку цієї війни росіяни не здобули жодної перемоги", — зазначив президент.відео дня
Він підкреслив, що поразка у війні з Росією матиме катастрофічні наслідки для України.
"Якщо ми програємо цю війну, ми втратимо незалежність нашої країни", — додав Зеленський.
Глава держави також наголосив на непохитній позиції українців щодо власної свободи: "Наш народ більший за Росію. Якщо ми втратимо свою незалежність, якщо ми станемо частиною Росії, це буде абсолютно жахлива втрата. І я впевнений, що цього не станеться".
Окремо президент розповів про постійні загрози з боку РФ.
"Росія вже кілька разів намагалася мене ліквідувати. Я звик до страху", — додав він.
Коли може закінчитися війна в Україні – думка експерта
На думку керівника Центру громадської аналітики "Вежа" та очільника благодійного фонду "Нова дорога" Валерія Клочка, президент США Дональд Трамп налаштований на якнайшвидше припинення війни в Україні.
"Україні слід готуватися до посилення переговорної активності, оскільки Трамп не має наміру згортати цей процес і прагне максимально оперативно довести його до результату", – зазначив експерт.
Він підкреслив, що для американського президента завершення війни не є кінцевою метою, а лише етапом у ширшій стратегії щодо Китаю. За словами Клочка, Трамп хоче піти на переговори з Пекіном у ролі політика, який уже врегулював одну з ключових криз у Європі.
Війна Росії проти України - новини за темою
Як раніше писав Главред, президент України Володимир Зеленський вперше за довгий час назвав кількість загиблих українських військових у війні проти Росії. Про це він заявив в інтерв'ю французьким ЗМІ, передає Le Monde.
Крім того, україна погодилась на фактичне замороження війни з Росією по лінії фронту, що вже є значною поступкою для досягнення миру.
Нагадаємо, що Росія порушує тему можливої передачі Україною частини територій Донецької області не для припинення війни, а з метою збереження власних ресурсів і їх перекидання на інші напрямки фронту. Про це заявив народний депутат Роман Костенко.
Читайте також:
- Амбіції Кремля зростають: куди РФ планує перекинути основні сили після Донбасу
- Складні питання залишилися: у Трампа зробили важливу заяву про переговори в ОАЕ
- "Буде вагомий крок": Зеленському доповіли про результати переговорів в ОАЕ
Про джерело: Le Monde
Le Monde Французька щоденна Вечірня газета головним редактором є Жерар Куртуа (фр. Gérard Courtois), генеральним директором - Ерік Ізраелевич. Ле Монд була заснована Юбером Бев-Мері за розпорядженням Шарля де Голля в 1944 році. Перший номер газети вийшов 19 грудня 1944 року. З 19 грудня 1995 року газета доступна онлайн, повідомляє "Вікіпедія".
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред