Уражені бази, НПЗ і скупчення окупантів: ЗСУ розгромили шість об'єктів РФ

Генштаб ЗСУ підтвердив ураження одразу шести стратегічних об'єктів, серед яких - нафтовий гігант на Кубані.

Генштаб розкрив деталі атаки / Колаж: Главред, фото: Генштаб ЗСУ, скріншот з відео

Головне:

Уражено нафтопереробний завод "Славянск Эко" на Кубані

Завдано удару по складах в Донецьку та селі Солодководне

Уражено пункт управління БпЛА в районі Великої Новосілки

У ніч на 26 січня Сили оборони України завдали ударів по нафтовому гіганту у Краснодарському краї й низці стратегічних об’єктів ворога на окупованих територіях. Про це повідомив Генштаб ЗСУ.

Головною ціллю став нафтопереробний завод "Славянск Эко" у місті Слов’янськ-на-Кубані Краснодарського краю РФ. Як зазначили в Генштабі, підприємство є критично важливим для російської армії, адже воно щороку переробляє понад 4 млн тонн нафти та забезпечує паливом окупаційні війська.

"Зафіксовано влучання ударних БпЛА по території заводу та вибухи в районі цілі. За попередньою інформацією уражено елементи установки первинної переробки нафти. Масштаб завданих збитків уточнюється", - йдеться у повідомленні.

Окрім НПЗ, українські захисники відпрацювали по логістиці та живій силі ворога. Уражено бази матеріально-технічного забезпечення в окупованому Донецьку та селі Солодководне в Запорізькій області.

Також завдано ударів по пункту управління безпілотниками в районі Великої Новосілки на ТОТ Донецької області та по скупченнях живої сили противника в районах Юнаківки на окупованій території Сумської області і Колісниківки Харківської області. Дані щодо втрат противника уточнюються.

"Сили оборони продовжують вживати заходів, щоб підірвати воєнно-економічний потенціал російських окупантів та змусити РФ припинити збройну агресію проти України", - наголосили в Генштабі.

Карта НПЗ РФ / Інфографіка: Главред

Удари по об'єктах РФ - останні новини

Нагадаємо, супутникові кадри з Бєлгорода показують масштабний удар по підприємству "СКІФ‑М", що постачає високоточний інструмент для обробки титану та композитів, критичних для виробництва винищувачів МіГ і Су. Знімки свідчать про множинні влучання та серйозні руйнування

Також 23 січня українські військові уразили нафтобазу "Пензанефтепродукт" у РФ та радіолокаційну станцію "Подльот" у Криму. На територіях тимчасово окупованої Донеччини та Бєлгородської області РФ ЗСУ знищили зосередження живої сили противника.

Як раніше повідомляв Главред, Сили оборони України уразили три бурові установки Лукойл у Каспійському морі, пускову установку ЗРК Бук-М3 на Луганщині та склад 49-ї армії РФ на Херсонщині. У Генштабі зазначили, що удари завдаються по об’єктах, які безпосередньо підтримують агресію Росії

Про джерело: Генштаб ЗСУ Генеральний штаб Збройних сил України - головний військовий орган з планування оборони держави, управління застосуванням Збройних сил України, координації та контролю за виконанням завдань у сфері оборони іншими утвореними відповідно до законів України військовими формуваннями, органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, правоохоронними органами, Державною спеціальною службою транспорту та Державною службою спеціального зв'язку та захисту інформації України. Є робочим органом Ставки Верховного Головнокомандувача Збройних Сил України, пише Вікіпедія.

