Мінус три установки: українські військові вразили об’єкти "Лукойлу" на Каспії

Йдеться про установки імені Філановського, імені Корчагіна та імені Грайфера.

Сили оборони уразили три російські бурові установки / Колаж: Главред, фото: Генштаб ЗСУ, скриншот з відео

Головні факти:

ЗСУ вразили три бурові установки РФ у Каспійському морі

Удар нанесено по ЗРК Бук-М3 та складу окупантів

Цілі пов’язані з агресією РФ і підлягають знищенню

Сили оборони України уразили три бурові установки компанії країни-агресора РФ Лукойл в акваторії Каспійського моря. Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ в Telegram у неділю, 11 січня.

Йдеться про установки імені Філановського, імені Корчагіна та імені Грайфера, які Росія використовує для забезпечення своєї окупаційної армії. На установках зафіксовано влучання, масштаби збитків уточнюються.

відео дня

Також Сили оборони завдали удару по пусковій установці ЗРК Бук-М3 у районі Бараничевого на тимчасово окупованій території в Луганській області. Це комплекс ППО середньої дальності, який росіяни використовують для боротьби з аеродинамічними цілями. Попередньо, на місці удару зафіксували влучання та вибухи.

Крім того, Сили оборони атакували склад матеріально-технічного підрозділу 49-ї армії окупантів у районі тимчасово окупованого Новотроїцького Херсонської області.

У Генштабі наголосили, що завдають ударів по об'єктах, які безпосередньо причетні до ведення збройної агресії проти України, і системно послаблюють військово-економічний і наступальний потенціал окупаційних військ.

Дивіться відео ураження трьох бурових установок у Каспійському морі:

Як удари по Росії вплинуть на завершення війни - думка експерта

Колишній очільник Луганської військово-цивільної адміністрації Георгій Тука заявив, що посилення та регулярність масованих ударів по Москві можуть стати чинником, який наблизить завершення війни. За його словами, систематичні атаки на російську столицю та ураження стратегічних об’єктів здатні спричинити серйозні проблеми, зокрема дефіцит пального, що створить додатковий тиск на російські еліти.

На думку Туки, за умов зростання внутрішнього тиску представники еліт можуть почати впливати на президента РФ Володимира Путіна з вимогою припинити війну. Він зазначив, що удари по ключових об’єктах на території Росії мають не лише військове та економічне значення, а й потенційний політичний ефект, змушуючи Кремль шукати вихід із війни під тиском власного оточення.

Атаки вглиб Росії - останні новини

Раніше Главред розповідав, що у ніч проти 10 січня Сили оборони України завдали ударів по низці військових об’єктів противника на території РФ та на тимчасово окупованих українських землях.

У ніч на 6 січня Нейський район Костромської області РФ атакували безпілотники. Ціллю атаки став 100-й склад боєприпасів та озброєння головного ракетно-артилерійського управління Міноборони РФ (ГРАУ). Внаслідок удару зафіксовано серію вибухів, що тривали протягом усієї ночі, а місцева влада розпочала евакуацію в прилеглих населених пунктах.

Крім того, з метою зниження наступальних можливостей РФ підрозділи Сил оборони України уразили нафтобазу "Осколнєфтєснаб" Бєлгородської області РФ.

Варто також ознайомитися:

Що відомо про компанію "Лукойл"? "Лукойл" - одна з найбільших російських нафтових компаній. За обсягами виручки компанія посідає друге місце в РФ після Газпрому. Про це повідомляє Вікіпедія. Основні види діяльності компанії - операції з розвідки та видобутку нафти і газу, виробництво і реалізація нафтопродуктів. Лукойл є найбільшою у світі приватною нафтовою компанією за доведеними запасами сирої нафти. Компанія відіграє ключову роль в енергетичному секторі Росії, на її частку припадає понад 20 % видобутку нафти країни.

