Потужний удар по ворогу: ЗСУ знищили важливу для росіян нафтобазу, подробиці

ЗСУ також уразили зосередження живої сили противника.

ЗСУ уразили ворожі об’єкти / колаж: Главред, фото: facebook.com/GeneralStaff.ua, скріншот

Головне:

ЗСУ провели операції зі зниження наступальних можливостей ворога

Вони уразили нафтобазу, РЛС та інші важливі об’єкти росіян

Масштаби збитків наразі уточнюються

У п’ятницю, 23 січня, українські військові уразили нафтобазу "Пензанефтепродукт" в Пензенській області країни-агресора Росії. Про це повідомили в Генеральному штабі ЗСУ.

Зазначається, що операція була проведена в рамках планомірного і системного зниження наступальних можливостей та воєнно-економічного потенціалу ворога.

"На об’єкті зафіксовано пожежу. Масштаби збитків уточнюються. Нафтобаза задіяна у забезпеченні російської окупаційної армії", - йдеться у повідомленні.

Також в Генштабі підтвердили ураження радіолокаційної станції "Подльот" на тимчасово окупованій території Автономної республіки Крим.

Крім того, ЗСУ вдалось уразити зосередження живої сили противника на територіях ТОТ Донецької області та Бєлгородської області РФ. Втрати ворога наразі уточнюються.

Удари по нафтовому сектору РФ

Оперна співачка, громадська діячка, екс-депутатка Держдуми РФ Марія Максакова сказала, що атаки України на нафтовий сектор РФ є дуже успішними.

"Це дуже істотно, особливо коли "сходження благодатного вогню" має незворотні наслідки, зокрема, коли вежі гідрокрекінгу завдається така шкода, що її неможливо відновити. А через те, що деякі компоненти підпадають під санкції, отримати їх неможливо, деякі такі об'єкти бувають поховані. Причому часто цей видобуток має замкнутий цикл, і, якщо він зупиняється, його неможливо перезапустити", - підкреслила вона.

НПЗ / Інфографіка: Главред

Удари ЗСУ по НПЗ - що відомо

Як повідомляв Главред, у ніч проти 10 січня Сили оборони України завдали ударів по нафтобазі "Жутовська" в Октябрському районі Волгоградської області РФ. Об’єкт залучений до забезпечення пальним підрозділів окупаційних військ.

Вранці 31 грудня далекобійні дрони Центру спецоперацій "Альфа" Служби безпеки України завдали успішного удару по нафтобазі "Темп" у місті Рибінськ Ярославської області РФ.

Сили оборони України у ніч проти 17 грудня уразили нафтопереробний завод "Славянский" у місті Слов’янськ-на-Кубані в Краснодарському краї, а також нафтобазу "Николаєвская" в Ростовській області РФ.

