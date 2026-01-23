Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Фронт

Потужний удар по ворогу: ЗСУ знищили важливу для росіян нафтобазу, подробиці

Марія Николишин
23 січня 2026, 16:01
89
ЗСУ також уразили зосередження живої сили противника.
Потужний удар по ворогу: ЗСУ знищили важливу для росіян нафтобазу, подробиці
ЗСУ уразили ворожі об’єкти / колаж: Главред, фото: facebook.com/GeneralStaff.ua, скріншот

Головне:

  • ЗСУ провели операції зі зниження наступальних можливостей ворога
  • Вони уразили нафтобазу, РЛС та інші важливі об’єкти росіян
  • Масштаби збитків наразі уточнюються

У п’ятницю, 23 січня, українські військові уразили нафтобазу "Пензанефтепродукт" в Пензенській області країни-агресора Росії. Про це повідомили в Генеральному штабі ЗСУ.

Зазначається, що операція була проведена в рамках планомірного і системного зниження наступальних можливостей та воєнно-економічного потенціалу ворога.

відео дня

"На об’єкті зафіксовано пожежу. Масштаби збитків уточнюються. Нафтобаза задіяна у забезпеченні російської окупаційної армії", - йдеться у повідомленні.

Також в Генштабі підтвердили ураження радіолокаційної станції "Подльот" на тимчасово окупованій території Автономної республіки Крим.

Крім того, ЗСУ вдалось уразити зосередження живої сили противника на територіях ТОТ Донецької області та Бєлгородської області РФ. Втрати ворога наразі уточнюються.

Удари по нафтовому сектору РФ

Оперна співачка, громадська діячка, екс-депутатка Держдуми РФ Марія Максакова сказала, що атаки України на нафтовий сектор РФ є дуже успішними.

"Це дуже істотно, особливо коли "сходження благодатного вогню" має незворотні наслідки, зокрема, коли вежі гідрокрекінгу завдається така шкода, що її неможливо відновити. А через те, що деякі компоненти підпадають під санкції, отримати їх неможливо, деякі такі об'єкти бувають поховані. Причому часто цей видобуток має замкнутий цикл, і, якщо він зупиняється, його неможливо перезапустити", - підкреслила вона.

Потужний удар по ворогу: ЗСУ знищили важливу для росіян нафтобазу, подробиці
НПЗ / Інфографіка: Главред

Удари ЗСУ по НПЗ - що відомо

Як повідомляв Главред, у ніч проти 10 січня Сили оборони України завдали ударів по нафтобазі "Жутовська" в Октябрському районі Волгоградської області РФ. Об’єкт залучений до забезпечення пальним підрозділів окупаційних військ.

Вранці 31 грудня далекобійні дрони Центру спецоперацій "Альфа" Служби безпеки України завдали успішного удару по нафтобазі "Темп" у місті Рибінськ Ярославської області РФ.

Сили оборони України у ніч проти 17 грудня уразили нафтопереробний завод "Славянский" у місті Слов’янськ-на-Кубані в Краснодарському краї, а також нафтобазу "Николаєвская" в Ростовській області РФ.

Читайте також:

Про джерело: Генштаб ЗСУ

Генеральний штаб Збройних сил України - головний військовий орган з планування оборони держави, управління застосуванням Збройних сил України, координації та контролю за виконанням завдань у сфері оборони іншими утвореними відповідно до законів України військовими формуваннями, органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, правоохоронними органами, Державною спеціальною службою транспорту та Державною службою спеціального зв'язку та захисту інформації України.

Є робочим органом Ставки Верховного Головнокомандувача Збройних Сил України, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні НПЗ Генштаб ЗСУ новини України війна Росії та України
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Домовились ще в серпні: ЗМІ розкрили угоду Трампа і Путіна щодо війни

Домовились ще в серпні: ЗМІ розкрили угоду Трампа і Путіна щодо війни

17:16Війна
Долар різко полетів вниз, а євро мчить вгору: новий курс валют на 26 січня

Долар різко полетів вниз, а євро мчить вгору: новий курс валют на 26 січня

17:06Економіка
Аварійні відключення: в Укренерго назвали причину та умову повернення графіків

Аварійні відключення: в Укренерго назвали причину та умову повернення графіків

16:07Енергетика
Реклама

Популярне

Більше
Українців закликали зробити запас води та їжі на 3-5 днів - що сталось

Українців закликали зробити запас води та їжі на 3-5 днів - що сталось

Ввели жорсткі графіки - коли не буде світла в Черкаській області 23 січня

Ввели жорсткі графіки - коли не буде світла в Черкаській області 23 січня

Козацьку назву стер СРСР: яке місто називалося на честь організатора Голодомору

Козацьку назву стер СРСР: яке місто називалося на честь організатора Голодомору

Буде кохання і хороший дохід: який знак зодіаку зітхне вільніше в кінці зими

Буде кохання і хороший дохід: який знак зодіаку зітхне вільніше в кінці зими

Гороскоп на завтра 24 січня: Водоліям - образа, Овнам - неочікуваний вчинок

Гороскоп на завтра 24 січня: Водоліям - образа, Овнам - неочікуваний вчинок

Останні новини

17:37

У ті часи так робили всі: дивні звички з СРСР, які сьогодні викликають шок

17:35

Прем’єра 4 сезону "Ромео і Джульєтта з Черкас" на ТЕТ: хто зіграє ЮлюВідео

17:29

Знахідка змусила заціпеніти: звичайна покупка в секонд-хенді обернулася сюрпризом

17:16

Домовились ще в серпні: ЗМІ розкрили угоду Трампа і Путіна щодо війни

17:06

Долар різко полетів вниз, а євро мчить вгору: новий курс валют на 26 січня

Путін став баластом для російських еліт, вони вивчають кейси Мадуро і Каддафі – МаксаковаПутін став баластом для російських еліт, вони вивчають кейси Мадуро і Каддафі – Максакова
16:36

Ці китайські знаки зодіаку скоро кардинально змінять життя - хто вони

16:30

Чому кішки і собаки товстіють: прості поради, які врятують вихованцівВідео

16:27

"Багато сміття": Злату Огневич обурили росіяни за кордоном

16:07

Аварійні відключення: в Укренерго назвали причину та умову повернення графіків

Реклама
16:03

Як правильно завести автомобіль на морозі - метод подвійного запуску

16:01

Потужний удар по ворогу: ЗСУ знищили важливу для росіян нафтобазу, подробиці

15:51

Помста на кухні: як випадкова образа дала світові картопляні чипси

15:38

Співачку-путіністку Успенську зі скандалом висадили з літака - що сталося

15:30

Олександр Рибак оголосив про повернення на Євробачення — деталіВідео

15:19

Замість морозів буде +7 градусів: коли чекати на відчутне потепління

15:10

Замете снігом, але морози відступлять: коли у Полтаві та області потепліє

14:59

Чи є в українській мові слово "спасибі" - мовознавиця розставила крапки над "і"Відео

14:35

"Гоу хом, леді": Леся Нікітюк емоційно висловилася про блекаути

14:29

П’ять шарів — не вихід: як насправді потрібно одягатися взимку

13:58

Служив кулеметником: зірка фільму "Ти — космос" отримав особливе званняВідео

Реклама
13:40

Пєсков виступив з цинічною умовою щодо Донбасу перед переговорами в Абу-Дабі

13:37

Новий турецький серіал "Нічна казка" покаже телеканал Бігуді: коли дивитися

13:37

Чому 24 січня не можна стригти волосся і нігті: яке церковне свято

13:33

За роки війни Порошенко за рівнем недовіри наздогнав Бойка та Арестовича - експерт назвав причини

13:24

Переговори між Україною, США та РФ в Абу-Дабі вже розпочалися: що відомо

13:09

Еліти РФ мають прийняти рішення: Максакова оцінила шанси на усунення Путіна

13:08

Бризки соку більше не проблема: блогерка показала, як швидко почистити гранатВідео

13:01

Як врятувати квітку, яка повністю пересохла: типові помилки та рішення

12:34

На Рівненщину насувається значне потепління: коли температура підніметься до +4

12:28

Ожеледь і дрібний сніг: яка погода буде сьогодні в Харкові

12:15

"Обличчя, на яке не могла дивитися": Кухар розкрила наслідки невдалої процедури

11:54

Мирні переговори в Абу-Дабі: в Axios назвали основну тему зустрічі України, РФ і США

11:54

Можуть притягувати бідність: 5 предметів, які обов'язково варто викинути з дому

11:53

Козацьку назву стер СРСР: яке місто називалося на честь організатора Голодомору

11:51

Як позбутися жирних плям на одязі: дідівський метод, який працює

11:38

Як на "Титаніку": Могилевська показала чоловіка в ніжних обіймах

11:14

Євробачення-2026: названо імена ведучих Національного відбору

11:10

Зробити запаси їжі та води або виїхати: Кличко звернувся до киян із заявою

10:37

В Україні "взялися" за любительку окупантів Успенську - деталі

10:37

Світла буде ще менше: яка ситуація з електрикою в Одеській області 23 січня

Реклама
10:36

"Чекаю від Трампа дату і місце": Зеленський готовий підписати важливий договір

10:33

Китайський гороскоп на завтра, 24 січня: Зміям - удача, Собакам - щасливий випадок

10:32

Чи гріх відмовлятися від пропозиції стати хрещеними: відповідь священникаВідео

10:32

"Це не звичайна проблема": відома ведуча розповіла, як їй вдалося скинути 39 кг

10:11

В Путіна є хитрий план: як РФ може скористатися "Радою миру" Трампа

09:56

Трамп схвалив: Путін пропонує внести $1 млрд до Ради миру за рахунок заморожених активів

09:41

Європа після конфлікту з Трампом знову зосереджується на Україні – Bloomberg

09:06

Графіки не діють: у низці областей України ввели аварійні відключення

08:52

Гороскоп на завтра 24 січня: Водоліям - образа, Овнам - неочікуваний вчинок

08:29

Ворог проривається на Донеччині, але ЗСУ дають відсіч: ISW повідомив про успіх

Новини Києва
Погода в КиєвіКоли ситуація із світлом в Києві покращитьсяВідключення опалення в Києві
Новини України
Телеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаВідключення світла
Гороскоп
Гороскоп на завтраКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела Перл
Лайфхаки та хитрощі
Кімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвтоПрання
Привітання
З днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінці
Економіка
ТарифиКурс валютЦіни на продуктиГрошова допомога
Регіони
Новини СумНовини ЧеркасиНовини РівногоНовини ЗапоріжжяНовини ЛьвоваНовини ДніпраНовини ТернополяНовини ЖитомираНовини ОдесиНовини ХарковаНовини Полтави
Новини шоу бізнесу
Філіп КіркоровАні ЛоракКейт МіддлтонОлена ЗеленськаАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга Сумська
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти