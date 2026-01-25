Рус
Чотири Фламінго влучили в ціль: деталі удару по підряднику виробництва МіГ і Су

Олексій Тесля
25 січня 2026, 22:33
За оцінкою експертів, всі випущені ракети досягли району цілі з мінімальним відхиленням.
Ракета Фламінго
З'явилися дані про результати удару українських ракет / Колаж: Главред, фото: Fire Point, скріншот

Головне:

  • Деталі масштабного удару по об'єкту ВПК РФ
  • Всі випущені ракети досягли району цілі

Супутникові кадри з Бєлгорода свідчать про точний і масштабний удар по об'єкту, пов'язаному з російським військово-промисловим комплексом.

Знімки, опубліковані аналітиками Telegram-каналу Exilenova+, показують серйозні руйнування, які не збігаються з офіційними заявами про "єдине влучання".

За оцінкою експертів, всі випущені ракети досягли району цілі з мінімальним відхиленням. Характер руйнувань і площа ураження вказують на множинні удари, що спростовує спроби занизити наслідки атаки.

Метою, як стверджується, стало підприємство "СКІФ-М" — виробник високоточного інструменту для обробки титану і композитів, критично важливих для військового авіабудування. До 70% його продукції використовувалося при випуску винищувачів МіГ і Су, включаючи сучасні модифікації.

Чотири Фламінго влучили в ціль: деталі удару по підряднику виробництва МіГ і Су
/ Інфографіка: Главред

Аналітики відзначають, що, незважаючи на війну, завод продовжував закуповувати дороге імпортне обладнання, в тому числі з Німеччини. Основний виробничий сектор отримав серйозні пошкодження, а відновлення, за оцінками, буде довгим і складним.

При цьому офіційного підтвердження удару по об'єкту, що стався ще у вересні минулого року, досі не надійшло.

скріншот
/ t.me/exilenova_plus

Експерт про удари по енергетичних об'єктах РФ

Президент Центру глобалістики "Стратегія ХХІ" і фахівець з міжнародної енергетики та безпеки Михайло Гончар зазначив, що Бєлгородська область відчуває нестачу енергетичних потужностей через відсутність великих електростанцій. За його словами, подібні проблеми характерні і для Брянської області, тому перебої з електропостачанням у цих регіонах є очікуваними і вже фіксуються.

Раніше повідомлялося про те, що Росію трясло від вибухів: відразу кілька міст залишилися без світла. Ймовірно, під удар потрапила Бєлгородська ТЕЦ.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що в Пензі дрони атакували нафтобазу і ТЕЦ. У РФ горить "Пензанефтепродукт", над містом - чорний дим.

Як писав Главред, раніше дрони і ракети атакували російські міста Орел і Бєлгород. Ракетний удар був нанесений по ТЕС "ГП Енергот". Почалася сильна пожежа.

Інші новини:

Про персону: Михайло Гончар

Гончар Михайло Михайлович (нар. 17 лютого 1963) — український експерт з міжнародних енергетичних та безпекових відносин. Президент Центру глобалістики "Стратегія ХХІ", головний редактор часопису "Чорноморська безпека", пише Вікіпедія.
У 2000-х роках працював у системі нафтогазового комплексу України, займаючи відповідальні посади. Досліджував питання енергетичної безпеки, міжнародних енергетичних відносин, нафтогазового сектору, нетрадиційних вуглеводнів, реформування енергетичного сектору, глобальних енергетичних ринків. Був експертом української частини міжурядових комісій з економічного співробітництва з Німеччиною, Польщею, Словаччиною, Чехією, Казахстаном, Азербайджаном, Грузією, Туреччиною.

З 2007 року працює в неурядовому секторі — спочатку очолював енергетичні програми і київське представництво "Номос-Енергія" аналітичного центру "Номос", а у 2009 році заснував і очолив аналітичний Think Tank Центр глобалістики "Стратегія ХХІ". Головний редактор часопису "Чорноморська безпека" (з 2017 року). Автор, співавтор та редактор низки книг та публікацій з проблематики енергетики, енергетичної безпеки, міжнародних відносин, виданих як в Україні, так і у Польщі, Словаччині, Німеччині, Великій Британії, Туреччині, Нідерландах, Фінляндії тощо. З 2016 року — член Державного комітету з промислової політики. Має статус асоційованого експерта Центру Разумкова та Центру дослідження Росії.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

Удари вглиб РФ ракета Фламінго
Ворог підготував літаки: високий рівень загрози масової атаки найближчим часом

20:34Війна

Ворог підготував літаки: високий рівень загрози масової атаки найближчим часом

20:34Війна
"Слуга народу" Орест Саламаха загинув у ДТП на Львівщині: що відомо

20:26Україна

"Слуга народу" Орест Саламаха загинув у ДТП на Львівщині: що відомо

20:26Україна
"Вони хочуть цієї цілі": Зеленський розкрив нові деталі переговорів з росіянами

18:52Війна

"Вони хочуть цієї цілі": Зеленський розкрив нові деталі переговорів з росіянами

18:52Війна
В Кремлі виставили нову цинічну умову для закінчення війни - що хочуть від України

В Кремлі виставили нову цинічну умову для закінчення війни - що хочуть від України

Альтернативи немає: фахівець пояснив, чому ТЕЦ-5 і ТЕЦ-6 неможливо замінити

Альтернативи немає: фахівець пояснив, чому ТЕЦ-5 і ТЕЦ-6 неможливо замінити

На один знак зодіаку чекає дуже потужна подія: гороскоп на лютий 2026 року

На один знак зодіаку чекає дуже потужна подія: гороскоп на лютий 2026 року

Карта Deep State онлайн за 25 січня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 25 січня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Гороскоп Таро на завтра, 26 січня: Скорпіонам - відродження від болю, Леву - сміливість

Гороскоп Таро на завтра, 26 січня: Скорпіонам - відродження від болю, Леву - сміливість

00:10

Аж ніяк не "форточка": яке справжнє українське "ім'я" віконної шибки

00:07

"Шалений був": дружина Віталія Козловського зробила особливе зізнання

25 січня, неділя
23:06

Всі чутки закінчилися: зірка Динамо визначився з наступним етапом кар’єри

22:33

Чотири Фламінго влучили в ціль: деталі удару по підряднику виробництва МіГ і Су

22:06

Графіки стають жорсткішими: як вимикатимуть світло у Дніпрі та області 26 січняФото

Путіну по всіх фронтах летять ляпаси: Максакова – про бункери, дітей і пристрасть хазяїна КремляПутіну по всіх фронтах летять ляпаси: Максакова – про бункери, дітей і пристрасть хазяїна Кремля
21:30

Як вимикатимуть світло на Рівненщині: з'явились нові графіки на 26 січня

21:21

Стародавня церква зберігала сумну таємницю: нові господарі були приголомшені знахідкою

20:46

Урожай буде більший: які плодові дерева потрібно обрізати, поки вони "сплять"Відео

20:34

Ворог підготував літаки: високий рівень загрози масової атаки найближчим часом

20:32

"Летять ляпаси й стусани": Максакова пояснила, чому Путін став посміховиськомВідео

20:26

"Слуга народу" Орест Саламаха загинув у ДТП на Львівщині: що відомо

20:16

Оприлюднено рейтинг найсильніших армій світу 2026: на якому місці Україна

19:51

Коли не буде світла в Черкаській області 26 січня - з'явились нові графіки

19:28

Обмеження на цілу добу - коли не буде світла в Запорізькій області на 26 січня

19:26

Сотні багатоповерхівок залишаються без тепла: Кличко про критичну ситуацію в Києві

19:23

Після 25 січня все зміниться: у трьох знаків зодіаку починається світла смуга

19:02

Росіяни уперше атакували "Шахедами" на Starlink: Флеш розкрив нову небезпеку

18:52

"Вони хочуть цієї цілі": Зеленський розкрив нові деталі переговорів з росіянами

18:45

Місто чекають температурні "гойдалки": якою буде погода в Дніпрі цього тижня

18:31

Відключення світла 26 січня: в Укренерго розкрили, чи діятимуть графіки в понеділок

18:29

Копійчаний засіб є на будь-якій кухні: як швидко видалити цвіль і конденсат

18:07

"Іншого пояснення немає": навіщо Путіну шамани й екстрасенси, розкрито секретВідео

17:46

Як зрозуміти, що вам брешуть: неочевидна ознака, яку більшість ігнорує

17:38

Пенсії по-новому, українців чекають три нові види виплат – про що йдеться

17:31

Розміщення миротворчих сил на Донбасі: ЗМІ про деталі переговорів в Абу-Дабі

17:16

Гороскоп на завтра 26 січня: Ракам - витрати, Рибам - море задоволення

17:15

Знають навіть не всі вчителі: п’ять українських слів, значення яких здивує багатьохВідео

16:59

Ольга Сумська опублікувала рідкісне селфі з "російською" донькою

16:43

Небезпечна звичка: 5 приладів, які треба вимикати з розетки перед виходом з дому

16:37

Зеленський потролив Лукашенка: у його собаки прав більше, ніж у білорусівВідео

16:20

"Один інсульт, потім другий": в якому стані Олег Винник

16:10

Англійська не з підручника: 10 скорочень, без яких вас не зрозуміють

15:44

Росіяни вдарили по багатоповерхівці у Харкові - що відомо

15:37

Негода на підході: в Тернопільській області оголосили штормове попередження

15:34

Коти розуміють мову людей: вчені з'ясували слова, на які вони реагують

15:21

"Україно, я згасаю": втікач Потап представив пісню про БатьківщинуВідео

15:14

Вибила другу росіянку: Світоліна тріумфально вийшла в 1/4 Australian Open

15:12

Хто залишив Львів без світла: відповідальність міської влади у цифрах

15:05

Росіяни пішли на прорив кордону на трьох напрямках - яка зараз ситуація

14:42

Набагато менше, ніж здається водіям: скільки років реально "живуть" зимові шиниВідео

14:09

Таємне життя котів: що вони роблять, коли залишаються самі вдомаВідео

14:08

Дрова, що не гріють: лісник пояснив, які з них не підходять для опалення

13:52

"За нами закривали кордон": відомий продюсер розкрив, як виїжджав з України

13:52

"Не могли залишитись осторонь": ветерани Трійки створили мобільні пункти незламності для киян

13:33

Не для магазинів: таємниця радянської води в бляшанках

13:11

В Кремлі виставили нову цинічну умову для закінчення війни - що хочуть від України

13:07

Долар - не панацея: українцям порадили, у що зараз краще вкладати заощадження

13:03

Морози готують реванш: коли температура в Україні знову впаде до -17 градусів

12:26

Фінансовий гороскоп на тиждень з 26 січня по 1 лютого

12:20

Росія готує нові "катастрофічні кроки": Максакова розкрила сенс погроз КремляВідео

