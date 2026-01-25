Чотири Фламінго влучили в ціль: деталі удару по підряднику виробництва МіГ і Су

За оцінкою експертів, всі випущені ракети досягли району цілі з мінімальним відхиленням.

З'явилися дані про результати удару українських ракет / Колаж: Главред, фото: Fire Point, скріншот

Головне:

Деталі масштабного удару по об'єкту ВПК РФ

Всі випущені ракети досягли району цілі

Супутникові кадри з Бєлгорода свідчать про точний і масштабний удар по об'єкту, пов'язаному з російським військово-промисловим комплексом.

Знімки, опубліковані аналітиками Telegram-каналу Exilenova+, показують серйозні руйнування, які не збігаються з офіційними заявами про "єдине влучання".

За оцінкою експертів, всі випущені ракети досягли району цілі з мінімальним відхиленням. Характер руйнувань і площа ураження вказують на множинні удари, що спростовує спроби занизити наслідки атаки.

Метою, як стверджується, стало підприємство "СКІФ-М" — виробник високоточного інструменту для обробки титану і композитів, критично важливих для військового авіабудування. До 70% його продукції використовувалося при випуску винищувачів МіГ і Су, включаючи сучасні модифікації.

/ Інфографіка: Главред

Аналітики відзначають, що, незважаючи на війну, завод продовжував закуповувати дороге імпортне обладнання, в тому числі з Німеччини. Основний виробничий сектор отримав серйозні пошкодження, а відновлення, за оцінками, буде довгим і складним.

При цьому офіційного підтвердження удару по об'єкту, що стався ще у вересні минулого року, досі не надійшло.

/ t.me/exilenova_plus

Експерт про удари по енергетичних об'єктах РФ

Президент Центру глобалістики "Стратегія ХХІ" і фахівець з міжнародної енергетики та безпеки Михайло Гончар зазначив, що Бєлгородська область відчуває нестачу енергетичних потужностей через відсутність великих електростанцій. За його словами, подібні проблеми характерні і для Брянської області, тому перебої з електропостачанням у цих регіонах є очікуваними і вже фіксуються.

Раніше повідомлялося про те, що Росію трясло від вибухів: відразу кілька міст залишилися без світла. Ймовірно, під удар потрапила Бєлгородська ТЕЦ.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що в Пензі дрони атакували нафтобазу і ТЕЦ. У РФ горить "Пензанефтепродукт", над містом - чорний дим.

Як писав Главред, раніше дрони і ракети атакували російські міста Орел і Бєлгород. Ракетний удар був нанесений по ТЕС "ГП Енергот". Почалася сильна пожежа.

Інші новини:

Про персону: Михайло Гончар Гончар Михайло Михайлович (нар. 17 лютого 1963) — український експерт з міжнародних енергетичних та безпекових відносин. Президент Центру глобалістики "Стратегія ХХІ", головний редактор часопису "Чорноморська безпека", пише Вікіпедія.

У 2000-х роках працював у системі нафтогазового комплексу України, займаючи відповідальні посади. Досліджував питання енергетичної безпеки, міжнародних енергетичних відносин, нафтогазового сектору, нетрадиційних вуглеводнів, реформування енергетичного сектору, глобальних енергетичних ринків. Був експертом української частини міжурядових комісій з економічного співробітництва з Німеччиною, Польщею, Словаччиною, Чехією, Казахстаном, Азербайджаном, Грузією, Туреччиною. З 2007 року працює в неурядовому секторі — спочатку очолював енергетичні програми і київське представництво "Номос-Енергія" аналітичного центру "Номос", а у 2009 році заснував і очолив аналітичний Think Tank Центр глобалістики "Стратегія ХХІ". Головний редактор часопису "Чорноморська безпека" (з 2017 року). Автор, співавтор та редактор низки книг та публікацій з проблематики енергетики, енергетичної безпеки, міжнародних відносин, виданих як в Україні, так і у Польщі, Словаччині, Німеччині, Великій Британії, Туреччині, Нідерландах, Фінляндії тощо. З 2016 року — член Державного комітету з промислової політики. Має статус асоційованого експерта Центру Разумкова та Центру дослідження Росії.

