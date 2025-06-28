Палають багатоповерхівки: Росія вдарила по Одесі

Також повідомляється, що у багатьох одеситів відключилася електрика.

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Росія вдарила по Одесі / Колаж Главред, фото: соцмережі

Російські окупанти завдали удару дронами по Одесі. У місті чути вибухи і є "прильоти".

Про перші вибухи в місті повідомив мер Одеси Геннадій Труханов.

За його інформацією, вибухи в місті почалися о 23:45.

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Місцеві пабліки повідомляють, що в Одесі влучання БПЛА в житловий будинок.

Також повідомляється, що у багатьох одеситів відключилася електрика.

Як повідомив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер, є пошкодження цивільної інфраструктури, зокрема житлових будинків та автомобілів.

Відомо про щонайменше трьох постраждалих в Одесі внаслідок російської атаки.

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Як писав Главред, у Дніпрі прогриміли вибухи, вибухова хвиля зачепила поїзд. На місце оперативно прибули рятувальники і бригади швидкої допомоги. Пасажирів оперативно перевели в укриття, оскільки повітряна тривога в регіоні триває.

Нагадаємо, що в ніч на 23 червня російські окупанти влаштували масовану атаку по Києву та області. Удари припали на житлові райони, лікарні, спортивну інфраструктуру. У Шевченківському районі столиці зруйновано цілий під'їзд житлової багатоповерхівки.

Раніше глава Міністерства внутрішніх справ Ігор Клименко попередив, що російські окупанти застосовують нову небезпечну тактику ударів по Україні. Загарбники проводять комбіновані атаки, під час яких спершу ввечері запускають дрони, а потім - ракети.

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