Б’ють, коли всі повернулися з укриттів: в МВС описали нову небезпечну тактику ударів РФ

Коротко:
- РФ використовує нову тактику ударів по Україні, повідомили в МВС
- Таку тактику окупанти практикують кілька місяців
- Спершу вони звечора запускають дрони, а потім під ранок – ракети
Російські окупанти застосовують нову небезпечну тактику ударів по Україні. Таку тактику вони випробовують декілька місяців.
Загарбники проводять комбіновані атаки, під час яких спершу звечора запускають дрони, а потім – ракети. Про це розповів глава Міністерства внутрішніх справ Ігор Клименко у коментарі 24 каналу.
Він зазначив, що окупанти використовують тактику "зволікання" – спершу запускають дрони, а через кілька годин – ближче до ранку – ракети.
Перші дрони загарбники запускають звечора. І після цього люди повертаються додому з укриттів, не підозрюючи, що під ранок прилетять ще й ракети. В основному окупанти запускають ракети ближче до світанку.
Як приклад Клименко навів ситуацію, яка виникла цієї ночі в Білій Церкві на Київщині. Там під час евакуації людей з медзакладу двоє рятувальників отримали поранення, а жінка, яку переносили, загинула.
Це вже другий трагічний випадок, коли під час евакуації постраждали працівники ДСНС.
Дивіться відео з коментарем Клименка:
Як раніше повідомляв Главред, РФ вдарила по Києву та області дронами і балістикою – є жертви та постраждалі. На Київщині найбільше постраждали Білоцерківщина та Бучанщина. Під час повторного російського обстрілу травмовано двох рятувальників.
Нагадаємо, удар РФ по Києву зруйнував під'їзд багатоповерхівки – є жертви, під завалами – люди. Найважчі наслідки російського обстрілу в Шевченківському районі столиці.
Також повідомлялося, що окупанти запустили по Україні майже 400 цілей – РФ вдарила по Україні ракетами і дронами, що стало ціллю атаки. Росія завдала комбінованого удару по Україні, основний удар припав на Київ, завдяки злагодженій роботі ППО 354 повітряні цілі вдалося знешкодити.
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Хто такий Ігор Клименко?
Ігор Володимирович Клименко - державний український діяч, міністр внутрішніх справ України з 7 лютого 2023 року (виконував обов'язки з 18 січня до 7 лютого), з 2019 до 2023 року - голова Національної поліції України, повідомляє "Вікіпедія".
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