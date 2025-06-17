Атака дронів на Одесу: виникли пожежі, є руйнування та постраждалі

Попри активну роботу бійців ППО, у місті є руйнування, пожежі та пошкодження цивільної інфраструктури.

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17 червня дрони РФ атакували Одесу / Колаж: Главред, фото: t.me/odeskaODA

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Ворог масовано атакував Одесу ударними безпілотниками

Постраждали 13 людей

Під завалами можуть перебувати люди

Унаслідок ворожої атаки російських дронів на світанку 17 червня в Одесі спалахнули пожежі, є руйнування та постраждалі.

Як повідомив начальник Одеської ОВА Олег Кіпер, попри активну роботу бійців ППО, у місті є руйнування, пожежі та пошкодження цивільної інфраструктури, зокрема житлових будинків, інклюзивного центру, дошкільного закладу, гаражів тощо.

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Кіпер додав, що є постраждалі, інформація про їхню кількість уточнюється.

"Станом на 6:30 до медичних закладів госпіталізовано 13 осіб. Під завалами можуть перебувати люди. Триває ліквідація наслідків російської атаки", - повідомив глава ОВА.

Масована атака на Київ

Як писав Главред, у ніч на 17 червня країна-агресор РФ атакувала Київ із повітря. У столиці України є руйнування. Окупанти били по житлових будинках. Рятувальників і медиків викликали в Шевченківський, Дніпровський, Дарницький, Солом'янський, Святошинський, Дарницький райони міста.

Мер Кличко повідомив, що внаслідок масованої атаки ворога в столиці постраждали понад 40 осіб. Понад 30 із них було госпіталізовано.

"Один чоловік, громадянин США, помер під час атаки. У Солом'янському районі зруйновано під'їзд житлового будинку. Там зараз працюють рятувальники, розбирають завали. Екстрені служби продовжують працювати на місцях і в низці інших районів столиці", - написав мер.

Голова КМВА Тимур Ткаченко повідомив, що станом на сьому годину ранку в Києві вже 14 загиблих унаслідок російської атаки.

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