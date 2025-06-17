Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Війна

Атака дронів на Одесу: виникли пожежі, є руйнування та постраждалі

Анна Ярославська
17 червня 2025, 07:40
254
Попри активну роботу бійців ППО, у місті є руйнування, пожежі та пошкодження цивільної інфраструктури.
Атака на Одесу
17 червня дрони РФ атакували Одесу / Колаж: Главред, фото: t.me/odeskaODA

Коротко:

  • Ворог масовано атакував Одесу ударними безпілотниками
  • Постраждали 13 людей
  • Під завалами можуть перебувати люди

Унаслідок ворожої атаки російських дронів на світанку 17 червня в Одесі спалахнули пожежі, є руйнування та постраждалі.

Як повідомив начальник Одеської ОВА Олег Кіпер, попри активну роботу бійців ППО, у місті є руйнування, пожежі та пошкодження цивільної інфраструктури, зокрема житлових будинків, інклюзивного центру, дошкільного закладу, гаражів тощо.

відео дня

Кіпер додав, що є постраждалі, інформація про їхню кількість уточнюється.

"Станом на 6:30 до медичних закладів госпіталізовано 13 осіб. Під завалами можуть перебувати люди. Триває ліквідація наслідків російської атаки", - повідомив глава ОВА.

  • Атака на Одесу 17 червня 2025
    Атака на Одесу 17 червня 2025 Фото: t.me/odeskaODA
  • Атака на Одесу 17 червня 2025
    Атака на Одесу 17 червня 2025 Фото: t.me/odeskaODA
  • Атака на Одесу 17 червня 2025
    Атака на Одесу 17 червня 2025 Фото: t.me/odeskaODA
  • Атака на Одесу 17 червня 2025
    Атака на Одесу 17 червня 2025 Фото: t.me/odeskaODA
  • Атака на Одесу 17 червня 2025
    Атака на Одесу 17 червня 2025 Фото: t.me/odeskaODA
  • Атака на Одесу 17 червня 2025
    Атака на Одесу 17 червня 2025 Фото: t.me/odeskaODA
  • Атака на Одесу 17 червня 2025
    Атака на Одесу 17 червня 2025 Фото: t.me/odeskaODA, ДСНС Одещини
  • Атака на Одесу 17 червня 2025
    Атака на Одесу 17 червня 2025 Фото: t.me/odeskaODA, ДСНС Одещини
  • Атака на Одесу 17 червня 2025
    Атака на Одесу 17 червня 2025 Фото: t.me/odeskaODA, ДСНС Одещини
  • Атака на Одесу 17 червня 2025
    Атака на Одесу 17 червня 2025 Фото: t.me/odeskaODA, ДСНС Одещини
  • Атака на Одесу 17 червня 2025
    Атака на Одесу 17 червня 2025 Фото: t.me/odeskaODA, ДСНС Одещини
  • Атака на Одесу 17 червня 2025
    Атака на Одесу 17 червня 2025 Фото: t.me/odeskaODA, ДСНС Одещини
  • Атака на Одесу 17 червня 2025
    Атака на Одесу 17 червня 2025 Фото: t.me/odeskaODA, ДСНС Одещини
  • Атака на Одесу 17 червня 2025
    Атака на Одесу 17 червня 2025 Фото: t.me/odeskaODA, ДСНС Одещини
  • Атака на Одесу 17 червня 2025
    Атака на Одесу 17 червня 2025 Фото: t.me/odeskaODA, ДСНС Одещини
  • Атака на Одесу 17 червня 2025
    Атака на Одесу 17 червня 2025 Фото: t.me/odeskaODA, ДСНС Одещини
  • Атака на Одесу 17 червня 2025
    Атака на Одесу 17 червня 2025 Фото: t.me/odeskaODA, ДСНС Одещини
  • Атака на Одесу 17 червня 2025
    Атака на Одесу 17 червня 2025 Фото: t.me/odeskaODA, ДСНС Одещини
  • Атака на Одесу 17 червня 2025
    Атака на Одесу 17 червня 2025 Фото: t.me/odeskaODA, ДСНС Одещини

Масована атака на Київ

Як писав Главред, у ніч на 17 червня країна-агресор РФ атакувала Київ із повітря. У столиці України є руйнування. Окупанти били по житлових будинках. Рятувальників і медиків викликали в Шевченківський, Дніпровський, Дарницький, Солом'янський, Святошинський, Дарницький райони міста.

Мер Кличко повідомив, що внаслідок масованої атаки ворога в столиці постраждали понад 40 осіб. Понад 30 із них було госпіталізовано.

"Один чоловік, громадянин США, помер під час атаки. У Солом'янському районі зруйновано під'їзд житлового будинку. Там зараз працюють рятувальники, розбирають завали. Екстрені служби продовжують працювати на місцях і в низці інших районів столиці", - написав мер.

Голова КМВА Тимур Ткаченко повідомив, що станом на сьому годину ранку в Києві вже 14 загиблих унаслідок російської атаки.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні Одеса новини України війна Росії та України атака дронів
Новини партнерів

Головне за день

Більше
175 дронів, 14 крилатих ракет і дві балістичні: чим РФ била по Києву 17 червня

175 дронів, 14 крилатих ракет і дві балістичні: чим РФ била по Києву 17 червня

09:18Війна
Гучна ніч в РФ: дрони атакували важливий завод в Тамбовській області

Гучна ніч в РФ: дрони атакували важливий завод в Тамбовській області

09:17Світ
Ракета пройшла через 9 поверхів: у МВС повідомили про наслідки удару РФ по Києву

Ракета пройшла через 9 поверхів: у МВС повідомили про наслідки удару РФ по Києву

08:12Війна
Реклама

Популярне

Більше
Вдарить аномальна спека: відомо, коли Україну накриє посуха

Вдарить аномальна спека: відомо, коли Україну накриє посуха

Карта Deep State онлайн за 17 червня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 17 червня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Гороскоп на сьогодні 17 червня: Левам - дивовижний сюрприз, Дівам - щасливі новини

Гороскоп на сьогодні 17 червня: Левам - дивовижний сюрприз, Дівам - щасливі новини

Китайський гороскоп на завтра 17 червня: Бикам - втеча, Мавпам - виклик

Китайський гороскоп на завтра 17 червня: Бикам - втеча, Мавпам - виклик

Мобілізація в армію: у ЗСУ назвали, кому повістки вручать у першу чергу

Мобілізація в армію: у ЗСУ назвали, кому повістки вручать у першу чергу

Останні новини

09:18

175 дронів, 14 крилатих ракет і дві балістичні: чим РФ била по Києву 17 червня

09:17

Гучна ніч в РФ: дрони атакували важливий завод в Тамбовській області

08:53

Карта Deep State онлайн за 17 червня: що відбувається на фронті (оновлюється)

08:42

"Позиція зрозуміла": команда Данилка прокоментувала скандал навколо артиста

08:22

Склади спустошені: в ISW сказали, коли РФ вичерпає запаси танків

Росії не потрібне завершення війни в Україні для нападу на НАТО - ГорбачРосії не потрібне завершення війни в Україні для нападу на НАТО - Горбач
08:12

Ракета пройшла через 9 поверхів: у МВС повідомили про наслідки удару РФ по КиєвуФотоВідео

07:54

"Чиїх дітей захищають інші татусі": Марічка Падалко зробила публічну заяву

07:40

Атака дронів на Одесу: виникли пожежі, є руйнування та постраждаліФото

07:10

Який об’єкт прихований на малюнку: тільки "генії головоломок" вгадають за 7 секунд

Реклама
06:28

Київ - у диму після атаки РФ, пошкоджено багатоповерхівки, багато поранених: деталіВідео

05:35

Чому не можна казати слово "поробка": вчителька закликала уникати помилкиВідео

05:04

Гороскоп на завтра 18 червня: Скорпіонам - фінансова вигода, Водоліям - проблеми

04:30

Мобілізація 18-24-річних в Україні: Горбач сказав про "зручну" позицію ЗаходуВідео

04:05

Знають одиниці: вчені розкрили, якою стороною правильно вішати туалетний папірВідео

03:48

"Обмін" українських дітей на росіян: в ООН зробили першу заяву

03:43

Коштують шалено дорого: в Україні ростуть одні з найдорожчих грибів у світі

02:35

Путін може почати нове "СВО" в Європі: з'явився несподіваний прогнозВідео

01:35

РФ підняла в повітря МіГ, летить балістика і Калібри: Україна під масованою ракетною атакою

01:30

"Найулюбленіший хлопець": Меган Маркл показала рідкісні кадри з принцом Гаррі та дітьми

01:07

Україні загрожує ракетна атака: Росія активізувала авіацію та флот

Реклама
00:25

"Дуже сумно": дружина Брюса Вілліса показала нове фото хворого актора

00:22

Масована атака "Шахедів" на Київ: лунають вибухи, працює ППО, є постраждалі

16 червня, понеділок
23:56

13 "добрих" дронів зупинили завод у РФ: деталі інциденту з "Невинномиським Азотом"

23:11

"Якщо я раптово помру": Наталка Денисенко заговорила про смерть

23:06

Вони приїхали на лікування з Одеси: в Ізраїлі загинула ціла українська родина

23:04

Його пісні слухав весь СРСР, а зник у 30: що приховує історія ІвасюкаВідео

21:58

Окупанти знову вдарили по мирному населенню: нові подробиці з Куп’янська

21:46

Сюрприз від Навроцького: як новий курс Польщі може вдарити по Україні та ЄСВідео

21:44

Комбат Ширшин, який розкритикував Курську операцію, розкрив висновок службової перевірки

21:29

Помідори будуть більшими та швидше дозріватимуть, якщо виконати одне завданняВідео

21:19

Діва Монро розповіла про особисте життя та біологічну спорідненість із сином подруги

20:48

4 способи заготовити чорну смородину на зиму: смачно, корисно й без втрат

20:45

Заходять з трьох напрямків: РФ намагається оточити стратегічне місто на Сході

20:42

Шалені зміни вже на порозі - які знаки зодіаку проведуть найкраще літо 2025

20:41

Трамп натякнув, хто винен у війні в Україні: і це не ПутінВідео

20:12

"Прирівняні до ангелів": священник розповів, чому діти до 7 років не сповідаютьсяВідео

19:56

"Сюрприз для росіян": Україна змогла модернізувати HIMARS та знищила колону РФ

19:49

Фіцо підтримав Україну в ЄС, але не в НАТО: що за цим стоїть, крім економіки

19:41

Україну атакує нестерпна спека: синоптики назвали дату нового похолодання

19:22

Росія "домішала" своїх до тіл українців: у МВС розкрили цинічні моменти

Реклама
19:05

Як заморожувати м'ясо, рибу, овочі і фрукти - способи, які збережуть первинний смакВідео

18:59

Комарі не витримують запаху: простий засіб, який можна зробити самостійноВідео

18:24

Нейтральний статус для України - Зеленський зробив важливу заяву

17:51

Звідки взялись росіяни та при чому тут Єльцин - історик розкрив маловідомий фактВідео

17:28

Наповнять сад красою та ароматом - 3 види рослин, які варто посадити влітку

17:25

РФ запропонувала повернути українських дітей в обмін на дещо: Зеленський розкрив деталіВідео

17:20

Євро різко подорожчав: в Україні переписали ціни на валюту

17:17

Армія РФ наростила активність на 7 напрямках фронту – ОСУВ "Хортиця"

17:14

Тепер офіційно: Леся Нікітюк підтвердила, що чекає на первістка

16:59

Зеленський назвав тему майбутніх переговорів з Трампом і попередив Європу

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025Гороскоп Таро
Мода та краса
Поради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини моди
Цікаве
Оптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинці
Економіка
ТарифиКурс валютЦіни на продуктиГрошова допомога
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Новини шоу бізнесу
Настя КаменськихВіталій КозловськийАні ЛоракПотапКейт МіддлтонСофія РотаруАлла ПугачоваОльга СумськаМаксим ГалкінФіліп КіркоровОлена Зеленська
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Культура
Чому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімн
Рецепти
ЗакускиПрості стравиСалатиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти