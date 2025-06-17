На світанку РФ атакувала Одесу: постраждали 17 осіб, зокрема вагітна жінка

Окупанти зруйнували житлові будинки в історичному центрі Одеси, дитячий садок та інклюзивний центр.

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На світанку в Одесі прогриміли вибухи / Колаж: Главред, фото: t.me/odeskaODA

Коротко:

В Одесі постраждали 17 осіб

Під удар потрапили житлові будинки, дитячий садок та інклюзивний центр

Рятувальники шукають під завалами жінку

Унаслідок російської ранкової атаки по Одесі постраждали 17 осіб, серед яких вагітна жінка та 17-річна дівчина. Госпіталізовано одну особу, інші після отримання медичної допомоги продовжують лікування амбулаторно.

Як повідомив начальник Одеської ОВА Олег Кіпер, під завалами виявили тіло загиблої 60-річної жінки.

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"Висловлюю щирі співчуття рідним і близьким. Наразі тривають пошуки ще однієї жінки. Сподіваємося, що рятувальники знайдуть її живою", - додав він.

За словами Кіпера, росіяни зруйнували житлові будинки в історичному центрі Одеси, дитячий садок та інклюзивний центр.

Триває ліквідація наслідків ворожої атаки, на місці працюють усі уповноважені служби.

Правоохоронці документують черговий злочин російських окупантів проти цивільного населення Одеської області.

Раніше Кіпер повідомляв, що на світанку в Одесі прогриміли вибухи. Станом на 6:30 до медичних закладів було госпіталізовано 13 осіб.

Масована атака РФ на Україну 17 червня - головне

Як писав Главред, у ніч на 17 червня країна-агресор Росія атакувала Україну 472 засобами повітряного нападу. Основним напрямком удару було місто Київ.

За попередніми даними, протиповітряною обороною знешкоджено 428 засобів повітряного нападу противника, 262 збито вогневими засобами, 166 - локально втрачено.

Як повідомив голова Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко, під час масованої атаки на Київ у ніч на 17 червня армія РФ застосувала 175 дронів, більше ніж 14 крилатих ракет і щонайменше дві балістичні ракети.

Мер Кличко повідомив, що Росія атакувала Київ ракетою з касетними боєприпасами. Уламки було виявлено в районі столичних Нивок. Такі боєприпаси призначені для масового ураження людей.

За останніми даними, у Києві вже 114 постраждалих після масованої атаки РФ. Загинули 14 осіб. Кількість жертв і поранених може зрости.

Глава МВС Ігор Клименко розповів, що окупанти, за попередніми даними, вдарили балістикою по дев'ятиповерхівці в Солом'янському районі. Удар був настільки сильний, що ракета пройшла через усі дев'ять поверхів. Будинок "склався" до рівня півтора-двох поверхів.

Пошуково-рятувальні роботи вже почалися. Такі роботи можуть тривати щонайменше добу.

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