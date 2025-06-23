Удар РФ по Києву зруйнував під'їзд багатоповерхівки: є жертви, під завалами - люди

Найважчі наслідки російського обстрілу в Шевченківському районі столиці.

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Під завалами житлового будинку в Києві є люди / t.me/Klymenko_MVS

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У Києві зруйновано під'їзд житлової багатоповерхівки

Відомо про 6 загиблих, 19 людей поранено

На Київщині одна людина загинула, 8 - поранені

У ніч на 23 червня російські окупанти влаштували масовану атаку по Києву та області. Удари припали на житлові райони, лікарні, спортивну інфраструктуру. У Києві зруйновано цілий під'їзд житлової багатоповерхівки. Є жертви, під завалами - люди.

Як повідомив міністр МВС Ігор Клименко, у Києві від обстрілів постраждали Шевченківський, Подільський, Голосіївський, Святошинський, Солом'янський та Дарницький райони.

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Найважчі наслідки - у Шевченківському районі. Зруйновано цілий під'їзд житлової багатоповерхівки. Клименко повідомив про 4 загиблих.

Працівники ДСНС врятували 10 поранених людей. Усім надають медичну та психологічну допомогу.

"Розбір завалів триває. За нашими даними, під руїнами ще є люди", - повідомив Клименко.

Дивіться відео - РФ вдарила по житловій п'ятиповерхівці:

У Білій Церкві на Київщині постраждала житлова та медична інфраструктура. Одна людина загинула, 8 - поранені.

Під час ліквідації наслідків обстрілу двоє рятувальників отримали травми.

Екстрені служби перебувають на місцях із перших хвилин трагедії. Організовано роботу рятувальних штабів. Задіяна необхідна інженерна техніка. Працюють верхолази.

"Росія знову продемонструвала, що для неї не існує поняття цивільний об'єкт", - додав Клименко.

Мер Києва Віталій Кличко повідомив о 07:27, що вже відомо про п'ятьох загиблих у будинку в Шевченківському районі внаслідок атаки ворога на столицю.

Загалом у місті 19 поранених, 8 із них перебувають у стаціонарах міських лікарень.

У пошкодженому будинку працюють рятувальники, чергують медики.

Вибуховою хвилею пошкоджені також квартири 25-поверхового житлового будинку навпроти. З нього врятували 10 людей. Із них - 1 дитину та вагітну жінку.

Оновлено 08:43. Як повідомив мер Кличко, кількість жертв російської атаки в Шевченківському районі Києва зросла до шести.

Атака на Київ і область 23 червня - що відомо

Як писав Главред, вночі над Україною зафіксували масову активність російських дронів-камікадзе типу "шахед". Повітряну тривогу оголосили більш ніж у половині регіонів країни, зокрема в Києві.

Рятувальники ліквідовують наслідки одразу в кількох районах міста.

У Шевченківському районі пошкоджено перекриття між четвертим і п'ятим поверхами п'ятиповерхового житлового будинку з частковим руйнуванням даху. У дворі будинку горіли автомобілі.

Рятувальники евакуювали мешканців будинку. Врятовано сімох людей, серед них вагітна жінка.

Також за однією з адрес у Солом'янському районі ліквідовано загоряння даху будівлі бізнес-центру, за іншою адресою виникла пожежа в чотириповерховій офісній будівлі на площі 800 кв. м. Триває гасіння.

У Київській області внаслідок масованого російського обстрілу житлових і промислових секторів виникли пожежі та руйнування, одна людина загинула, ще 8 поранено. Найбільше постраждали Білоцерківщина та Бучанщина. Під час повторного російського обстрілу травмовано двох рятувальників.

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