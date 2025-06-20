Одеса - у вогні після атаки дронів: під завалами можуть бути люди

У ніч на 20 червня росіяни завдали масованого удару безпілотниками по Одесі. Зафіксовано 10 "прильотів".

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Стало відомо про наслідки атаки дронів на Одесу / Колаж: Главред, фото: t.me/truonline

Коротко:

Вночі Одесу атакували дрони

У місті спалахнули пожежі

Вогонь знищив будинок, під завалами можуть бути люди

У ніч на 20 червня на тлі загрози російських ударних безпілотників в Одесі прогриміли вибухи. Унаслідок ворожої атаки спалахнула пожежа, яка фактично знищила 4-поверховий будинок.

Як повідомив мер Одеси Геннадій Труханов, під завалами можуть бути люди.

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"Унаслідок влучання ударного безпілотника спалахнула масштабна пожежа, яка буквально знищила житловий чотириповерховий будинок. Обрушилися перекриття і стіни, під завалами можуть перебувати люди", - написав Труханов у Telegram.

Голова Одеської ОВА Олег Кіпер повідомив, що, за попередньою інформацією, постраждало двоє людей. Їм надають усю необхідну медичну допомогу.

"Попри активну роботу сил ППО, є пошкодження цивільної інфраструктури, зокрема житлових будинків, корпусу вищого навчального закладу, газопроводу та приватних автомобілів. У центрі міста, внаслідок влучання дрона, палає багатоповерхівка. Інформація про постраждалих уточнюється. Над ліквідацією наслідків працюють усі уповноважені служби", - розповів чиновник.

Тим часом у ДСНС уточнили, що в ніч на 20 червня росіяни завдали масованого удару безпілотниками по Одесі. Зафіксовано 10 влучань, унаслідок яких виникли пожежі. Постраждали 13 осіб, серед яких троє рятувальників.

Рятувальники зазначають, що полум'ям повністю охоплено 4-поверховий житловий будинок.

Вдалося врятувати трьох людей, ще шістьох - евакуювали.

"Під час ліквідації пожежі та порятунку людей на рятувальників обрушилися конструкції - постраждали троє пожежників, наразі вони в лікарні у стабільному стані", - ідеться в повідомленні.

​Шахеди - що про них відомо / Інфографіка: Главред ​

Ракетний удар по Києву 17 червня 2025 року

Як писав Главред, голова КДВА Тимур Ткаченко повідомив, що під час масованої атаки на Київ у ніч на 17 червня армія РФ застосувала 175 дронів, понад 14 крилатих ракет і щонайменше дві балістичні ракети. Найбільше житла та майна звичайних киян ворог знищив у Солом'янському та Дарницькому районах.

Мер Кличко повідомив, що Росія атакувала Київ ракетою з касетними боєприпасами. Уламки було виявлено в районі столичних Нивок. Такі боєприпаси призначені для масового ураження людей.

Глава МВС Ігор Клименко розповів, що окупанти, за попередніми даними, вдарили балістикою по дев'ятиповерхівці в Солом'янському районі. Удар був настільки сильний, що ракета пройшла через усі дев'ять поверхів. Будинок "склався" до рівня півтора-двох поверхів.

Пошуково-рятувальна операція в Солом'янському районі Києва тривала понад 39 годин. Лише на цій локації з-під завалів витягнуто тіла 23 загиблих. Загалом у столиці внаслідок російських обстрілів 17 червня загинули 28 осіб, ще понад 140 дістали поранення.

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