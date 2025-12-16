"Росіяни так не люблять": що стоїть за відмовою Кремля від різдвяного перемир’я

Кремль відмовляється від різдвяного перемир’я та наполягає на власних умовах переговорів.

США намагаються зупинити бойові дії до Різдва / колаж: Главред, фото: kremlin.ru, Міноборони РФ

Коротко:

Німеччина запропонувала різдвяне перемир’я

Кремль офіційно відкинув ініціативу

Переговорний процес ризикує зайти в паузу

Канцлер Німеччини закликав Росію оголосити перемир’я на час Різдва, однак у Кремлі цю ініціативу відкинули. Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що Москва не підтримує таку пропозицію.

Позиція Кремля

Коментуючи ситуацію, політолог Володимир Фесенко в ефірі 24 Каналу зазначив, що позицію Кремля можна пояснити "егоїзмом" та прагненням нав’язувати власні умови. За його словами, у переговорному процесі найближчим часом можлива пауза, оскільки Україна не піддається зовнішньому тиску.

Експерт зауважив, що у США дійсно зацікавлені в припиненні бойових дій до Різдва, однак реалізувати це наразі неможливо. Кремль, за його словами, вже відкинув ідею "різдвяного перемир’я", ініційовану німецьким політиком Фрідріх Мерц.

Тиск Москви

Фесенко наголосив, що Москва намагається домогтися тиску саме на Київ, аби Україна погодилася на умови, вигідні лише Росії, зокрема щодо виведення військ з Донбасу. Водночас позиція президента Володимир Зеленський залишається незмінною — на такі вимоги Київ не погоджується.

"Щодо "різдвяного перемир'я" – його запропонував Мерц. А росіяни так не люблять. Вони люблять, коли вони пропонують і диктують правила", — підкреслив політолог, додавши, що Росії все ж доведеться демонструвати США певні "конструктивні кроки", зберігаючи водночас жорстку позицію щодо Донбасу.

Також Фесенко зазначив, що для зменшення агресивності російських вимог ключовою є стабілізація ситуації на фронті, адже воєнна складова залишається однією з визначальних у переговорному процесі.

Чому мирний план США не просувається – думка експерта

Політолог Петро Олещук у коментарі Главреду зазначив, що попри заяви спецпредставника США Стівена Віткоффа про "серйозний прогрес" у перемовинах щодо завершення війни в Україні, реальний процес практично не просувається. За його словами, основна причина – Вашингтон просуває вимоги Росії, які Київ не може прийняти.

"США діють так, бо Росія чітко заявила: будь-які зміни до "мирного плану" США, запропоновані Україною та Європою, вони не підтримають. Тобто Москва вимагає або повного виконання своїх умов, або жодних домовленостей. І навіть якщо частково почнуть виконуватися умови РФ, не факт, що це принесе результат", — пояснив Олещук.

Мирний план США - останні новини

Як повідомляв Главред, президент України Володимир Зеленський наголосив, що мирний план має бути справедливим для України та запобігати повторній агресії з боку Росії. За його словами, Україна не веде прямого діалогу з Москвою, а обговорює позиції РФ через США. Наразі Вашингтон ще не надав офіційної відповіді на оновлені українські пропозиції.

Крім цього, США пропонують Україні гарантії безпеки, подібні до статті 5 НАТО, але з ультиматумом. У Трампа стверджуть, що пропозицію потрібно прийняти зараз, інакше наступна буде менш вигідною.

Нагадаємо, що дводенні переговори у Берліні між Україною, США та європейськими партнерами дозволили досягти поступу в питанні гарантій безпеки для Києва, однак не зняли ключових розбіжностей щодо територіального врегулювання.

Про персону: Володимир Фесенко Фесенко Володимир (8 листопада 1958, Лозова, Харківська область) - український політолог, голова правління Центру прикладних політичних досліджень "Пента". Лауреат премії "Celebrity Awards 2020" в номінації "Політолог року", пише Вікіпедія.

