РФ погрожує оскаржити європейські та українські правки мирного плану - ISW

У Путіна заявили, що РФ матиме "рішучі заперечення", якщо Україна і Європа внесуть поправки в мирний план.

РФ не зацікавлена в перегляді європейської позиції щодо мирної угоди / колаж: Главред, фото: kremlin.ru, Міноборони РФ

Коротко:

РФ не прийме положень, які пов'язані з різними "територіальними питаннями"

РФ не зацікавлена в перегляді європейської позиції щодо мирної угоди

Кремль висуває умови для відхилення українських та європейських проєктів мирного плану після того, як раніше не погодився на ключові пункти мирного плану США, який був дуже вигідним для Росії. Про це пише Інститут вивчення війни (ISW).

Зокрема радник російського диктатора Юрій Ушаков заявив, що Росія "дуже чітко" висловила свою позицію і РФ матиме "рішучі заперечення", якщо Україна і Європа внесуть поправки до мирного плану.

За його словами, РФ не прийме положень, які пов'язані з різними "територіальними питаннями", серед яких будь-які дискусії про демілітаризовану "буферну" зону на Донбасі.

Водночас прес-секретар Кремля Дмитро Пєсков наголосив, що РФ не зацікавлена в перегляді європейської позиції щодо мирної угоди.

У ISW нагадали, що 11 грудня міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров відхилив сім пунктів мирного плану США, включно з пунктами оригінального плану щодо територіальних обмінів на основі лінії зіткнення і надання гарантій безпеки для України.

За яких умов Путін погодиться на перемир'я - думка експерта

Як писав Главред, російський диктатор і військовий злочинець Володимир Путін не погодиться на жодне перемир'я, поки вважає, що Захід може поступитися або не продемонструє достатньої рішучості підтримувати Україну.

За словами колишнього командувача Сухопутними військами США в Європі, генерала у відставці Бена Ходжеса, можливість припинення вогню виникне тільки тоді, коли Росія зрозуміє, що не зможе здобути перемогу. Це стане реальним лише за умови, що США та європейські союзники відкрито підтвердять готовність надати Україні повний спектр допомоги - від озброєння до економічної підтримки.

"Тільки коли Путін зрозуміє, що програє, він почне думати про перемир'я", - резюмував генерал у коментарі 24 каналу.

Мирні переговори - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, адміністрація президента США Дональда Трампа запропонувала Києву сильні та юридично обов'язкові гарантії безпеки, побудовані за принципом п'ятої статті НАТО. За інформацією Axios, під час онлайн-зустрічі Стів Віткофф і Джаред Кушнер обговорювали з радниками з національної безпеки України, а також Німеччини, Франції та Великої Британії ідею створення демілітаризованої зони.

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що існує відчутна ймовірність завершення війни, а також анонсував низку важливих міжнародних контактів за участю США та європейських партнерів.

За даними німецького видання Bild, дипломатична активність навколо врегулювання війни в Україні різко зросла. Переговори зараз перебувають у найбільш інтенсивній фазі від початку повномасштабного вторгнення Росії, а міжнародні посередники намагаються максимально прискорити досягнення домовленостей.

Інші новини:

Про джерело: Інститут вивчення війни (ISW) Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) - американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія. Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пише Вікіпедія.

