"Путін зробив жахливі речі": Келлог назвав найкращий варіант закінчення війни

Руслана Заклінська
21 вересня 2025, 00:00
Спеціальний представник Трампа заявив, що Путін намагається перемогти військовим шляхом, але це неможливо.
Келлог висловився про досягнення миру в Україні / Колаж: Главред, фото: Офіс президента України, kremlin.ru, скріншот з відео в YouTube

Ключові тези Келлога:

  • Для миру в Україні потрібне припинення вогню
  • Трамп хоче досягти повноцінної мирної угоди
  • Україні не потрібно віддавати ворогу свої території

Для досягнення миру в Україні необхідне припинення вогню. Лідер РФ Володимир Путін усвідомлює, що якщо піде на цей крок, йому буде надзвичайно важко відновити бойові дії. Про це заявив спеціальний представник президента США Дональда Трампа з питань України, генерал Кіт Келлог в інтервʼю лорду Майклу Ешкрофту.

Він зазначив, що особисто для нього найкращим варіантом є саме припинення вогню, проте Трамп прагне досягти повноцінної мирної угоди. На думку Келлога, досягти мирної угоди буде важко.

"Путін не хоче цього поки що. Путін думає, що зможе перемогти військовим шляхом - я не вважаю, що це так", - зазначив він.

Спекпосланець Трампа додав, що Росія окупувала 98% Луганської області й тепер намагається захопити Донеччину. За його словами, Україні не слід відступати і віддавати ворогу свої території, оскільки повернути їх назад буде надзвичайно важко.

"У війні в Україні є моральна частина, яку люди ігнорують. Це протистояння добра і зла, і на це варто дивитися саме так. Путін не є хорошим хлопцем. Деякі речі, які він зробив - абсолютно жорстокі, вони жахливі... Думаю, якщо Україна вийде з цього у хорошій формі - і я думаю, вона це зробить - я зможу бути спокійним", – сказав генерал Келлог.

Токож Келлог додав, що канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, премʼєр Британії Кір Стармер та очільник уряду Польщі Дональд Туск розглядають Росію як екзистенційну загрозу. Кілька років тому, за його словами, такого сприйняття ще не було.

Уиткофф, Келлог, спецпредставитель Трампа Инфографика Главред
Спецпредсравники Трампа / Інфографіка: Главред

Скільки ще триватиме війна - думка експерта

Голова Комітету економістів Андрій Новак у коментарі Главреду заявив, що нинішній стан російської економіки свідчить про критичні проблеми, через які Москва вже не здатна вести війну роками. Економіка країни перебуває у критичному стані: дефіцит бюджету, скорочення зарплат і робочого часу, збиткові підприємства та зростаюча інфляція.

"За таких умов Росія зможе вести війну щонайбільше декілька кварталів. Про роки говорити вже не доводиться", - вважає він.

Коли в Україні може завершитися війна - прогнози

Як повідомляв Главред, народний депутат Федір Веніславський вважає, що війна в Україні наближається до завершення. За його словами, ключовим фактором для досягнення миру може стати участь президента США Дональда Трампа у тристоронніх переговорах із президентами Володимиром Зеленським та Володимиром Путіним.

Водночас верховна представниця ЄС із закордонних справ Кая Каллас заявила, що війна Росії проти України, ймовірно, триватиме щонайменше два роки. За її словами, війна буде продовжуватися до тих пір, поки не відбудуться зміни у керівництві обох сторін.

Крім цього, віцепрезидент США Джей Ді Венс зазначив, що повномасштабна війна Росії проти України може завершитися протягом найближчих шести місяців. Він також підкреслив роботу Дональда Трампа, спрямовану на припинення вбивств і досягнення миру.

Читайте також:

Про персону: Кіт Келлог

Кіт Келлог - американський державний службовець, генерал-лейтенант у відставці.

У період першого президентства Дональда Трампа відповідав за питання оборонної політики, був відповідальним секретарем Ради з національної безпеки США, а в період з 13 по 20 лютого 2017 року виконував обов'язки радника американського президента з національної безпеки (після відставки Майкла Флінна).

Ветеран Збройних сил США, колишній десантник. Учасник американських військових операцій у В'єтнамі, Гренаді (1983) та Іраку - Щит пустелі і Буря в пустелі (1990-1991), пише Вікіпедія.

3 лютого 2025 року призначений спеціальним представником Сполучених Штатів щодо України та Росії.

У ЗМІ Келлога називають "автором мирного плану Трампа" для завершення війни РФ проти України. Журналісти неодноразово писали, що цей план може передбачати збереження контролю Росії над окупованими українськими територіями і фактичне заморожування війни.

