Коли може закінчитися війна в Україні: у США зробили новий прогноз

Маріна Фурман
24 серпня 2025, 18:18
Венс сказав, що у Білому домі не сподіваються, що війна в Україні завершиться миттєво.
Венс зробив заяву про закінчення війни в Україні

Ключові тези:

  • Війна може закінчитися за півроку
  • Трамп займається енергійною дипломатією та намагається зупинити вбивства
  • Війна могла завершитися ще 7 місяців тому

Повномасштабна війна, яку РФ розпочала проти України, може завершитися не пізніше, ніж за півроку. Таке припущення зробив в інтерв'ю віцепрезидент США Джей Ді Венс для програми Meet the Press на NBC News.

За його словами, американський лідер Дональд Трамп докладає чимало зусиль, щоб спробувати зупинити вбивства.

"Що мене зараз насправді радує, так це те, що у нас є президент, який займається енергійною дипломатією, щоб спробувати зупинити вбивства. І яким би не був результат, чи закінчиться війна через три місяці, чи через шість місяців, сподіваюся, не пізніше, нам слід пишатися тим, що у нас є президент, який намагається зупинити вбивства", - сказав віцепрезидент США.

Венс підкреслив, що, на його думку, нинішній президент Дональд Трамп зробив більше для тиску на росіян, ніж його попередник Джо Байден.

При цьому він додав, що війна в Україні могла б закінчитися ще сім місяців тому, за однієї умови.

"Росія не хоче припинення вогню зі складних причин. Ми не контролюємо дії Росії, якби ми це робили, війна закінчилася б сім місяців тому", - підкреслив Венс.

Обіцянки Трампа / Інфографіка: Главред

Як може завершитися війна в Україні - думка експерта

Нещодавно дипломат, колишній міністр закордонних справ Володимир Огризко в інтерв'ю Главреду розповів, що найбільш реалістичним сценарієм є завершення війни на нинішній лінії розмежування.

"Найреалістичніший варіант полягає в заморожуванні війни на нинішній лінії розмежування, після чого кожна сторона триматиме за спиною ніж, який вона в майбутньому захоче встромити в тіло противника. На жаль, така цинічна історія. Подивіться на Азербайджан, який тримав "ніж за спиною" 35 років, а потім встромив у тіло супротивника і врешті-решт відновив свою територіальну цілісність", - зазначив Огризко.

Прогнози щодо завершення війни в Україні - новини за темою

Як писав Главред, посол України у Великій Британії Валерій Залужний спрогнозував, якщо Україна вимагатиме не припинення вогню, чи тимчасового перемир'я, війна може затягнутися до 2034 року.

Водночас заступник начальника Головного управління розвідки Міністерства оборони України, генерал-майор Вадим Скібіцький сказав, Росія хоче завершити війну в Україні до 2026 року. Саме цей рік чітко прописаний в документах Кремля.

Нещодавно державний секретар США, радний президента Трампа з питань національної безпеки Марко Рубіо наголосив, що війна Росії проти України має завершитися якомога швидше, і саме над цим ведеться робота.

Про джерело: NBC News

NBC News — новинний телевізійний канал США, що належить National Broadcasting Company (NBC). Він почав свою роботу 21 лютого 1940 року.

До торгових марок NBC News належать NBCNews.com, msnbc.com, TODAY.com, NBCPolitics.com, NBC Nightly News, Meet the Press, Dateline, Breaking News і Newsvine, пише Вікіпедія.

