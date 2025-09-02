Де може бути підписана угода про припинення вогню з Росією - Мерц назвав місто

Мерц запропонував Женеву як майданчик для наступного раунду мирних переговорів між Україною та Росією, наголосивши на ключовій ролі гарантій безпеки.

Де може бути підписана угода про припинення вогню з Росією / Колаж Главред, фото: kremlin.ru, УНІАН

Про що сказав Мерц:

Угода про припинення вогню між Україною та РФ може бути підписана в Женеві

Гарантії безпеки для України будуть мати ключове значення

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив про намір запропонувати Женеву як майданчик для наступного раунду мирних переговорів між Україною та Росією. Про це він повідомив на пресконференції, пише Sky News.

Де можуть відбутись переговори між Україною та Росією

"Женева буде підходящим місцем для укладення угоди про припинення вогню", – заявив Фрідріх Мерц. відео дня

Водночас Мерц підкреслив, що гарантії безпеки матимуть ключове значення, додавши, що візьме участь у переговорах президента Зеленського з лідерами ЄС у четвер, 4 вересня, у форматі онлайн.

Чи варто очікувати на закінчення війни найближчим часом - думка експерта

Як писав Главред, не варто очікувати швидкого завершення війни, адже російський диктатор Володимир Путін до цього не готовий. Про це заявив політолог, голова правління Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Володимир Фесенко.

Він пояснив, що початок реальних мирних переговорів можливий лише після стабілізації фронту — це стане ключовою умовою.

Другим важливим чинником Фесенко назвав роль Дональда Трампа, адже подобається це чи ні, але без нього активних переговорів би не було.

Саме Трамп є головним рушієм мирного процесу.

"Не так важливо, чому – чи то через Нобелівську премію миру, чи то через те, що хоче потрапити до раю, але нехай він штовхає мирні переговори вперед, в тому числі чинячи якийсь вплив на Путіна", - наголосив він.

Політолог підкреслив, що Путін прагне захопити Україну й водночас прагне домовленостей саме з Трампом.

Війна Росії проти України - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, російський диктатор та воєнний злочинець Володимир Путін готується до терористичних ударів по українській енергетиці та заздалегідь вибудовує виправдання для своїх дій. Про це повідомив керівник Центру протидії дезінформації, офіцер Сил оборони Андрій Коваленко.

Під час саміту в Китаї президенти Туреччини та РФ обговорювали можливі кроки для справедливого завершення війни. Водночас сам Путін та президент України Володимир Зеленський поки що не готові до прямої зустрічі, про що заявив турецький лідер Реджеп Тайїп Ердоган.

2 вересня президент Фінляндії Александр Стубб наголосив, що союзники України досягли прогресу у питанні надання гарантій безпеки. Втім, як зазначає Reuters, реалізація цих домовленостей можлива лише після підписання мирної угоди.

Інші новини:

Про джерело: Sky News Sky News - британський 24-годинний новинний телевізійний канал. Входить до групи каналів компанії Sky, яка зі свого боку є частиною корпорації Comcast. Аудиторія Sky News переважно перебуває у Великій Британії, а також в інших частинах світу, де можливий прийом каналу (зокрема в готельних міжнародних мережах). Аудиторію оцінюють у 150 мільйонів осіб по всьому світу, пише Вікіпедія.

