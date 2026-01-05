Україна під ворожою атакою: у великих містах вже пролунали вибухи, що відомо

Росія атакує українські міста дронами та ракетами, спричиняючи пожежі та руйнування.

https://glavred.net/war/ukraina-pod-vrazheskoy-atakoy-v-krupnyh-gorodah-uzhe-progremeli-vzryvy-chto-izvestno-10729433.html Посилання скопійоване

Кореспонденти фіксують вибухи та пожежі у Полтаві та Харкові / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Коротко:

Росія атакувала Україну БпЛА та ракетами в ніч на 5 січня

Зафіксовані вибухи у Києві, Київщині, Чернігові, Полтаві та Харкові

Є загиблі та постраждалі, пошкоджено житлові будинки та інфраструктуру

У ніч на 5 січня Росія здійснила масштабну атаку на Україну з використанням ударних безпілотників та ракет. Повітряну тривогу оголосили через загрозу БпЛА типу "Шахед", повідомили у Повітряних силах ЗСУ.

Ситуація в Києві

Тривога лунала й у Києві.

відео дня

"Над столицею ворожі БпЛА. Зараз працює ППО, залишайтесь у безпечних місцях", — попередив начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко.

"У районі проводиться евакуація людей із постраждалої будівлі. Внаслідок атаки одна жінка постраждала, їй надається допомога на місці", — повідомивТкаченко.

Згодом він уточнив, що кількість постраждалих зросла до двох осіб. За останніми даними, внаслідок атаки загинула одна людина. Атака триває, тому українців закликають залишатися у безпечних місцях.

Атаки на Київщину

Начальник Київської ОВА Микола Калашник повідомив, що ворог атакує Київщину: "Під ударом — мирні міста й села, домівки звичайних людей, об’єкти критичної інфраструктури. Терор проти цивільного населення триває".

У Фастівському районі загинув мирний мешканець 1951 року народження.

"Його тіло виявили під час гасіння пожежі у власному будинку. Щирі співчуття родині та близьким загиблого. Розділяємо ваш біль", — зазначив Калашник.

Внаслідок атаки у Фастівському районі пошкоджено сім приватних та один багатоповерховий житловий будинки, гаражі, два автомобілі, а також виробничі та складські приміщення. Через обстріли знеструмлено місто Славутич.

"Усі об’єкти критичної інфраструктури переведені на резервне живлення. Місто з теплом та водою", — запевнив начальник ОВА.

Шахед / Інфографіка: Главред

Удар по Чернігову

Крім того, серію вибухів зафіксували у Чернігові. Про це повідомив начальник Чернігівської міської військової адміністрації Дмитро Брижинський. За його словами, російські війська атакували одне з підприємств міста, застосувавши балістичні ракети та безпілотники.

Також повідомляється, що внаслідок ударів виникли пожежі в одному з гаражних кооперативів Чернігова та в приватному будинку в прилеглій громаді.

Інформація щодо постраждалих та масштабів руйнувань уточнюється.

Вибухи у Полтаві та Харкові

За даними кореспондентів "Суспільного", вибух було чути також у Полтаві. Крім того, серія вибухів пролунала в Харкові, попередньо за межами міста.

РФ змінила тактику масованих обстрілів - експерт

Військовий аналітик Олег Жданов зазначає, що Росія змінила тактику ударів по Україні.

"Раніше атаки розподілялися по всій території, і наші сили могли ефективніше їх відбивати. Нині ворог концентрується на окремих районах і наносить туди масові удари", — пояснив він.

За словами Жданова, така концентрація ударів перевантажує систему ППО, яка наразі не розвинена достатньо для забезпечення повного рівня безпеки.

Удари РФ по Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, у ніч на 5 січня українців попередили про можливу нову хвилю ракетних ударів з боку Росії. Як повідомляють моніторингові канали, РФ підняла в повітря стратегічну авіацію — бомбардувальники Ту-95МС та Ту-160. Напередодні також фіксували активність пунктів управління стратегічної авіації РФ.

Крім того, увечері 1 січня російські окупанти завдали ударів по Запоріжжю. Внаслідок атаки в місті сталися пожежі.

Нагадаємо, що у ніч на 31 грудня російська окупаційна армія вкотре атакувала житлову, логістичну та енергетичну інфраструктуру Одеської області.

Читайте також:

Про джерело: Повітряні сили Збройних сил України Повітряні сили Збройних сил України — вид збройних сил у складі Збройних сил України, який має на озброєнні винищувальну, бомбардувальну і транспортну авіацію, а також зенітні ракетні війська і радіотехнічні війська. Військово-повітряні сили у цьому вигляді були створені у 2004 році шляхом об'єднання двох видів: Військово-повітряних сил та Військ протиповітряної оборони України.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред