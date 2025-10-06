'Часу залишилось небагато': Зеленський повідомив про рішення щодо світла в регіонах

На Ставці обговорили стан енергосистеми, безпеку громад і готовність регіонів до зими, ухваливши рішення щодо підтримки областей, вказав Зеленський.

Зеленський повідомив про рішення щодо світла в регіонах / Колаж: Главред, фото: УНІАН, скріншот з відео YouTube/Офіс президента України

Урядовці будуть працювати в регіонах, щоб скласти список заходів для підтримки населення

Зеленський дав завдання щодо ситуації з енергетикою та газом

Нідерланди і Норвегія підтримають Україну

Президент України Володимир Зеленський за підсумками проведення Ставки назвав ключові завдання щодо забезпечення електроенергією та газом. Про це він повідомив під час вечірнього відеозвернення, передає Офіс президента України.

Зеленський повідомив, що на Ставці обговорювали реальну ситуацію в областях і громадах, на енергетичних об’єктах та в містах — від Славутича до Запоріжжя, а також Чернігівщину, Сумщину, Харківщину, Донеччину, Дніпропетровщину, Полтавщину, центральні та західні регіони і південь країни.

Окремо розглянули виклики для Миколаєва та Одеси, питання розгортання ППО й додаткових спроможностей, комплексного захисту та доповіді військових керівників. Було також детально обговорено захист конкретних енергооб’єктів і громад, і наголошено, що для адекватної відповіді на кожну проблему потрібні додаткові ресурси.

"Ми вирішили ці питання та заповнили всі запити керівників передусім Чернігівської, Сумської, Харківської, Донецької областей. Запити по фінансах, по допомозі", - вказує він.

Зеленський повідомив, що прем’єр-міністр України Юлія Свириденко разом з іншими урядовцями відвідала Шостку на Сумщині та кілька міст східних регіонів, де ситуація особливо складна, і надала звіти щодо рішень для підтримки населення. Представники уряду продовжують працювати в регіонах.

Віце-прем’єр Олексій Кулеба вже перевірив ситуацію в Одесі, також були доповіді міністра внутрішніх справ, міністра енергетики, керівників "Нафтогазу" та "Укренерго".

"Дав чіткі завдання по електриці, по об'єктах генерації та додатковому обладнанню на зиму. Ми збільшуємо запаси обладнання, чіткі завдання є, і по газу", - сказав він.

Зеленський додав, що питання допомоги Україні обговорюється з міжнародними партнерами — вже є готовність прем’єра Нідерландів і уряду Норвегії підтримати країну, за що він висловив вдячність.

"На жаль, не всюди є ефективна місцева влада, і якщо очільники на місцях не хочуть або не можуть вирішувати критичні проблеми самостійно, будуть рішення центральної влади щодо них. Зробив зараз доручення і уряду, і нашим військовим. Часу до зими небагато", - наголосив глава держави.

Генерація електроенергії в Україні / Інфографіка: Главред

Що чекає на українців взимку - думка експерта

Як писав Главред, країна-агресор Росія, ймовірно, знову спробує здійснити масовані удари по енергетичній інфраструктурі України взимку. Про це заявив військовий експерт і колишній співробітник СБУ Іван Ступак. За його словами, такими діями Кремль може прагнути компенсувати втрати, яких зазнала російська нафтопереробна галузь унаслідок українських атак.

"Не хочу нагнітати, але ця зима може бути непростою. Я не кажу, що буде "караул-караул" — зараз немає таких передумов, але повинні розуміти, що може бути важкувато", — зазначив він в ефірі Радіо NV.

Удари по енергооб'єктах України - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, 5 жовтня Володимир Зеленський доручив перевірити достовірність звітів із регіонів, що постраждали внаслідок масованої атаки Росії, та визначити реальні потреби місцевих громад. Про це йдеться у заяві глави держави.

Останнім часом держава-агресор поновила удари по енергетичній системі України. У зв’язку з цим генеральний директор Yasno Сергій Коваленко закликав громадян бути готовими до будь-яких сценаріїв розвитку подій.

Народний депутат Олексій Кучеренко зазначив, що ситуація з відключеннями електроенергії залишається критичною, особливо на Чернігівщині та в прифронтових областях.

