Кремль готується до затяжної війни: військові витрати РФ б'ють рекорди

Москва планує утримувати видатки на армію на безпрецедентному рівні щонайменше до 2029 року.

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РФ різко нарощує військові витрати / колаж: Главред, фото: Міноборони РФ, kremlin.ru

Коротко:

Військовий бюджет РФ на 2027 рік - 17,1 трлн рублів

Це на 40% більше, ніж у поточному році

Дефіцит бюджету-2026 підвищили з 1,6% до 3,2% ВВП

Країна-агресор Росія закладає на наступний рік рекордні 17,1 трильйона рублів військових витрат - понад 205 мільярдів доларів, що на 40% перевищує показники поточного року. Такий рівень видатків на армію та силовиків Кремль планує утримувати до кінця десятиліття: зокрема 16,6 трильйона рублів у 2028 році та 16,3 трильйона - у 2029-му. Про це пише Bloomberg.

Фактично Москва остаточно відмовилася від попередніх намірів пригальмувати оборонні апетити заради відновлення фінансових резервів.

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Запланована динаміка свідчить про готовність вести тривалу війну проти України впродовж наступних років, незважаючи на дедалі більший тиск на власну економіку.

Міністерство фінансів Росії визначило головним пріоритетом закупівлю озброєння, виплати військовослужбовцям, підтримку їхніх родин і модернізацію підприємств оборонного комплексу.

Чому Кремль не може зупинити станки

Причини безпрецедентних апетитів російського ВПК аналітик Німецького інституту проблем міжнародної безпеки Яніс Клюге пов'язує не лише з потребами наступальних операцій. Багаторічні бойові дії виснажили запаси боєприпасів, тож армія країни-агресорки потребує безперервного випуску нових ракет і безпілотників.

"Україна фактично відкрила новий фронт, завдаючи ударів углиб російської території, що змушує Москву витрачати більше ресурсів на власну оборонну систему", - наголосив він.

Водночас експерт застерігає від прямолінійних висновків: саме по собі нарощування видатків не означає автоматичної підготовки до зіткнення з НАТО, хоча ризик російських дій проти країн альянсу залишається високим.

Як Росія намагається вплинути на Європу

Окрім суто військового виміру, бюджетні цифри мають адресата на Заході. Керівник дослідницької групи Re: Russia Кирило Рогов переконаний, що Кремль свідомо грає на сумнівах європейських столиць щодо доцільності довготривалої допомоги Києву.

"Путін піднімає ставки й сигналізує, що Росія продовжуватиме інвестувати у війну, а Європа має вирішити, чи готова вона зберігати аналогічний рівень допомоги", - підкреслив він.

Платою за ці плани стає перекроювання макроекономічних показників і перекачування коштів із цивільних секторів.

Уряд Росії уже підвищив прогноз дефіциту бюджету на 2026 рік з 1,6% до 3,2% ВВП, активно витрачаючи резерви з Фонду національного добробуту.

Коли війна в Україні може завершитися

Політичний та економічний експерт Тарас Загородній говорив, що завершення війни залежить від того, чи втратить Росія здатність продовжувати бойові дії, а ключовою умовою цього може стати масштабна економічна та внутрішня криза в РФ.

На його думку, поки Володимир Путін залишається при владі, Москва продовжуватиме воювати.

"Україна зараз працює над колапсом російської економіки, що призведе до дестабілізації Росії та, найімовірніше, до усунення Путіна з посади глави держави, що спричинить ще більші потрясіння в РФ. А в цьому випадку війна закінчиться. Адже Росія зануриться у внутрішній хаос і втратить можливість продовжувати бойові дії", - зауважив він.

Війна в Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, аналітики Інституту вивчення війни заявили, що кремлівський диктатор і воєнний злочинець Володимир Путін, імовірно, переглянув свою стратегію перемоги у війні проти України. Замість ставки на безперервне просування армії Кремль розраховує зламати Київ масованими комбінованими ударами балістичними ракетами та реактивними безпілотниками й досягти капітуляції взимку 2026–2027 років.

Керівник Офісу президента Кирило Буданов прокоментував слова президента США Дональда Трампа про те, що війна в Україні може завершитися ще до початку зими. Він сказав, що сподіватися на це можна, однак варто бути готовими і до продовження бойових дій узимку.

Колишній спецпредставник США з питань України генерал Кіт Келлог переконаний, що війна в Україні може завершитися майже миттєво - усе впирається в одне рішення Кремля, яке Володимир Путін відмовляється ухвалювати.

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Про джерело: Bloomberg Bloomberg - американська компанія (партнерство з обмеженою відповідальністю), провайдер фінансової інформації. Один із двох провідних світових постачальників фінансової інформації для професійних учасників фінансових ринків, пише Вікіпедія.

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