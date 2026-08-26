"Цинкові хлопчики Путіна": чому мобілізація в РФ може обернутися проти Кремля

Британський полковник Геміш де Бреттон-Гордон пояснив, чому масовий призов росіян до армії може завдати удару по самому Кремлю.

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Мобілізація в РФ може стати початком кінця для Кремля / Колаж: Главред, фото: УНІАН, скріншот

Ключові тези:

Путін готує мобілізацію після виборів у вересні

Досі гинули переважно бідні та ув'язнені, але не еліта

Новий призов може торкнутися сімей середнього класу

Мобілізація 300 тисяч людей змінить політичний баланс у Росії

Російський диктатор Володимир Путін ризикує мобілізувати не просто ще одну хвилю бійців для фронту, а армію, яка згодом може змусити його завершити війну проти України. Про це пише полковник Геміш де Бреттон-Гордон у колонці для видання The Telegraph.

Автор провів паралель із радянською кампанією в Афганістані: тоді загиблих, переважно молодих призовників, відправляли додому в цинкових трунах, а матері солдатів виходили на марші до Кремля з вимогою повернути синів. Після загибелі близько 18 тисяч радянських військових політичний тиск стало неможливо ігнорувати, і в 1989 році Червона армія покинула Афганістан. Того ж року вийшла книга Світлани Алексієвич "Цинкові хлопчики", яка викликала бурхливу суспільну дискусію.

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За словами авторки, попри заявлені Україною втрати росіян у 1,5 мільйона осіб, масштабного народного протесту в Росії досі не було. Пояснення криється в тому, кого саме Кремль відправляє на смерть.

"Протягом більшої частини цієї війни Путіну вдавалося уникати відправки на фронт росіян проти їхньої волі. Армія поповнювалася полоненими, найманцями, представниками етнічних меншин та чоловіками з бідних регіонів, яких приваблювали надзвичайно високі за російськими мірками зарплати або обіцянка звільнення з в’язниці", - зазначає Бреттон-Гордон.

Кремлівська пропаганда проти реальності фронту

На думку автора, для московської та петербурзької еліти ці люди залишаються витратним матеріалом, тоді як власних синів від фронту оберігають.

"Для московської та петербурзької еліти ці люди, як би жорстоко це не звучало, є витратним матеріалом. Їхніх власних синів не відправляють в Україну, якщо вони самі не хочуть піти добровольцями. І навіть у цьому випадку їм, найімовірніше, дістануться безпечні посади", - пише Бреттон-Гордон.

Пропагандистська машина, зазначає автор, підтримує ілюзію "бійця-інтернаціоналіста", який нібито визволяє Україну й забезпечує її народу світле майбутнє. Реальність на передовій, за його словами, виглядає зовсім інакше.

"Голод, холод, страх і постійна загроза смерті - це повсякденна реальність. Солдати часто погано оснащені, дисципліна та покарання жорстокі й несправедливі, а алкоголь і наркотики стають способом впоратися з нестерпним", - описує ситуацію де Бреттон-Гордон.

Він додає, що деякі військові вдаються до навмисного самокалічення, щоб втекти з поля бою.

"Це не армія, що впевнено йде до перемоги. Це м’ясорубка, яка пожирає молодих людей з промисловою швидкістю", - підкреслив автор статті.

Мобілізація може торкнутися заможних сімей

Автор переконаний, що нова хвиля мобілізації чисельністю від 300 тисяч осіб здатна кардинально змінити політичну ситуацію в Росії, адже вперше війна ризикує зачепити заможні міські сім’ї.

"Вперше війна може почати проникати глибоко в заможні родини західного російського середнього класу. Раптово на смерть на Донбас може бути відправлений не син якоїсь чеченської чи татарської матері, не звільнений з в’язниці злочинець і не іноземний найманець, а їхні власні сини", - пише полковник.

За словами автора, Путін спробує убезпечити олігархів і наближених до Кремля, однак міський середній клас має гроші, вплив і доступ до зовнішнього світу - і чудово розуміє, в якому стані перебуває економіка країни.

"Вони знають, що російська економіка переживає труднощі, що їхня країна стала ізгоєм на Заході і що тепер їхнім синам, можливо, доведеться загинути у війні, цілі якої з кожним днем стають дедалі менш переконливими. Саме в цьому й полягає реальна небезпека для Путіна", - вважає де Бреттон-Гордон.

Автор нагадує, що навіть додаткові 300 тисяч мобілізованих самі по собі не гарантують перемоги: армії потрібні підготовлені солдати, компетентні офіцери, сучасне обладнання та час на навчання. Він зазначає, що Росія вже суттєво скоротила систему підготовки кадрів, а досвідчені інструктори самі опинилися на фронті.

"Повідомляється, що новобранці отримують лише елементарну підготовку, перш ніж їх кидають у бій", - пише автор.

Заклик не піддаватися погрозам Кремля

На думку де Бреттон-Гордона, дедалі різкіша риторика Путіна на адресу Великої Британії та інших європейських союзників України свідчить про зростаюче розчарування Кремля на полі бою та відчайдушне бажання зламати рішучість Заходу.

"Путін, схоже, вірить, що якщо він просто зможе пережити Україну та її союзників, перемога якимось чином прийде сама собою - у стані виснаження", - зазначає автор.

Полковник закликає Велику Британію, Францію та інших європейських союзників ігнорувати погрози Кремля та зосередитися на постачанні Україні зброї, спорядження та підтримці її боєздатності.

Іронія ситуації, на думку автора, полягає в тому, що майбутня російська мобілізація може в підсумку послабити Путіна, а не зміцнити його позиції: нові "цинкові хлопчики" не обов’язково будуть вихідцями з найбідніших регіонів Росії чи з тюремних камер.

"Жінки Москви зрештою змусили Кремль повернути їхніх синів додому. Можливо, Путін виховує нове покоління російських матерів із такою самою рішучістю", - підсумував Бреттон-Гордон.

Мобілізація в Росії - новини

Як писав Главред, після завершення виборів у Росії диктатор Володимир Путін може вдатися до нової хвилі мобілізації, щоб заповнити втрати російської армії без значного збільшення бюджетних витрат. Про це під час пресконференції заявив президент України Володимир Зеленський.

Посилаючись на дані розвідки, Зеленський заявив в інтерв’ю для Sky News, що Кремль має намір мобілізувати від 300 до 500 тисяч осіб.

Заступник начальника Головного управління розвідки Міноборони генерал-майор Вадим Скибицький заявив, що Москва, так чи інакше, вже готова до мобілізації, адже чинним, як і раніше, залишається указ Путіна, виданий ще у 2022 році.

Постійний представник Росії при ООН Василь Небензя заявив, що Кремль наразі не планує масової мобілізації в Росії.

У свою чергу, прес-секретар Путіна Дмитро Пєсков назвав заяви про нову мобілізацію спробою "ідеологічно розхитати" ситуацію в Росії.

Російські ЗМІ пишуть з посиланням на джерела у федеральних і регіональних органах влади, а також у керівництві однієї з опозиційних фракцій у Держдумі, що після виборів у Росії може бути офіційно оголошено воєнний стан або його елементи. Жорсткий сценарій підтримують деякі силовики.

Чи зможе РФ мобілізувати півмільйона осіб: думка експерта

Економіст, член Українського товариства фінансових аналітиків, колишній член Ради Національного банку України Віталій Шапран прокоментував дані про можливість мобілізації в країні-агресорі РФ 500 тисяч осіб для війни з Україною.

"Розмови про 500 тисяч - це певною мірою психологічна атака на Захід: мовляв, ми все одно засипаємо вас шапками, не потрібно допомагати Україні тощо", - підкреслив він в інтерв’ю Главреду.

За словами експерта, на такі заяви не варто надто зважати, бо Росія перебуває на межі економічної катастрофи, яка може виявитися серйознішою, ніж Велика депресія у США на початку XX століття.

"Вони перевантажили економіку військовими витратами. Щоб виграти війну так, як вони хочуть, і нав’язати мир на своїх умовах, їм потрібно ще вдвічі більше ресурсів, ніж вони вже викачали з економіки. А викачувати більше вже майже нізвідки", - пояснив він.

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Про особу: Геміш де Бреттон-Гордон Геміш де Бреттон-Гордон - британський військовий аналітик, полковник у відставці армії Великої Британії та колишній командувач військ радіаційного, хімічного, біологічного та ядерного захисту Великої Британії та НАТО, пише Вікіпедія. Широко відомий як провідний міжнародний коментатор та експерт з питань хімічної, біологічної, радіологічної та ядерної зброї. Виступає радником неурядових організацій, регулярно надає коментарі та пише аналітичні колонки для провідних світових видань, таких як The Telegraph. З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну він активно коментує хід бойових дій. Як військовий аналітик, Геміш де Бреттон-Гордон оцінює ситуацію на фронті, аналізує застосування різних видів озброєння та регулярно оцінює ядерні загрози з боку Росії, а також виступає в українських та міжнародних ЗМІ.

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