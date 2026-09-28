Росія вже почала додаткову мобілізацію: у ГУР розповіли, кого набирають

Росія почала додаткову мобілізацію: РФ збільшує набір людей та іноземців, а ще 10 тисяч військових КНДР готують до перекидання в Росію, заявив Зеленський.

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Росія почала додаткову мобілізацію - кого ще набирає Кремль у війну / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео, Міноборони РФ

Ключові тези:

Росія збільшує набір людей різними способами

До РФ можуть перекинути ще 10 тисяч військових КНДР

Зеленський закликав партнерів посилити санкції

Росія вже збільшує набір людей до своєї армії різними способами та планує активніше залучати іноземців. Окремо Москва готує нове розгортання військового контингенту з Північної Кореї. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у зверненні, посилаючись на дані доповіді ГУР.

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За словами президента, російська сторона шукає додаткові джерела поповнення особового складу. Йдеться не лише про громадян РФ, а й про людей з інших країн.

"Фактично росіяни вже почали додаткову мобілізацію – вони збільшують кількість людей, яких набирають різними методами. Планують збільшувати й залучення іноземців. І це важливо, щоб уряди країн, із яких Росія залучає людей собі в армію, протидіяли цьому. Кожен уряд ми проінформуємо", - заявив Володимир Зеленський.

Окремий напрямок, про який доповіла розвідка, - військова співпраця Москви з Пхеньяном. За даними ГУР, у Курській області РФ у вересні перебувало близько 8 тисяч військових КНДР, а їхня кількість надалі може зрости.

Зеленський озвучив нові цифри щодо можливого посилення цього контингенту та пов'язав його із ширшою військово-технічною співпрацею між Росією і Північною Кореєю.

"Ми маємо й нові дані по залученню в Росію військових із Північної Кореї: зараз на російській території перебувають більше 8 тисяч північнокорейських військових. Додатково готується розгортання контингенту ще плюс 10 тисяч – їх відбирають для проходження підготовки й подальшого перекидання в Росію", - повідомив президент.

ГУР МО / Інфографіка: Главред

За його словами, Москва розраховується з Північною Кореєю, зокрема, технологіями. Зеленський також заявив про виробництво ударних безпілотників типу "шахед" на території КНДР за технічної підтримки Росії.

"Росія ж за це платить, зокрема, технологіями, і в обмін на таку допомогу за технічної підтримки Росії на території Північної Кореї розгорнуто виробництво ударних дронів типу "шахед". Це те, як розповзається зло і як загроза життю в одній частині світу поширюється на інші частини світу", - сказав Володимир Зеленський.

Україна очікує від інших держав заходів для обмеження російського залучення іноземців до війни. Президент заявив, що Київ має намір інформувати уряди країн, громадян яких Росія намагається рекрутувати.

"Давно не було дієвих санкцій світу проти Росії, і закон Ліндсі Грема, а також санкції Євросоюзу, санкції світу можуть це забезпечити. І важливо, щоб партнери відчували: треба бути з українцями тоді, коли відбуваються такі речі, і треба допомагати конкретними пакетами, конкретними рішеннями, щоб Україна вистояла і допомогла у свій час", - наголосив Зеленський.

Армія КНДР / Інфографіка: Главред

Скільки ще людей потрібно РФ для війни - коментар експерта

Росії до кінця 2026 року може знадобитися ще 150–200 тисяч людей для підтримання чисельності армії на тлі зростання втрат на фронті. Водночас Москва, ймовірно, намагатиметься компенсувати вибуття військових, а не суттєво збільшувати угруповання. Про це повідомив військовий експерт, льотчик-інструктор і полковник запасу ЗСУ Роман Світан в інтерв’ю Главреду.

За оцінкою експерта, російське керівництво планувало у 2026 році залучити понад 400 тисяч військовослужбовців, але фактичні темпи виявилися нижчими. Нині нестача особового складу, за його словами, становить близько 150 тисяч людей, а добові втрати російської армії зросли порівняно з літніми показниками.

"Тому їм необхідно ввести в стрій до кінця року приблизно 150–200 тисяч осіб", - заявив Світан.

Одним із ключових питань залишається спосіб, у який Москва намагатиметься отримати необхідну кількість людей. Відкрита масштабна мобілізація не є єдиним варіантом: російська влада може зробити ставку на фінансові стимули та адміністративний тиск.

За словами Світана, Москва здатна збільшити виплати за контрактами та розширити соціальні гарантії для новобранців. Водночас можуть застосовуватися й механізми примусу, які російська влада вже використовувала раніше.

Окремим ресурсом можуть стати громадяни, які вже мають зв’язок із російськими силовими структурами. Насамперед ідеться про резервістів із чинними договірними відносинами з армією, тоді як подальші рішення щодо масштабніших заходів залежатимуть від розвитку ситуації на фронті.

Водночас Світан не прогнозує різкого збільшення загальної чисельності російського угруповання. На його думку, Москва орієнтуватиметься на показник близько 700 тисяч військових, який відповідає її можливостям із забезпечення армії.

"Саме таку кількість військових Росія здатна забезпечувати", - сказав Світан.

Мобілізація в Росії - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, військово-політичний оглядач Олександр Коваленко переконаний, що нову хвилю мобілізації в Росії проведуть відкрито, але під іншими юридичними формулюваннями, аби уникнути правових наслідків. За його прогнозом, від моменту призову новобранців до їхньої відправки на фронт мине лише кілька тижнів.

Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) зазначають, що Кремль змушений розглядати варіант примусової мобілізації через значні втрати, які перевищують поточні темпи вербування. Водночас речник російського диктатора Дмитро Пєсков уже вдруге публічно спростував чутки про можливий призов резервістів.

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що Москва планує набрати до війська ще 300 тисяч осіб, що свідчить про намір продовжувати наступальні дії. Він також оцінив загальні втрати російської армії вбитими та пораненими приблизно в 1,2 мільйона осіб.

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