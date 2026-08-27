Нова хвиля мобілізації в РФ у 2026 році: у розвідці назвали масштаби та терміни

Рішення Путін, найімовірніше, ухвалить після виборів, а частину мобілізованих можуть готувати на полігонах Білорусі.

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РФ хоче мобілізувати ще 600 тисяч осіб / колаж: Главред, фото: Міноборони РФ, kremlin.ru

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Генштаб РФ підготував варіант мобілізації 600 тисяч осіб

Підготовка триватиме 15-60 діб, частково в Білорусі

Рішення очікується після виборів до Держдуми РФ

Країна-агресор Росія планує проведення додаткової хвилі мобілізації у 2026-2027 роках. Москва розраховує набрати 300 тисяч осіб цього року і 300 тисяч осіб наступного. Про це свідчать дані Головного управління розвідки та Служби зовнішньої розвідки.

"Україна має інформацію, що російський генштаб уже підготував варіант додаткової мобілізації 600 тисяч осіб у визначені терміни цього й наступного року. Передусім планують доукомплектовувати з’єднання і військові частини, що воюють проти українців, а також підрозділи російських військ, які зараз формуються", - йдеться у повідомленні. відео дня

За даними розвідки, залежно від рівня навченості мобілізованих Росією осіб, їхня підготовка може тривати 15-60 діб.

"Не виключене проведення підготовки частини мобілізованих на полігонах Республіки Білорусь", - зауважили в ГУР та СЗР.

Крім того, зазначається, що найбільш імовірно, рішення щодо мобілізації російський диктатор Володимир Путін ухвалить після проведення виборів до Держдуми РФ, які заплановані на 18-20 вересня цього року.

ГУР МО / Інфографіка: Главред

Мобілізація в РФ може обернутися проти Кремля

Полковник Геміш де Бреттон-Гордон переконаний, що російський диктатор Володимир Путін ризикує мобілізувати не просто ще одну хвилю бійців для фронту, а армію, яка згодом може змусити його завершити війну проти України.

За його словами, нова хвиля мобілізації чисельністю від 300 тисяч осіб здатна кардинально змінити політичну ситуацію в Росії, адже вперше війна ризикує зачепити заможні міські сім’ї.

"Вперше війна може почати проникати глибоко в заможні родини західного російського середнього класу. Раптово на смерть на Донбас може бути відправлений не син якоїсь чеченської чи татарської матері, не звільнений з в’язниці злочинець і не іноземний найманець, а їхні власні сини", - зауважив полковник.

Мобілізація в Росії - останні новини

Як повідомляв Главред, заступник начальника Головного управління розвідки Міноборони генерал-майор Вадим Скібіцький говорив, що готовність Кремля розпочати нову хвилю мобілізації стане очевидною лише після виборів до російської Держдуми - до цього моменту остаточного рішення диктатора Володимира Путіна не буде.

Президент України Володимир Зеленський заявляв, що внутрішні документи РФ підтверджують підготовку мобілізації на осінь після імітації парламентських виборів. Разом із цим в РФ відбуватиметься набір по контрактах.

Економіст, член Українського товариства фінансових аналітиків, ексчлен Ради Національного банку України Віталій Шапран переконаний, що масова мобілізація ще 500 тисяч росіян може стати серйозним ударом по економіці країни-агресорки РФ, яка вже втратила запас міцності цивільного сектору.

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Про джерело: ГУР Головне управління розвідки Міністерства оборони України (ГУР МОУ) - розвідувальний орган Міністерства оборони України. Згідно із Законом України "Про розвідку" здійснює добування, аналітичне опрацювання, оброблення і надання розвідувальної інформації її споживачам, пише Вікіпедія.

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