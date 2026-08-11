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РФ готує масштабну мобілізацію: Зеленський розкрив план Путіна і назвав терміни

Анна Косик
11 серпня 2026, 21:06
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Україні відомо про задум диктатора.
Путин, армия РФ
Мобілізація в РФ може відбутися паралельно з набором на контрактну службу / Колаж: Главред, фото: kremlin.ru, Міноборони РФ

Що повідомив Зеленський:

  • РФ готується до мобілізації
  • Путін хоче затягувати війну і збільшувати активність армії РФ на фронті
  • Україна готується до активних дій у відповідь

Президент України Володимир Зеленський заслухав доповідь начальника ГУР МО Олега Іващенка про підготовку мобілізації у країні-агресорці Росії. Про це глава держави повідомив у вечірньому зверненні.

За його словами, внутрішні документи РФ підтверджують підготовку мобілізації на осінь після імітації парламентських виборів. План кремлівського диктатора Володимира Путіна нескладний.

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"Він хоче зобразити, що росіяни начебто підтримують війну – якраз усі партії, які поки допущені, так чи інакше проти миру. І потім, після так званих виборів, планує додаткову швидку мобілізацію кількох сотень тисяч росіян до кінця року, плюс ще стільки ж – на наступний рік", - пояснив Зеленський.

Разом із цим в РФ відбуватиметься набір по контрактах. Путін думає, що це, додаткова мобілізація та залучення військових із Північної Кореї дозволять йому затягувати війну та збільшувати російську штурмову активність.

Однак Україна вже готується до своїх активних дій, максимального ускладнення Росії в реалізації таких планів. Зеленський визначив українським розвідкам і спеціальним службам відповідні завдання.

Скрин из тг
Скріншот з Telegram-каналу Главред

Дивіться відеозвернення Зеленського:

Чому Росія не спроможна наростити чисельність армії

Главред писав, що за словами директора безпекових програм Центру глобалістики "Стратегія ХХІ" Павла Лакійчука, ворог підготував законодавчу й нормативну базу, зокрема щодо мобілізаційних дій та підготовки силовиків.

Але сама виконавча машина лишається без змін. Полігони, склади, які мають забезпечити підготовку цього складу. Вона зараз залишається старою, в розмірі 300–350 тисяч.

Поповнення армії РФ - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що російська влада підготувала чергові зміни до законодавства, які дозволять залучати до військової служби ще більше засуджених.

Раніше повідомлялося, що Росія перейшла до фактично силового набору на війну проти України: чоловіків призовного віку затримують на вулицях, біля місць роботи або під приводом перевірки документів, оскільки добровільне вербування зупинилося.

Напередодні стало відомо, що російська влада продовжує створювати передумови для можливого оголошення мобілізації й водночас готується до ймовірних внутрішніх заворушень.

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Про персону: Павло Лакійчук

Павло Лакійчук - військовий моряк у відставці. У період з 2013 до окупації Криму агресором Росією - керівник інформаційних проєктів аналітичного центру "Номос" у Севастополі. Був заступником головного редактора журналу "Чорноморська безпека".

Асоційований експерт Центру глобалістики "Стратегія ХХІ" у 2015-2016 роках.

Член координаційної ради Громадянської ліги "Україна-НАТО".

Керівник програм з безпеки Центру глобалістики "Стратегія ХХІ".

Сфера дослідницьких інтересів: національна безпека держави, міжнародне і морське право, євроатлантичне співробітництво та історія військово-морського мистецтва, зазначено на сайті Центру глобалістики "Стратегія ХХІ".

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