Переговори в глухому куті: у США попередили про ризики ядерного удару РФ по Україні

Після захоплення Росією територій на півдні України ймовірність створення нових незаконних "республік" в різко зросла, йдеться у звіті Institute for the Study of War.

Американські військові аналітики попереджають про підготовку до можливого псевдореферендуму на території Херсонщини.

Фахівці не вважають, що найближчим часом існує можливість застосування Росією ядерної зброї проти України.

Пояснюється, що переговори між Україною і РФ частково зайшли в глухий кут. Зараз увага обох сторін залучена до активних боїв на Донбасі, кожна з них чекає благополучного (для себе) вирішення цього конфлікту.

У ISW підкреслює, що офіційний Київ впевнений — сил ЗСУ буде достатньо, щоб відкинути російські війська принаймні до позицій окупантів на стан до 24 лютого.

Аналітики звернули увагу на те, що в Кремлі вирішили змінити риторику щодо вторгнення в Україну. Відзначається, що російські політики все частіше намагаються виставити нинішню війну проти Києва, як протистояння з НАТО. Це нібито має допомогти Москві виправдовувати втрати, які все важче приховувати, і повільне просування по всіх фронтах.

Війна в Україні

В рамках указу Путіна Росія ввела війська на території окремих районів Донбасу.

У ніч на четвер, 24 лютого, Путін заявив, що прийняв рішення про проведення "спеціальної військової операції" у зв'язку з ситуацією на Донбасі.

Ракетні удари почалися по Києву, Харкову та іншим містам України.

Зеленський закликав Путіна сісти за стіл переговорів. За словами українського президента, вторгнення Росії в Україну – це насправді початок війни проти Європи.

