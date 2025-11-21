Рус
Удар став смертельним: РФ атакувала Україну дронами, є жертва і постраждалі

Анна Косик
21 листопада 2025, 09:19
881
Внаслідок російської атаки є серйозні руйнування, а також загибла і постраждалі.
последствия атаки на одессу
Що відомо про наслідки нічної атаки / Колаж: Главред, фото: ДСНС Одещини

Основне:

  • Росія атакувала Україну дронами
  • Внаслідок атаки є загибла на Дніпропетровщині
  • В Одесі через атаку РФ постраждали п'ятеро людей

У ніч на 21 листопада країна-агресорка Росія атакувала Україну дронами. За попередніми даними, вже відомо про жертв і постраждалих внаслідок ударів по двох областях.

Представники місцевих органів повідомили, що ворог скерував безпілотники на цивільні об'єкти Дніпропетровської області та міста Одеса.

відео дня

Що відомо про атаку на Дніпропетровщину

Очільник ОВА Владислав Гайваненко повідомив, що ворог скерував безпілотники на Васильківську і Покровську громади, що на Синельниківщині. Внаслідок атаки є жертва.

"Загинула жінка. Співчуття рідним... Ще двоє людей постраждали. 54-річний чоловік і 71-річна жінка госпіталізовані в стані середньої тяжкості", - йдеться у повідомленні.

Гайваненко додав, що на місцях влучання виникли пожежі. Зруйновані три приватні будинки, ще два – пошкоджені. Знищені господарська споруда, авто. Побитий мікроавтобус.

Що відомо про атаку на Одесу

Очільник ОВА Олег Кіпер повідомив, що вночі в Одесі, попри активну роботу ППО, є пошкодження цивільних об'єктів. Внаслідок ударів частково зруйновано приватний житловий будинок, пошкоджені сусідні оселі. Уражено будівлю СТО та адміністративну будівлю.

"Знищено кілька легкових та пошкоджено вантажні автомобілі. Відповідні служби працюють на місцях подій, правоохоронці фіксують наслідки", - додав він.

  • Наслідки атаки на Одесу 21 листопада
    Наслідки атаки на Одесу 21 листопада фото: ДСНС Одещини
  • Наслідки атаки на Одесу 21 листопада
    Наслідки атаки на Одесу 21 листопада фото: ДСНС Одещини
  • Наслідки атаки на Одесу 21 листопада
    Наслідки атаки на Одесу 21 листопада фото: ДСНС Одещини
  • Наслідки атаки на Одесу 21 листопада
    Наслідки атаки на Одесу 21 листопада фото: ДСНС Одещини

Також є п'ять постраждалих, серед яких дитина. Троє з них потрапили у лікарню: 49-річна жінка та 16-річний хлопець отримали термічні опіки, а 70-річний чоловік - травму голови.

"Ще двоє постраждалих: з гострою реакцією на стрес 67-річний чоловік та 43-річний - із опіками обличчя, медичну допомогу отримують амбулаторно", - доповів Кіпер.

Скільки повітряних цілей летіли на Україну

У Повітряних Силах ЗС України повідомили, що з 18:00 20 листопада по 09:00 21 листопада країна-агресорка Росія атакувала Україну 115-ма ударними БпЛА типу Shahed, Гербера і безпілотниками інших типів.

Удар став смертельним: РФ атакувала Україну дронами, є жертва і постраждалі
Shahed-136 / Інфографіка: Главред

Протиповітряною обороною збито/подавлено 95 ворожих БпЛА, а влучання 19 дронів зафіксовано на 12 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на чотирьох локаціях.

"Найбільше постраждали об’єкти цивільної інфраструктури та приватні домогосподарства на Чернігівщині, Дніпропетровщині, Харківщині, Одещині. На жаль, є жертви серед цивільного населення", - додали у ПС.

За якою закономірністю ворог атакує Україну

Главред писав, що військовий оглядач Денис Попович пояснив, що російські атаки відбуваються у певній послідовності. Спершу ворог завдає ударів по Києву, а вже за кілька днів – по західних регіонах.

За його прогнозами, наступними під загрозою можуть опинитися міста Придніпров’я – Дніпро, Кременчук та Полтава. Після цього, ймовірно, Росія знову повернеться до атак на столицю.

Атаки на Україну - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що 20 листопада Запорізька область та місто Запоріжжя зазнали атаки російських дронів-камікадзе та КАБів. Внаслідок атаки є багато загиблих.

Раніше, 19 листопада, Росія атакувала багатоповерхівки у місті Тернопіль ракетами. Вже відомо про більш як 25 загиблих, середи яких троє дітей. Також кількість поранених перевищує 90 осіб.

Напередодні Росія дронами атакувала один з підрозділів ДТЕК на Дніпропетровщині. Унаслідок ворожої атаки постраждала бригада працівників, що перебувала на об’єкті.

Більше новин:

Про персону: Олег Кіпер

Олег Олександрович Кіпер (нар. 1 травня 1980, Тимкове, Одеська область) — голова Одеської обласної військової адміністрації з 30 травня 2023 року, заслужений юрист України, кандидат юридичних наук, повідомляє Вікіпедія.

Розпочав свою кар'єру в органах прокуратури в 2001 році. Згодом він обіймав різні посади, зокрема:

  • слідчого в Котовській міжрайонній прокуратурі;
  • прокурора відділу в Генеральній прокуратурі України;
  • керівника Київської міської прокуратури (з 2020 по 2023 рік).

У 2014 році Олег Кіпер підпав під люстрацію, але пізніше, у 2019 році, він домігся через суд скасування цього рішення. З 2021 року він має звання заслуженого юриста України.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні Дніпропетровська область новини України новини Одеси атака дронів
