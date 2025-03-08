Перевірка на міцність п'ятої статті НАТО: у Німеччині розкрили плани Росії

Можливий напад Росії на НАТО залежить від термінів завершення війни в Україні, вважають у німецькій розвідці.

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Росія розглядає можливість "перевірки" п'ятої статті НАТО - розвідка Німеччини / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, kremlin.ru

Що сказали в розвідці Німеччини:

Росія, ймовірно, хоче "перевірити" 5-ту статтю НАТО

Якщо війна в Україні закінчиться за декілька років, РФ може атакувати Альянс

У РФ є свій "погляд" на світовий порядок

Країна-окупант Росія розглядає можливість перевірку на міцність статтю 5 НАТО про колективну оборону. Терміни такої "перевірки" залежать від того, коли закінчиться війна проти України. Якщо війна завершиться раніше 2029 або 2030 року, росіяни можуть реалізувати свої плани раніше, ніж передбачалося. Про це заявив глава Федеральної розвідувальної служби Німеччини (BND) Бруно Каль.

Як повідомляє dpa, в інтерв'ю Deutsche Welle він розповів про те, що в РФ обговорюють різні сценарії.

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"У Росії обговорюють сценарії перевірки надійності п'ятої статті. Ми дуже сподіваємося, що це не відповідає дійсності і що подібне випробування не відбудеться. Проте виключати цього не можна", - зазначив Каль.

За його словами, п'ята стаття Альянсу - як і раніше, головний елемент політики стримування. Згідно з пунктом, напад на одну країну блоку є атакою всіх держав, які входять в організацію. І Росія може спробувати перевірити роботу цього принципу на практиці.

Напад на НАТО залежить від війни в Україні

Також Каль додав, що терміни так званої перевірки залежать від війни в Україні. Якщо війна завершиться раніше 2029 або 2030 року, Кремль отримає можливість застосувати всі свої наявні ресурси проти Європи раніше, ніж передбачалося.

"Якнайшвидше закінчення війни в Україні дасть змогу росіянам спрямувати свою енергію туди, куди вони справді хочуть, а саме проти Європи", - додав глава розвідки ФРН.

Також Бруно Каль наголосив, що Росія бачить майбутній світовий порядок так: ситуація в Європі має бути такою, як наприкінці 90-х років, коли захисна присутність Альянсу була відтіснена, а сфера впливу РФ розширюється на Захід, в ідеалі - без присутності американських військ у Європі.

НАТО і президентство Трампа - новини за темою:

Як повідомляв Главред, раніше президент США Дональд Трамп заявив, що він не вірить у напад Росії на НАТО.

"Ні, я не згоден. Я не згоден. Анітрохи", - так він прокоментував застереження президента України Володимира Зеленського.

Трамп може спробувати вийти з НАТО, вважає британський військовий експерт Глен Грант. Проте за його словами, серед прихильників Трампа в Конгресі є і ті, хто за НАТО, і розуміє важливість блоку.

Трамп вивчає можливість скасування 5-ї статті НАТО, повідомили журналісти NBC News з посиланням на впливові джерела. США не хочуть захищати країни, які, на думку Вашингтона, не витрачають достатньо коштів на оборону.

Які витрати на оборону у країн НАТО / Інфографіка: Главред

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Що відомо про НАТО? НАТО, Північноатлантичний альянс - міжнародна міжурядова організація, військово-політичний союз 31 держави Північної Америки і Європи, які прагнуть досягти мети Північноатлантичного договору, підписаного у Вашингтоні 4 квітня 1949. Відповідно до статутних документів Альянсу головна роль НАТО полягає у забезпеченні свободи та безпеки країн-членів із використанням політичних і військових засобів, пише Вікіпедія. 7 березня 2024 року НАТО офіційно прийняло Швецію, тож тепер Північноатлантичний альянс має союз із 32 державами.

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