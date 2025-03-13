Лукашенко і Путін пригрозили НАТО ядерною війною і "військовими контрзаходами"

Володимир Путін і Олександр Лукашенко звинуватили НАТО в "дестабілізуючих діях".

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Лукашенко і Путін пригрозили НАТО ядерною війною / Колаж: Главред, фото: kremlin.ru, скріншот із відео

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Два диктатори опублікували спільну заяву за підсумками зустрічі

Сторони вважають "агресивно-конфронтаційною" політику ЄС щодо РФ і Білорусі

Після запропонованого Україною і США 30-денного перемир'я Росія і Білорусь опублікували спільну заяву за підсумками зустрічі двох диктаторів. У документі вони поскаржилися на нібито конфронтаційну політику НАТО і ЄС і знову пригрозили світу ядерною війною. Текст заяви опубліковано на сайті Кремля.

Зокрема, Володимир Путін і Олександр Лукашенко звинуватили НАТО в "дестабілізуючих діях", які "провокують серйозні стратегічні ризики". Наприклад, два диктатори вважають, що НАТО здійснює "ворожі кроки в контексті української кризи, що загрожують прямим збройним конфліктом ядерних держав".

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Також обидві сторони вважають "агресивно-конфронтаційною" політику Європейського союзу щодо РФ і Білорусі, а саме - введені проти цих країн санкції.

Путін і Лукашенко пообіцяли "за необхідності" вживати "контрзаходів політико-дипломатичного, військового і військово-технічного характеру" на ці дії НАТО.

Пізніше спілкуючись із пресою, Олександр Лукашенко заявив, що він і Путін обговорили війну в Україні та "попрацюють над цим сьогодні і завтра".

Він також зазначив, що потрібно "довіряти фактам".

"Це найголовніше. А всі ці заяви і всі ці обіцянки - це порожні слова", - додав Лукашенко.

Припинення вогню - останні новини по темі

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, держсекретар США Марко Рубіо висловив сподівання, що припинення вогню між Росією і Україною може бути досягнуто за кілька днів, якщо Москва погодиться на це рішення. Про це повідомляє New York Times.

Російський диктатор і військовий злочинець Володимир Путін заявив, що готовий припинити бойові дії, але тільки за умови, що це сприятиме "довгостроковому миру". При цьому він висунув низку умов, які, на його думку, мають бути враховані під час запровадження режиму тиші.

Політтехнолог Михайло Шейтельман пояснив, за яких умов Росія може погодитися на припинення вогню і чи є цей сценарій реалістичним. Він скептично оцінює можливість справжнього перемир'я, навіть якщо США зможуть переконати Путіна призупинити бойові дії на 30 днів.

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