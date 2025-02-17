Трамп не вірить, що Росія нападатиме на НАТО

Ви дізнаєтеся:
- Що Трамп думає про ризик нападу РФ на НАТО
- Що Зеленський заявив про загрозу для Альянсу
Президент США Дональд Трамп не згоден із твердженнями українського лідера Володимира Зеленського, що одного разу Росія воюватиме з НАТО.
Журналісти запитали американського президента, чи згоден він із заявою президента України Володимира Зеленського, що Росія воюватиме проти НАТО, і чи має він якісь занепокоєння з цього приводу.
"Ні, я не згоден. Я не згоден. Анітрохи", - сказав глава Білого дому.
Дивіться відео - Трамп сказав, чи вірить він у напад РФ на країни НАТО:
Загроза для НАТО з боку РФ
Як повідомляв Главред, 15 лютого президент України Володимир Зеленський виступив на Мюнхенській конференції і заявив, що країна-агресор Росія готується відправити цього літа свої війська в Білорусь.
"Чи призначені ці російські сили в Білорусі для нападу на Україну? Можливо. А може - призначені для вас. Дозвольте мені нагадати вам: Білорусь межує з трьома країнами НАТО. Вона фактично стала плацдармом для російських військових операцій", - наголосив він.
Генеральний секретар НАТО Марк Рютте прокоментував імовірність нападу РФ і спрогнозував можливу відповідь Альянсу.
"Якщо Путін вважає, що він може, без значного ризику для своєї країни і своєї армії, атакувати хоч один квадратний кілометр території НАТО, він зіткнеться з потужним ударом НАТО по Росії. Він це знає. І він не наважиться це зробити", - заявив він.
Також український президент закликав до створення Збройних сил Європи. Він підкреслив, що це потрібно зробити на тлі російської загрози Європі.
Зазначимо, 17 лютого в Парижі європейські лідери обговорять, зокрема, варіант автоматичного набуття Україною членства в НАТО, якщо Росія порушить режим припинення вогню в разі досягнення мирної угоди.
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