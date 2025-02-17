Трамп не вірить, що Росія нападатиме на НАТО

Глава Білого дому прокоментував заяви президента Зеленського про загрозу для Альянсу з боку РФ.

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Дональд Трамп сказав, що думає про загрозу РФ для країн НАТО / Колаж: Главред, фото: скріншот foxnews.com/video, nato.int

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Що Трамп думає про ризик нападу РФ на НАТО

Що Зеленський заявив про загрозу для Альянсу

Президент США Дональд Трамп не згоден із твердженнями українського лідера Володимира Зеленського, що одного разу Росія воюватиме з НАТО.

Журналісти запитали американського президента, чи згоден він із заявою президента України Володимира Зеленського, що Росія воюватиме проти НАТО, і чи має він якісь занепокоєння з цього приводу.

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"Ні, я не згоден. Я не згоден. Анітрохи", - сказав глава Білого дому.

Дивіться відео - Трамп сказав, чи вірить він у напад РФ на країни НАТО:

Загроза для НАТО з боку РФ

Як повідомляв Главред, 15 лютого президент України Володимир Зеленський виступив на Мюнхенській конференції і заявив, що країна-агресор Росія готується відправити цього літа свої війська в Білорусь.

"Чи призначені ці російські сили в Білорусі для нападу на Україну? Можливо. А може - призначені для вас. Дозвольте мені нагадати вам: Білорусь межує з трьома країнами НАТО. Вона фактично стала плацдармом для російських військових операцій", - наголосив він.

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте прокоментував імовірність нападу РФ і спрогнозував можливу відповідь Альянсу.

"Якщо Путін вважає, що він може, без значного ризику для своєї країни і своєї армії, атакувати хоч один квадратний кілометр території НАТО, він зіткнеться з потужним ударом НАТО по Росії. Він це знає. І він не наважиться це зробити", - заявив він.

Також український президент закликав до створення Збройних сил Європи. Він підкреслив, що це потрібно зробити на тлі російської загрози Європі.

Зазначимо, 17 лютого в Парижі європейські лідери обговорять, зокрема, варіант автоматичного набуття Україною членства в НАТО, якщо Росія порушить режим припинення вогню в разі досягнення мирної угоди.

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