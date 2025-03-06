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Стаття НАТО про колективну оборону може бути скасована: що замислив Трамп

Ангеліна Підвисоцька
6 березня 2025, 23:12
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Американський президент хоче скасувати 5-ту статтю НАТО.
трамп, нато
Трамп хоче скасувати 5-ту статтю НАТО / Коллаж: Главред, фото: ОП, пресс-служба НАТО

Що відомо:

  • Трамп хоче скасувати 5 статтю НАТО
  • США, ймовірно, допомагатимуть лише країнам, які витрачають на оборону встановлений відсоток ВВП

Президент США Дональд Трамп розглядає можливість скасувати 5 статтю НАТО про колективну оборону. Про це повідомляє NBC News з посиланням на високопоставлених чиновників та конгресмена.

США не хочуть захищати країни Європи у випадку нападу на них. Причиною цього нібито є недостатнє витрачання коштів на оборону. США були б готові допомагати тим країнам, які повністю витрачають на оборону встановлений відсоток своїх ВВП.

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Також Трамп хоче внести зміни у політику щодо військових навчань з країнами НАТО. У пріоритеті можуть стати ті, які дотримуються оборонних внесків.

"Його адміністрація вже дала сигнал європейським союзникам Америки, що США можуть зменшити свою військову присутність в Європі, і одним з варіантів, який зараз розглядається, є переміщення деяких американських військ у регіоні, щоб вони були зосереджені в країнах НАТО або навколо них, які масштабували свої витрати на оборону", - пише видання.

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Президент США Дональд Трамп, імовірно, намагатиметься або вийти з НАТО, або принаймні послабити його роль. Про це заявив полковник у відставці, британський військовий експерт Глен Грант. За його словами, європейські країни починають усвідомлювати серйозність ситуації, проте поки що не вжили суттєвих заходів.

Фрідріх Мерц припустив, що європейським країнам може знадобитися створити нову оборонну структуру, яка замінить НАТО. Про можливі ризики та переваги такого сценарію для України розповів в інтерв'ю Главреду політичний аналітик та історик Олександр Палій.

Президент Росії Володимир Путін може вимагати від глави США Дональда Трампа вивести американський військовий контингент, розміщений на території всіх пострадянських і, зокрема, Балтійських країн після початку повномасштабного вторгнення в Україну. Про це написав оглядач видання Financial Times Гідеон Рахман.

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