Окупанти просунулися біля 7 населених пунктів: що відбувається на фронті

Армія РФ нещодавно просунулася на півночі Сумської області, а також на Покровському напрямку та в бік Лиману. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни.

Геолокаційні кадри свідчать про те, що російські війська нещодавно просунулися на півночі Сумської області - в районі Ворачиного. Російські "воєнкори" стверджують, що населений пункт нібито захоплений. У ISW зазначають, що підтверджень цього немає.

22 липня російські війська продовжили наступальні операції на півночі Харківської області, проте успіхів не досягли. Вони атакували в районі Вовчанська.

На Куп'янському напрямку росіяни також продовжили наступальні дії, але просування не отримали.

Російські війська нещодавно просунулися в напрямку Лиману. Геолокаційні дані показують, що окупанти нещодавно захопили Липове і просунулися на південний захід від населеного пункту.

Донецька область. На Сіверському напрямку росіяни успіху не досягли. Вони атакували в районі Серебрянки, Григорівки, Верхньокам'янського.

Геолокаційні дані показують, що, ймовірно, підрозділи російського 1-го мотострілецького батальйону 77-го мотострілецького полку підняли російський прапор на південному заході Білої Гори - на південь від Часового Яру.

Нещодавно українські та російські війська просунулися на Торецькому напрямку. Згідно з геолокаційними кадрами, ЗСУ просунулися на північний захід від Диліївки.

Водночас росіяни просунулися в районі Попового Яру.

На Покровському напрямку українські та російські війська просунулися. Були зафіксовані російські удари по українських військах у районі Разино.

На думку аналітиків, це може означати, що ЗСУ утримують населений пункт під своїм контролем. Водночас російські війська вели наступальні дії поблизу самого Покровська.

У Запорізькій області росіяни просунулися, а саме - на північному сході Малої Токмачки.

Херсонський напрямок. Росіяни продовжили атаки, однак успіхів не досягли.

За даними аналітиків моніторингового каналу Deep State, російська окупаційна армія просунулася біля семи населених пунктів: Олександрограда, Комара, Воскресенки, Двліївки, Торського, Карпівки та в Леонідівці.

Як писав Главред, російські окупанти намагаються наступати на Покровськ, щоб наблизитися до своєї мети - повного захоплення Донецької області. Перші ворожі диверсійно-розвідувальні групи вже помітили в самому Покровську.

Окупаційні війська країни-агресора Росії змінюють тактику ведення бойових дій на Донеччині через велику кількість дронів на лінії зіткнення.

Також до кінця 2025 року Україна може перейти в наступ на локальному рівні. Про це, як пише Sky News, заявив військовий аналітик видання Майкл Кларк.

Про джерело: Інститут вивчення війни (ISW)

Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія.

Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.