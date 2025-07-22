Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

РФ готується витратити на нову війну $1,1 трлн: Буданов і Коваленко розкрили деталі

Віталій Кірсанов
22 липня 2025, 13:06
2494
РФ планує наймасштабніше переозброєння з часів розпаду СРСР.
РФ готується витратити на нову війну 1,1 трлн дол
РФ готується витратити на нову війну 1,1 трлн дол / колаж: Главред, фото: instagram.com/andrii___kovalenko, УНІАН

Коротко:

  • У рамках військової реформи в РФ уже створено два нові військові округи
  • Мета Москви - нав'язати країнам своє бачення майбутнього устрою світу

Росія готується до подальшої війни і планує витратити близько 1,1 трлн доларів на переозброєння до 2036 року.

Про це заявив начальник Головного управління розвідки Міноборони України генерал-лейтенант Кирило Буданов під час наради послів України "Розвідка, безпека, дипломатія: спільна стратегія перемоги".

відео дня

За його словами, це буде наймасштабніша програма озброєння РФ з часів розпаду Радянського Союзу.

"Відбувається тотальна мобілізація політики, економіки і суспільства РФ для готовності до майбутньої масштабної війни", - зазначив Буданов.

Він нагадав, що в рамках військової реформи в Росії вже створено два нові військові округи - Московський і Ленінградський, а також заплановано формування нових дивізій, з'єднань і військових частин.

Глава української розвідки наголосив, що Росія прагне зруйнувати світовий безпековий та економічний порядок. Для цього вона нарощує присутність в Африці, насамперед за допомогою ПВК "Вагнер" і "Африканського корпусу", а також підтримує авторитарні режими і терористичні організації по всьому світу.

Також, за його словами, росіяни намагаються проводити гібридні інформаційні та кібероперації на території інших держав, залучаючи підконтрольні ЗМІ та політиків.

"Мета Москви - нав'язати країнам власне бачення майбутнього устрою світу, де "великі" держави, насамперед - Російська Федерація, володіють усією повнотою влади, монополією на всі критичні ресурси і в закритому колі вирішують долю світу", - підкреслив Буданов.

Про персону: Кирило Буданов

Кирило Буданов (нар. 4 січня 1986, м. Київ) - український воєначальник, начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України, генерал-лейтенант.

З 2014 року брав участь у російсько-українській війні, отримав кілька поранень. У 2018-2020 роках виконував спеціальні завдання, інформація про які засекречена.

У середині 2020 року став заступником директора департаменту Служби зовнішньої розвідки України, а незабаром очолив Головне управління розвідки Міністерства оборони України, пише Вікіпедія.

Керівник Центру протидії дезінформації (ЦПД) при РНБО Андрій Коваленко також підтвердив слова Буданова, що Кремль планує витратити на переозброєння 1,1 трлн. доларів до 2036 року.

"Звичайно ж, більшу частину вкрадуть, як і крали під час минулої програми переозброєння. На виході отримали армію, не здатну до сучасної війни (2022 рік тому доказ). Також росіянами створено два нові військові округи - Московський і Ленінградський та заплановано формування нових дивізій, з'єднань і військових частин", - написав Коваленко.

На його думку, незважаючи на те, що корупція з'їсть левову частку цього плану, логіка дій Росії зрозуміла.

"По-перше, Путін хоче гарантувати лояльність еліт і купити цю лояльність контрактами на ВПК. Цікаво, як він забезпечить ці контракти в разі санкцій США проти тих, хто купує російські енергоресурси? По-друге, Росія цілиться на окупацію країн Балтії, як і говорив раніше", - додав він.

Війна - останні новини України

Як повідомляв Главред, народний депутат України, дипломат, засновник фонду "Майдан закордонних справ" Богдан Яременко заявив, що Україна не має іншого шляху до завершення війни, окрім як перенести бойові дії на територію Росії.

Екс-заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб Георгій Тука сказав, що завершення або призупинення війни між Росією та Україною можливе лише за трьох умов.

Водночас, посол України у Великій Британії, екс-головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний вважає, що військово-технологічний прорив сприятиме затяжному характеру сучасних війн, зокрема війні на виснаження, і саме це повинно стати основою для розроблення стратегії перемоги України у протистоянні з Росією.

Читайте також:

Про персону: Андрій Коваленко

Андрій Коваленко є лейтенантом Сил оборони України, у грудні 2023 року відряджений на посаду заступника керівника ЦПД. У січні 2024 року його призначили керівником Центру протидії дезінформації Ради національної безпеки і оборони України.

За словами нового керівника, Центр займатиме проактивну позицію щодо захисту інтересів держави, зокрема в інформаційному просторі. ЦПД протистоятиме потугам росіян, ФСБ, ГРУ та СЗР РФ, які намагаються впливати на настрої українського суспільства та поширювати фейки про Україну за кордоном.

"Ми хочемо сформувати навколо Центру потужне ком'юніті, яке зацікавлене в захисті нашої країни, і закликаємо лідерів думок працювати разом для того, щоб протидіяти російським ІПСО", - зазначив Андрій Коваленко.

    Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

    Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

    війна в Україні ГУР новини України новини України та світу Кирило Буданов Андрій Коваленко
    Новини партнерів

    Головне за день

    Більше
    Град, грози і шквали наближаються: через кілька годин Україну накриє небезпечна погода

    Град, грози і шквали наближаються: через кілька годин Україну накриє небезпечна погода

    14:54Синоптик
    Трамп ухвалив рішення про вихід США з ЮНЕСКО: причини

    Трамп ухвалив рішення про вихід США з ЮНЕСКО: причини

    14:23Світ
    Верхівка влади РФ хоче вмовити Путіна зупинити війну: що сталося

    Верхівка влади РФ хоче вмовити Путіна зупинити війну: що сталося

    14:14Світ
    Реклама

    Популярне

    Більше
    Карта Deep State онлайн за 22 липня: що відбувається на фронті (оновлюється)

    Карта Deep State онлайн за 22 липня: що відбувається на фронті (оновлюється)

    F-16 для України: стало відомо, коли та скільки літаків передасть Бельгія

    F-16 для України: стало відомо, коли та скільки літаків передасть Бельгія

    РФ зібрала біля великого міста 100 тисяч військових: куди хоче проникнути ворог

    РФ зібрала біля великого міста 100 тисяч військових: куди хоче проникнути ворог

    Скажений стрибок за один день: в Україні різко зріс курс валют

    Скажений стрибок за один день: в Україні різко зріс курс валют

    Померла актриса зі "Службового роману" і "таємна дружина" Андрія Миронова

    Померла актриса зі "Службового роману" і "таємна дружина" Андрія Миронова

    Останні новини

    15:39

    Катастрофа через РФ: жителі Донецька вийшли з терміновим зверненням до Путіна

    15:23

    4 знаки зодіаку, які бачать інших наскрізь

    15:11

    Справа НАБУ не має політичних мотивів. Йде мова про нейтралізацію впливу фсб на Бюро - експерт

    15:08

    Причина тягнеться ще з часів СРСР: чому люди бояться ходити до стоматологівВідео

    14:54

    Град, грози і шквали наближаються: через кілька годин Україну накриє небезпечна погода

    Онуфрій чекатиме завершення війни: Андрій Смирнов - про вимогу до УПЦ розірвати звʼязки з РФОнуфрій чекатиме завершення війни: Андрій Смирнов - про вимогу до УПЦ розірвати звʼязки з РФ
    14:53

    Гірке повернення до минулого: які 4 знаки переживуть старі рани цього літа

    14:53

    "Сім’я": на телеканалі Бігуді відбудеться премʼєра нового турецького серіалу

    14:23

    Трамп ухвалив рішення про вихід США з ЮНЕСКО: причини

    14:19

    Тепер мінус на карті: клієнти ПриватБанку скаржаться на закриття однієї послуги

    Реклама
    14:14

    Верхівка влади РФ хоче вмовити Путіна зупинити війну: що сталосяВідео

    13:52

    Робимо те, чого ніхто не робив, і знаємо - найважливіше попереду: телеканалу 1+1 виповнюється 30 років

    13:50

    РФ зібрала біля великого міста 100 тисяч військових: куди хоче проникнути ворог

    13:34

    Миттєво вдарили по живій силі: воїни ББС помстились ворогу за розстріл цивільних

    13:33

    Податок на подарунки: коли та яку суму потрібно заплатити українцям

    13:29

    Бійці Третьої окремої штурмової бригади ЗСУ виступили в ювілейному сезоні "Ліги Сміху. 10 років"

    13:29

    Хто ця дівчинка: Ірина Білик показала несподівану грань себе

    13:06

    РФ готується витратити на нову війну $1,1 трлн: Буданов і Коваленко розкрили деталі

    12:43

    На Україну насувається негода: синоптик сказала, до чого готуватися 23 липня

    12:30

    В Україні зафіксовано дефіцит однієї банкноти: який її номінал

    12:25

    Найсмачніший компот з яблук на зиму на швидку руку - рецепт

    Реклама
    12:00

    Перемир'я встановиться до зими, Україна може реалізувати найстрашніший кошмар Путіна – ПономарьовВідео

    11:56

    Україна формує делегацію для переговорів із РФ: хто до неї увійде

    11:44

    Чому 23 липня не можна починати нові справи: яке церковне свято

    11:40

    Вже на вагу золота: ціни на традиційний український продукт б’ють рекорди

    11:39

    Не подарунок Путіну і армії РФ: для чого Трамп оголосив 50-денний ультиматум

    11:19

    Київський університет культури – лідер рейтингу "Найкращі мистецькі виші України" актуально

    11:13

    Кого Трамп покарає замість Путіна: Пономарьов сказав, що буде на 51-й день ультиматумуВідео

    11:10

    Гороскоп Таро на завтра 23 липня: Овнам - сувора економія, Левам - чесність

    10:53

    Росіяни прорвалися в Покровськ: бійці ЗСУ зробили важливу заяву

    10:49

    Коли Україна отримає Patriot: у Німеччині вказали на невизначені терміни

    10:48

    ВПК ворога страждає: дрони атакували один з найбільших нафтохімічних заводів РФ

    10:45

    Ера дешевих продуктів минає: українцям потрібно готуватись до нових цінників

    10:44

    У 42 роки померла українська актриса

    10:43

    Китайський гороскоп на завтра 23 липня: Щурам - гнів, Собакам - сварки

    10:41

    Росіяни вдарили КАБом по житловому будинку в Краматорську: загинула дитина

    10:21

    Путін тягне час: Пономарьов сказав, до чого призведе ультиматум ТрампаВідео

    09:57

    Загроза для екосистем водойм: яка риба в Україні може зробити з озера пустелю

    09:46

    Деяким українцям суттєво зменшать пенсію: хто у списку

    09:29

    Гороскоп на завтра 23 липня: Дівам - хороша звістка, Стрільцям - конфлікт

    09:14

    Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 22 липня (оновлюється)

    Реклама
    08:53

    Україна може стати новим Афганістаном: Трамп ризикує повторити помилку Байдена - ЗМІ

    08:24

    Президент США хоче дистанціюватися від України - ексрадник Трампа

    08:10

    Для чого РФ хвалиться величезним виробництвом "шахедів"Погляд

    08:07

    Карта Deep State онлайн за 22 липня: що відбувається на фронті (оновлюється)

    07:48

    Коли Путін сяде за стіл переговорів: в ISW назвали дві умови

    07:06

    РФ атакувала Україну: в Одесі та Сумах - пожежі, є поранені, зокрема дитинаФотоВідео

    06:10

    Яка ціль номер один Путіна в Україні?Погляд

    05:50

    Тест на IQ: знайдіть 3 відмінності на картинках з автомобілем за 29 секунд

    05:25

    Чому не можна казати "наступним чином": відома усім фраза виявилася неправильноюВідео

    04:30

    4 знаків зодіаку чекають неочікувані зміни: кому потрібно приготуватись 22 липня

    Новини України
    Новини КиєваМобілізаціяПолітикаТелеграм новини УкраїниПенсії в Україні
    Сад та город
    Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
    Гороскоп
    Гороскоп на завтраАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад Росс
    Цікаве
    Оптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинці
    Привітання
    З днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження дочки
    Новини шоу бізнесу
    Ані ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихПотапВіталій КозловськийСофія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровОлена Зеленська
    Лайфхаки та хитрощі
    ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
    Синоптик
    Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
    Культура
    Чому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімн
    Мода та краса
    Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
    Рецепти
    ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
    Економіка
    Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
    © 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
    Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
    Ми використовуемо cookies
    Прийняти