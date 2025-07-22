РФ готується витратити на нову війну $1,1 трлн: Буданов і Коваленко розкрили деталі

РФ планує наймасштабніше переозброєння з часів розпаду СРСР.

https://glavred.net/ukraine/rf-gotovitsya-potratit-na-novuyu-voynu-1-1-trln-doll-budanov-i-kovalenko-raskryli-detali-10683467.html Посилання скопійоване

РФ готується витратити на нову війну 1,1 трлн дол / колаж: Главред, фото: instagram.com/andrii___kovalenko, УНІАН

Коротко:

У рамках військової реформи в РФ уже створено два нові військові округи

Мета Москви - нав'язати країнам своє бачення майбутнього устрою світу

Росія готується до подальшої війни і планує витратити близько 1,1 трлн доларів на переозброєння до 2036 року.

Про це заявив начальник Головного управління розвідки Міноборони України генерал-лейтенант Кирило Буданов під час наради послів України "Розвідка, безпека, дипломатія: спільна стратегія перемоги".

відео дня

За його словами, це буде наймасштабніша програма озброєння РФ з часів розпаду Радянського Союзу.

"Відбувається тотальна мобілізація політики, економіки і суспільства РФ для готовності до майбутньої масштабної війни", - зазначив Буданов.

Він нагадав, що в рамках військової реформи в Росії вже створено два нові військові округи - Московський і Ленінградський, а також заплановано формування нових дивізій, з'єднань і військових частин.

Глава української розвідки наголосив, що Росія прагне зруйнувати світовий безпековий та економічний порядок. Для цього вона нарощує присутність в Африці, насамперед за допомогою ПВК "Вагнер" і "Африканського корпусу", а також підтримує авторитарні режими і терористичні організації по всьому світу.

Також, за його словами, росіяни намагаються проводити гібридні інформаційні та кібероперації на території інших держав, залучаючи підконтрольні ЗМІ та політиків.

"Мета Москви - нав'язати країнам власне бачення майбутнього устрою світу, де "великі" держави, насамперед - Російська Федерація, володіють усією повнотою влади, монополією на всі критичні ресурси і в закритому колі вирішують долю світу", - підкреслив Буданов.

Про персону: Кирило Буданов Кирило Буданов (нар. 4 січня 1986, м. Київ) - український воєначальник, начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України, генерал-лейтенант. З 2014 року брав участь у російсько-українській війні, отримав кілька поранень. У 2018-2020 роках виконував спеціальні завдання, інформація про які засекречена. У середині 2020 року став заступником директора департаменту Служби зовнішньої розвідки України, а незабаром очолив Головне управління розвідки Міністерства оборони України, пише Вікіпедія.

Керівник Центру протидії дезінформації (ЦПД) при РНБО Андрій Коваленко також підтвердив слова Буданова, що Кремль планує витратити на переозброєння 1,1 трлн. доларів до 2036 року.

"Звичайно ж, більшу частину вкрадуть, як і крали під час минулої програми переозброєння. На виході отримали армію, не здатну до сучасної війни (2022 рік тому доказ). Також росіянами створено два нові військові округи - Московський і Ленінградський та заплановано формування нових дивізій, з'єднань і військових частин", - написав Коваленко.

На його думку, незважаючи на те, що корупція з'їсть левову частку цього плану, логіка дій Росії зрозуміла.

"По-перше, Путін хоче гарантувати лояльність еліт і купити цю лояльність контрактами на ВПК. Цікаво, як він забезпечить ці контракти в разі санкцій США проти тих, хто купує російські енергоресурси? По-друге, Росія цілиться на окупацію країн Балтії, як і говорив раніше", - додав він.

Війна - останні новини України

Як повідомляв Главред, народний депутат України, дипломат, засновник фонду "Майдан закордонних справ" Богдан Яременко заявив, що Україна не має іншого шляху до завершення війни, окрім як перенести бойові дії на територію Росії.

Екс-заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб Георгій Тука сказав, що завершення або призупинення війни між Росією та Україною можливе лише за трьох умов.

Водночас, посол України у Великій Британії, екс-головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний вважає, що військово-технологічний прорив сприятиме затяжному характеру сучасних війн, зокрема війні на виснаження, і саме це повинно стати основою для розроблення стратегії перемоги України у протистоянні з Росією.

Читайте також:

Про персону: Андрій Коваленко Андрій Коваленко є лейтенантом Сил оборони України, у грудні 2023 року відряджений на посаду заступника керівника ЦПД. У січні 2024 року його призначили керівником Центру протидії дезінформації Ради національної безпеки і оборони України. За словами нового керівника, Центр займатиме проактивну позицію щодо захисту інтересів держави, зокрема в інформаційному просторі. ЦПД протистоятиме потугам росіян, ФСБ, ГРУ та СЗР РФ, які намагаються впливати на настрої українського суспільства та поширювати фейки про Україну за кордоном. "Ми хочемо сформувати навколо Центру потужне ком'юніті, яке зацікавлене в захисті нашої країни, і закликаємо лідерів думок працювати разом для того, щоб протидіяти російським ІПСО", - зазначив Андрій Коваленко.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред