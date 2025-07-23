Ворог проривається на висоти: Братчук повідомив про загострення на Запоріжжі

Окупаційні війська стирають з землі населені пункти, щоб просунутися вперед.

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Як змінилася ситуація на Запорізькому напрямку / Колаж: Главред, фото: Генштаб ЗСУ

Що сказав Братчук:

Окупанти прориваються на позиції, які втратили у 2023 році

Найбільше ворог тисне на українську оборону в районі трьох населених пунктів

Росія бреше про захоплення нових територій

Окупаційні війська країни-агресорки Росії активізували свої зусилля на Запорізькому напрямку, де отримали завдання повернути раніше втрачені позиції під час українського контрнаступу у 2023 році.

Про це в етері Ранок.LIVE повідомив речник УДА Сергій Братчук. За його словами, найбільш складна ситуація в районі трьох населених пунктів - Кам'янського, П'ятихатки та Малинівки.

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Окупанти не просто штурмують ЗСУ, але й постійно застосовують авіаобстріли, намагаються прорватися на висоти, щоб протискати оборону українських захисників.

"Періодично він (ворог - Главред) зупиняється, вірніше його зупиняють Сили оборони. І сказати, що до якихось оперативно-тактичних досягнень ворог дійшов, до такого показника, ми на сьогодні не можемо. Тактичні просування, на жаль, є", - пояснив речник УДА.

Водночас росіяни не припиняють по кілька разів заявляти про захоплення того, чи іншого населеного пункту, хоча насправді він перебуває під контролем ЗСУ і на нього тривають атаки.

Ситуація в Запорізькій області - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що російські війська не можуть утриматися в Малинівці в Запорізькій області, водночас, там ворог знищив фактично всі позиції українських військ.

Напередодні військовий з позивним Forest попередив, що, ймовірно, ворог все літо буде проводити штурмові дії на Запорізькому напрямку. Армія РФ там діє малими групами по 3-4 особи, не застосовуючи техніки, а в деяких випадках використовує баггі або мотоцикли.

Раніше повідомлялося, що воїни Легіону "Свобода Росії" на Запорізькому напрямку під час штурмових дій взяли у полон іноземця Кехінде Олувагбемілеке.

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Про персону: Сергій Братчук Сергій Братчук - український військовий журналіст. Закінчив Львівське вище військово-політичне училище за спеціальністю "військовий журналіст". У період з 1989 по 2007 рік працював на телеканалах і в друкованих виданнях Міністерства оборони України. Учасник Операції об'єднаних сил на Донбасі. Після початку повномасштабної війни був спікером Одеської обласної військової адміністрації. Нині - спікер Української добровольчої армії Південь.

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