Ворог проривається на висоти: Братчук повідомив про загострення на Запоріжжі

Що сказав Братчук:
- Окупанти прориваються на позиції, які втратили у 2023 році
- Найбільше ворог тисне на українську оборону в районі трьох населених пунктів
- Росія бреше про захоплення нових територій
Окупаційні війська країни-агресорки Росії активізували свої зусилля на Запорізькому напрямку, де отримали завдання повернути раніше втрачені позиції під час українського контрнаступу у 2023 році.
Про це в етері Ранок.LIVE повідомив речник УДА Сергій Братчук. За його словами, найбільш складна ситуація в районі трьох населених пунктів - Кам'янського, П'ятихатки та Малинівки.
Окупанти не просто штурмують ЗСУ, але й постійно застосовують авіаобстріли, намагаються прорватися на висоти, щоб протискати оборону українських захисників.
"Періодично він (ворог - Главред) зупиняється, вірніше його зупиняють Сили оборони. І сказати, що до якихось оперативно-тактичних досягнень ворог дійшов, до такого показника, ми на сьогодні не можемо. Тактичні просування, на жаль, є", - пояснив речник УДА.
Водночас росіяни не припиняють по кілька разів заявляти про захоплення того, чи іншого населеного пункту, хоча насправді він перебуває під контролем ЗСУ і на нього тривають атаки.
Ситуація в Запорізькій області - останні новини
Нагадаємо, Главред писав, що російські війська не можуть утриматися в Малинівці в Запорізькій області, водночас, там ворог знищив фактично всі позиції українських військ.
Напередодні військовий з позивним Forest попередив, що, ймовірно, ворог все літо буде проводити штурмові дії на Запорізькому напрямку. Армія РФ там діє малими групами по 3-4 особи, не застосовуючи техніки, а в деяких випадках використовує баггі або мотоцикли.
Раніше повідомлялося, що воїни Легіону "Свобода Росії" на Запорізькому напрямку під час штурмових дій взяли у полон іноземця Кехінде Олувагбемілеке.
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Про персону: Сергій Братчук
Сергій Братчук - український військовий журналіст. Закінчив Львівське вище військово-політичне училище за спеціальністю "військовий журналіст". У період з 1989 по 2007 рік працював на телеканалах і в друкованих виданнях Міністерства оборони України.
Учасник Операції об'єднаних сил на Донбасі.
Після початку повномасштабної війни був спікером Одеської обласної військової адміністрації.
Нині - спікер Української добровольчої армії Південь.
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