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Загроза масованих атак: експерт сказав, коли та чим РФ може бити по Україні

Анна Косик
23 липня 2025, 12:18
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До наступних масованих обстрілів, ймовірно, залишились лічені тижні, а то й дні.
атака Шахедов
У серпні масовані атаки РФ можуть повернутися / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, 21 ОМБр

Що сказав Храпчинський:

  • Росія нарощує виробництво зброї для атак України
  • У серпні РФ може відновити масовані обстріли
  • Україна повинна наростити виробництво власної зброї

Країна-агресорка Росія не припиняє атакувати мирне населення України з повітря. І хоч зараз удари не припиняються, ворог встигає збільшувати масштаби виробництва, тому за лічені тижні обстріли можуть стати більш масованими.

Про це 24 каналу розповів ексофіцер Повітряних сил, заступник директора компанії з виробництва засобів РЕБ Анатолій Храпчинський. За його словами, заяви про масовані дронові атаки не є безпідставними.

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РФ справді може атакувати Україну, застосовуючи тисячу безпілотників. Українці можуть стикнутися з такими ударами дронів вже у серпні через те, що, ймовірно, ворог робить основну ставку на збільшення засобів ураження.

При цьому тактика обстрілів залишається незмінною - прорив ППО України. Наразі українська протиповітряна оборона розрахована на значно меншу кількість повітряних цілей, тому ворог і не змінює алгоритму дій. В той час як Україні важливо шукати рішення, які будуть більш стратегічно обачливими.

"Мовиться про ешелоновану систему детекції з можливістю розподіленого перехоплення. Якщо, наприклад, дрон перебуває на малих висотах, то можна використовувати мобільно-вогневі групи або автоматичні турелі. Якщо ж дрони на більших висотах, то їх можна перехоплювати дешевшими засобами – дронами-перехоплювачами", - пояснив ексофіцер Повітряних сил.

Храпчинський наголошує, що Україні потрібно збільшити виробництво власної зброї, адже Росія і далі буде тиснути за рахунок застосування 700-1000 дронів під час одного обстрілу.

Масовані обстріли України - останні новини

Нагадаємо, колишній заступник начальника Генштабу ЗСУ Ігор Романенко заявив, що російська армія наразі не має достатньо засобів, аби завдавати масованих повітряних ударів по Україні щодня.

Напередодні стало відомо, що Росія здатна за добу виготовляти не більше 180 дронів, серед яких і ударні дрони "Шахед" і безпілотники-обманки. Масштабні атаки на Україну за участю сотень дронів – це усього лише результат накопичення.

Загроза масованих атак: експерт сказав, коли та чим РФ може бити по Україні
Shahed-136 / Інфографіка: Главред

Раніше Главред писав, що інтенсивність ударів Росії по Україні наростатиме. Вибір цілей Росією - це суто політичне рішення, а інтенсивність атак визначається суто технічними можливостями.

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Про персону: Анатолій Храпчинський

Анатолій Храпчинський – заступник Генерального директора компанії із виробництва засобів радіоелектронної боротьби, експерт з авіації, колишній офіцер Повітряних сил ЗС України.

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