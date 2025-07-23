Зеленський зібрав керівників правоохоронних та антикорупційних органів

Чиновники домовились, що наступного тижня буде глибока робоча зустріч щодо плану загальних дій.

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Що обговорював Зеленський з керівниками правоохоронних і антикорупційних органів / Колаж: Главред, фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Що повідомив Зеленський:

Відбулася зустріч очільників СБУ, НАБУ, САП, НАЗК, ДБР, МВС та Генерального прокурора

Посадовці чують, що каже і чого хоче суспільство

Чиновники сформують спільний план дій

23 липня президент України Володимир Зеленський зібрав усіх керівників правоохоронних та антикорупційних органів та закликав Генерального прокурора.

Про це він повідомив у Telegram. Як зазначив президент, у них відбулася відверта і корисна розмова щодо роботи усіх органів, які очолюють представники зустрічі.

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"У нас усіх спільний ворог – російські окупанти, і захист Української держави передбачає достатню силу правоохоронної та антикорупційної систем, а отже – реальне відчуття справедливості", - наголосив Зеленський.

Президент підкреслив, що кримінальні провадження не мають тривати роками без законних вироків, а ті, хто працює проти України, не мають почуватися комфортно й не відчувати, що таке невідворотність покарання.

"Я вдячний усім учасникам нашої сьогоднішньої зустрічі: СБУ, НАБУ, САП, НАЗК, ДБР, МВС, Генеральному прокурору. Дякую за готовність працювати в команді – у команді України. І заради інтересів України. Ми домовились, що всі працюватимуть виключно конструктивно", - додав він.

Зеленський вказав, що усі чиновники на чолі з ним чують, що каже суспільство і бачать, чого очікують люди від державних інституцій для забезпечення справедливості та ефективності кожної інституції.

Посадовці обговорили необхідні адміністративні, законодавчі рішення, які дозволять зміцнити роботу кожної інституції, вирішити наявні суперечності, зняти загрози.

"Всі працюватимуть разом, на політичному рівні підтримаємо. Домовились, що наступного тижня буде глибока робоча зустріч щодо плану загальних дій. А за два тижні має бути готовий спільний план – які кроки потрібні та будуть реалізовані, щоб зміцнити Україну та зняти наявні питання, дати більше справедливості й реально захистити інтереси українського суспільства", - підсумував глава держави.

Робота антикорупційних органів в Україні - останні новини

Нагадаємо, 22 липня Верховна Рада України ухвалила закон №12414, який змінює баланс повноважень у сфері боротьби з корупцією. Генеральний прокурор отримає повноваження контролювати діяльність Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП).

Після цього у Києві, Львові та Дніпрі пройшли мирні акції протесту через законопроект №12414. Мінтингувальники не підтримували законопроект, бо Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура втратять незалежність.

Згодом, як писав Главред, стало відомо, що президент України Володимир Зеленський підписав закон про НАБУ та САП. Відповідна відмітка з'явилась на сайті Верховної Ради України.

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