Росію трясло від вибухів та спалахів: під удар потрапила важлива логістика

Повітряну тривогу оголошували в 7 областях Росії.

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Гучні вибухи в РФ / колаж: Главред, фото: скріншот з відео

Коротко:

Дрони атакували кілька регіонів Росії

У передмісті Ростова та Таганрозі лунали вибухи

У Новочеркаську атаковано залізничний вокзал

В ніч на 23 липня БпЛА атакували низку регіонів країни-агресора Росії. Зокрема, вибухи лунали у Ростові-на-Дону та Таганрозі. Про це повідомляють російські Telegram-канали.

Так, одночасно сигнал повітряної тривоги через загрозу БпЛА було оголошено в Курській, Брянській, Ростовській, Орловській, Калузькій, Тульській і Липецькій областях Росії.

відео дня

За словами очевидців, у передмісті Ростова прогриміло від двох до п'яти вибухів, а в Таганрозі щонайменше п'ять, які супроводжувалися характерним звуком двигунів у небі.

Також відомо, що у деяких районах були зафіксовані спалахи у повітрі. Попередньо - російська ППО відкрила вогонь по БпЛА, які летіли на низькій висоті.

Крім того, дрони атакували залізничний вокзал у Новочеркаську. Як розповідають росіяни, під ударом була і місцева ГРЕС – теплова електростанція. Водночас, інформації про постраждалих та інші наслідки атак поки немає.

Вибухи у Новочеркаську - відео:

Керівник ЦПД при РНБО Андрій Коваленко повідомив, що у Новочеркаську в Ростовській області атакована залізнична інфраструктура, яка використовується для ВПК та армії РФ.

За його словами, цей логістичний вузол з’єднує стратегічні напрями: Ростов-на-Дону, Воронеж, Волгоград, Каменськ-Шахтинський.

"Саме через цей вузол здійснюється перекидання техніки, боєприпасів, паливних ресурсів та особового складу до кордону з Україною. Також у Новочеркаську зафіксовано функціонування логістичних підрозділів 1061-го Центру МТО Південного військового округу РФ - структура, що відповідає за розподіл озброєння, пального та боєкомплекту", - йдеться у повідомленні.

Він додав, що вузли на зразок Новочеркаська - це артерії, якими живиться воєнна машина Росії. Без них постачання на фронт зупиняється.

Вибухи в Росії - останні новини

Як повідомляв Главред, 18 липня Московську область РФ атакували безпілотники. Вибухи було чути в Істринському муніципальному окрузі та в районі міста Звенигород (Московська область).

Керівник ЦПД при РНБО Андрій Коваленко повідомляв, що у Росії стався потужний вибух на важливому підприємстві. Це сталося в Тульській області на заводі "Щекіназот".

Крім того, у ніч на 17 липня вибухи також лунали у декількох регіонах країни-агресора. Росіяни скаржилися на атаку дронів, які летіли нібито в бік Москви.

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Про персону: Андрій Коваленко Андрій Коваленко є лейтенантом Сил оборони України, у грудні 2023 року відряджений на посаду заступника керівника ЦПД. У січні 2024 року був призначений керівником Центру протидії дезінформації Ради національної безпеки і оборони України. За словами нового очільника, Центр займатиме проактивну позицію щодо захисту інтересів держави, зокрема в інформаційному просторі. ЦПД протистоятиме потугам росіян, ФСБ, ГРУ і СЗР РФ, які намагаються впливати на настрої українського суспільства та поширювати фейки про Україну за кордоном. "Ми хочемо сформувати навколо Центру потужне ком’юніті, яке зацікавлене в захисті нашої країни, і закликаємо лідерів думок працювати разом для того, щоб протидіяти російським ІПсО", – наголосив Андрій Коваленко.

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