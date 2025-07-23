У США сказали, що допоможе закінчити війну в Україні - деталі

Міністр енергетики США запевнив, що Америка може піти на "немислимий" крок щодо РФ.

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Райь сказав, чи можуть санкції проти РФ зупинити війну в Україні / Колаж: Главред, фото: 37 окрема бригада морської піхоти, УНІАН

Ключові тези:

Санкції проти російської нафти — найпотужніший інструмент тиску на Москву

Америка може вжити жорстких заходів проти РФ

Запровадження санкцій проти нафтового сектора Росї стали б "найбільшим тиском" на Москву для укладення мирної угоди з Києвом. Таку заяву зробив міністр енергетики США Кріс Райт, цитує Reuters.

Відповідаючи на запитання, чи є ключем для закінчення російської війни запровадження санкцій проти російської нафти, міністр наголосив, що це "дуже реальна можливість".

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"Це величезний тиск на Росію. Це найбільший тиск, який на них (росіян – Главред) можна зробити", – сказав Райт.

Він нагадав, що США відносяться до провідних виробників нафти і газу, а це означає, що Америка може вжити заходів, які раніше були "немислимими".

"Ми можемо робити те, що раніше не могли робити", — сказав міністр енергетики США.

Попри таку позицію, адміністрація Трампа ще не ввела серйозних нафтових санкцій проти РФ, хоча американський лідер попереджав про те, що Вашингтон може ввести 100% мита на покупців російської нафти та інші санкції, якщо РФ не погодиться на укладення мирної угоди з Україною. У Москви час спливає на початку вересня.

Санкції проти Росії / Інфографіка: Главред

Запровадження санкцій проти РФ - новини за темою

Нагадаємо, як раніше писав Главред, Європейський Союз затвердив один із найсильніших пакетів обмежень проти країни-агресора Росії. До 18-го пакета санкцій увійшли понад сотню суден зі "тіньового флоту", зниження граничної ціни на російську нафту, а також обмеження щодо банків і компаній за межами РФ, які сприяють її військовим зусиллям.

Реакція заступника голови Радбезу РФ Дмитра Медведєва не забарилася. Він емоційно вибухнув погрозами на адресу України, ображав Європу та закликав до самоізоляції Росії.

Нещодавно політолог, директор аналітичного центру Третій сектор Андрій Золотарьов сказав, Трамп не проти законопроєкту з 500% митами, який лобіює сенатор Ліндсі Грем, але є певна умова. За його словами, лідер США хоче, щоб у нього в руках залишалася кнопка, що дозволяє запустити або зупинити цей закон.

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Про джерело: Reuters Reuters - британське агентство новин і постачальник даних про фінансові ринки, що надає інформаційні повідомлення газетам та іншим засобам масової інформації, пише Вікіпедія.



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