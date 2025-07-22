Росіяни змінюють тактику, щоб прорватися у Покровськ: в ЦПД розкрили їхній план

Ворогу потрібні успіхи на фронті для маніпуляцій на майбутніх переговорах з Україною.

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Ситуація на Донеччині загострюється / Колаж: Главред, фото: facebook.com/GeneralStaff.ua/photos

Що сказав Коваленко:

Ворог не застосовує техніку для штурмів

Росія не шкодує людського ресурсу для навіть найменшого результату

Успіхи на фронті ворог хоче використати під час переговорів

Окупаційні війська країни-агресорки Росії змінюють тактику ведення бойових дій у Донецькій області через велику кількість дронів на лінії зіткнення. Про це в етері телемарафону заявив керівник ЦПД РНБО Андрій Коваленко.

За його словами, через дрони ворог просувається малими штурмовими групами і при цьому не залучає бронетехніку, мотоцикли, чи інший транспорт, адже це стало надто ризиковано.

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"Доводиться іти пішки по 10-15 кілометрів. Відповідно війна змінилася до малих штурмових груп по 5-10 людей, інколи 15, які намагаються обрати різні ділянки і проповзати", - сказав Коваленко.

Саме цю тактику противник активно застосовує зараз і біля Покровська, де ворожі групи іноді навіть проникають ближче до міста, але їх оперативно виявляють і знищують.

Покровськ / Інфографіка: Главред

Очільник ЦПД наголосив, що резерви, які зараз РФ зібрала на фронті, направлені для "спалення" задля хоча б якигось успіхів на полі бою. Це, за задумом Кремля, має допомогти росії під час переговорів у майбутньому.

Ситуація біля Покровська - останні новини

Раніше повідомлялося, що російські окупанти намагаються наступати на Покровськ, щоб наблизитись до своєї цілі - повне захоплення Донецької області. Перші ворожі диверсійно-розвідувальні групи вже помітили у самому Покровську.

Напередодні стало відомо, що російські загарбники зібрали понад 100 тисяч військових на Покровському напрямку, що дозволяє ворогу активно тиснути на позиції українських бійців.

Нагадаємо, Главред писав, що ввечері 21 липня аналітики проєкту Deep State повідомили, що у Покровську "триває ліквідація диверсійних груп" російських окупантів.

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Про персону: Андрій Коваленко Андрій Коваленко є лейтенантом Сил оборони України, у грудні 2023 року відряджений на посаду заступника керівника ЦПД. У січні 2024 року був призначений керівником Центру протидії дезінформації Ради національної безпеки і оборони України. За словами нового очільника, Центр займатиме проактивну позицію щодо захисту інтересів держави, зокрема в інформаційному просторі. ЦПД протистоятиме потугам росіян, ФСБ, ГРУ і СЗР РФ, які намагаються впливати на настрої українського суспільства та поширювати фейки про Україну за кордоном. "Ми хочемо сформувати навколо Центру потужне ком’юніті, яке зацікавлене в захисті нашої країни, і закликаємо лідерів думок працювати разом для того, щоб протидіяти російським ІПсО", – наголосив Андрій Коваленко.

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