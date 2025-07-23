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США ведуть переговори: ЗМІ повідомили, яку зброю будуть постачати Україні

Анна Косик
23 липня 2025, 10:46
651
Хоча Штати вже почали діалог з низкою країн, терміни передачі озброєння не озвучують.
США ведуть переговори: ЗМІ повідомили, яку зброю будуть постачати Україні
Про що США домовляються з союзниками / Колаж: Главред, фото: Офіс президента України, Defense.gov

Головне:

  • США ведуть діалог з союзниками щодо постачання Україні Patriot
  • Кількість країн та дедлайни залишаються невідомими
  • Штати визначають, хто і що може надати для підтримки України

США ведуть переговори з низкою країн щодо передачі Україні систем протиповітряної оборони Patriot. Про це пише Суспільне з посиланням на анонімні джерела в американському уряді.

Високопосадовець зазначив, що Штати планують укласти окремі угоди з кожною з країн. Процес переговорів триває і наразі не має жодного дедлайну. Крім цього залишається невідомою кількість країн, з якими ведуть діалог США.

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США ведуть переговори: ЗМІ повідомили, яку зброю будуть постачати Україні
Patriot / Інфографіка: Главред

Американський чиновник пояснив, що метою переговорів є визначення того, яка країна і що може надати, аби надіслати Україні необхідну допомогу.

Натомість, на питання щодо анонсованих раніше президентом США Дональдом Трампом систем Patriot у кількості 17 штук Пентагон та Держдепартамент відповіли переадресацією питання до Білого дому.

Передача Україні Patriot - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що Берлін надасть Україні додаткові системи ППО, мова йде про ЗРК Patriot. Також ФРН передасть Києву необхідні боєприпаси до систем.

Згодом стало відомо, що Німеччина готова передати Україні два зенітно-ракетні комплекси Patriot, однак ця передача відбудеться лише за умови швидкої заміни систем у Бундесвері.

Раніше також канцлер Фрідріх Мерц заявив, що США поки не повідомили Німеччину, коли зможуть передати системи Patriot на заміну тим, які Берлін готовий надати Києву.

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Про джерело: Суспільне

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