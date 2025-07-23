Путін може оголосити про перемогу: політик розповів про нюанси задуму диктатора

У Росії можуть "заспівати" про перемогу навіть тоді, коли реальних здобутків не буде.

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Пріоритетом для Путіна є показати так званий "захист" населення Донбасу / Колаж: Главред, фото: Міноборони РФ, kremlin.ru

Що сказав Пономарьов:

Оголошення Путіним перемоги без реальних територіальних здобутків можливе

Путіну головне довести, що він захистив Донбас

Під виглядом перемоги Кремль може подати боротьбу проти НАТО

Кремлівський диктатор Володимир Путін буде готовий оголосити перемогу у війні проти України навіть без фактичних здобутків армії країни-агресорки Росії на полі бою.

Про це у чаті на Главреді розповів російський опозиційний політик, депутат Держдуми РФ, єдиний, хто голосував проти анексії Криму, Ілля Пономарьов.

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"У другій половині минулого року існував сценарій "великого обміну", який передбачав, що українська армія йде з Донбасу, з Луганської та Донецької областей, а російська – із Херсонської та Запорізької областей. Для Путіна цей сценарій був би бажанішим, тому що він дозволив би йому оголосити про повну перемогу – мовляв, Росія хотіла захистити Донбас і захистила його", - пояснив він.

Натомість те, що інші території України Росії не вдалося захопити, перекрутили на те, що в інтересах РФ цього і не було. Така історія була б для Путіна більш продаваною.

Дивіться відео про те, чого чекати Росії і Путіну від Трампа:

"А коли лінія фронту проходить так, що жодну з територій повністю не захоплено, це дуже пахне незавершеністю операції і тим, що Росія не змогла. Думаю, що в такій ситуації піаритимуть не територіальний чинник, а фактор того, що Росія сама стояла проти всього блоку НАТО, проти всієї західної воєнщини, проти величезних бюджетів та високотехнологічної зброї, але все одно Заходу "не вдалося зламати дух російського народу". Щось подібне презентуватимуть публіці в Росії", - додав політик.

Позиція Росії у війні проти України - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що російський лідер Володимир Путін не має наміру йти на компроміс у війні в Україні. Така позиція руйнує будь-які сподівання на мирну угоду, здатну покласти край війні або відновити відносини Москви із Заходом.

Раніше аналітики ISW повідомляли, що Володимир Путін погодиться сісти за стіл переговорів з Україною лише в разі нищівних поразок російської армії на фронті, які можливі за умови своєчасної та достатньої військової допомоги країн Заходу.

Натомість владна верхівка у країні-агресорці Росії зараз думає про те, що треба вмовити російського диктатора Володимира Путіна пристати на умови президента США Дональда Трампа і поставити якщо не крапку, то крапку з комою у війні проти України.

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Про персону: Ілля Пономарьов Ілля Пономарьов – російський опозиційний політичний діяч, підприємець у галузі високих технологій. Депутат Державної думи Росії 5-го і 6-го скликань (повноваження припинені достроково). Має громадянство України, розмовляє українською мовою. У серпні 2014 року був змушений залишити Росію, пише Вікіпедія.

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