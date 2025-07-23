Хто має право на дострокову пенсію в Україні: в ПФУ назвали головні умови

Певні категорії пенсіонерів можуть виходити на пенсію за вислугу років до досягнення загального пенсійного віку за певних умов.

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Що дає право на пенсію / Колаж: Главред, фото: УНІАН

Коротко:

Яким чином прокурорам можна вийти на пенсію раніше

Коли прокурор може вийти на пенсію без вікових обмежень

Українські прокурори мають можливість вийти на пенсію за вислугу років раніше загальноприйнятого пенсійного віку. Водночас, право на таку пенсію визначається рядом факторів, зокрема тривалістю служби та спеціальними умовами. Таку інформацію надали представники Пенсійного фонду України.

Працівники прокуратури можуть претендувати на пенсійне забезпечення незалежно від віку, якщо їх сумарний стаж служби становить щонайменше 25 років, при цьому не менше 15 років вони повинні обіймати посаду прокурора.

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Якщо загальна тривалість служби менша за 25 років, однак досвід роботи прокурором становить від 15 років, і водночас особа має необхідний страховий стаж (35 років для чоловіків та 30 для жінок), то вона може оформити пенсію після досягнення 57 років (для чоловіків) або 55 років (для жінок).

Які документи треба подати для виходу на пенсію / Главред - інфографіка

Для прокурорів з інвалідністю передбачено окремий порядок. Особи, яким встановлено I або II групу інвалідності та які мають щонайменше 10 років служби в органах прокуратури, можуть отримати пенсію по інвалідності у розмірі 60% від середнього місячного доходу.

У випадку смерті прокурора або слідчого, якщо його стаж в органах становив не менше 10 років, право на пенсію у зв’язку з втратою годувальника мають його непрацездатні родичі.

Окрім того, законодавство передбачає деякі категорії громадян, які мають право на достроковий вихід на пенсію. Зокрема, це:

чоловіки з діагнозом гіпофізарного нанізму або ті, що мають диспропорційне карликове зростання - за умови 20-річного стажу можуть вийти на пенсію з 45 років; жінки - з 40 років і зі стажем щонайменше 15 років;

особи з інвалідністю по зору I групи, а також повністю незрячі або ті, хто має інвалідність з дитинства I групи, чоловіки виходять на пенсію з 50 років (15 років стажу), жінки — з 40 років (від 10 років стажу);

жінки, які народили щонайменше п’ятьох дітей і виховали їх до шестирічного віку, а також матері дітей з інвалідністю з дитинства або тяжкохворих можуть претендувати на пенсію після 50 років за наявності не менше ніж 15 років страхового стажу.

Виплати пенсій в Україні - що відомо

Нагадаємо, Главред писав, що українцям виплатять пенсію у 11 тисяч гривень. Однак для цього потрібно відповідати певним критеріям, які можна прорахувати за допомогою спеціального пенсійного калькулятора.

Також деякі пенсіонери України отримають круглі виплати аж до 3 тисяч грн в серпні. Зокрема, до Дня Незалежності передбачені одноразові надбавки.

В той же час певні категорії пенсіонерів України можуть втратити виплати. Так, у ПФУ назвали, чому це може статися та як уникнути прикрої ситуації.

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Про джерело: Пенсійний фонд Пенсійний фонд створено для реалізації державної політики з питань пенсійного забезпечення, загальнообов'язкового державного соціального страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та загальнообов'язкового державного соціального страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, що спричинили втрату працездатності. Фонд веде облік осіб, які підлягають загальнообов'язковому державному соціальному страхуванню, та осіб, які мають право на пільги, а також реалізує державну політику у сфері надання житлових субсидій та пільг на оплату послуг ЖКГ, йдеться на офіційному сайті ПФУ.

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