Діти Камалії повертаються в Україну: привіз особисто Захур

Камалія розділила з шанувальниками своє материнське щастя.

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Камалія діти - доньки співачки від Мохаммада Захура повертаються в Україну / колаж: Главред, фото: instagram.com/kamaliyaofficial

Коротко:

Арабелла і Мірабелла довгий час жили з татом у Лондоні

Тепер дівчатка повертаються до мами

Українська співачка Камалія була змушена жити в розлуці зі своїми дітьми, двійнятами Мірабеллою і Арабеллою. Дівчатка жили в Лондоні разом із батьком, британо-пакистанським бізнесменом Мохаммадом Захуром, і там же здобували освіту, а артистка живе в Україні.

Звісно, Камалія з доньками використовувала для зустрічей усі можливі способи, але постійно перебувати з ними поруч у неї не було можливості. Через відсутність постійного контакту з дітьми зірка відчувала сильний стрес. Якому, схоже, прийшов кінець.

відео дня

У своєму блозі в Instagram співачка опублікувала відео, на якому Захур везе її та доньок із помічницею в аеропорт Лондона. "Мої діти повертаються до України. І сподіваюся, що назавжди", - написала Камалія.

Камалія діти - доньки співачки від Мохаммада Захура повертаються в Україну / instagram.com/kamaliyaofficial

Камалія діти - доньки співачки від Мохаммада Захура повертаються в Україну / instagram.com/kamaliyaofficial

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Про персону: Камалія Камалія - українська поп-виконавиця, акторка, модель, автор-виконавець. Заслужена артистка України. За даними Вікіпедії, кар'єра Камалії як співачки розпочалася 1993 року на фестивалі "Червона Рута". Після цього вона поїхала до Москви, де перемогла в конкурсі "Телешанс". У 2004 році Камалія була удостоєна звання Заслуженої артистки України. Переможниця конкурсу "Місіс Світу" 2008 року. У 1999 році авторська пісня Камалії "Люблю тебе" - була визнана переможцем фестивалю "Пісня року".

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