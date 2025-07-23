Діти Камалії повертаються в Україну: привіз особисто Захур

Коротко:
- Арабелла і Мірабелла довгий час жили з татом у Лондоні
- Тепер дівчатка повертаються до мами
Українська співачка Камалія була змушена жити в розлуці зі своїми дітьми, двійнятами Мірабеллою і Арабеллою. Дівчатка жили в Лондоні разом із батьком, британо-пакистанським бізнесменом Мохаммадом Захуром, і там же здобували освіту, а артистка живе в Україні.
Звісно, Камалія з доньками використовувала для зустрічей усі можливі способи, але постійно перебувати з ними поруч у неї не було можливості. Через відсутність постійного контакту з дітьми зірка відчувала сильний стрес. Якому, схоже, прийшов кінець.
У своєму блозі в Instagram співачка опублікувала відео, на якому Захур везе її та доньок із помічницею в аеропорт Лондона. "Мої діти повертаються до України. І сподіваюся, що назавжди", - написала Камалія.
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Про персону: Камалія
Камалія - українська поп-виконавиця, акторка, модель, автор-виконавець. Заслужена артистка України.
За даними Вікіпедії, кар'єра Камалії як співачки розпочалася 1993 року на фестивалі "Червона Рута". Після цього вона поїхала до Москви, де перемогла в конкурсі "Телешанс".
У 2004 році Камалія була удостоєна звання Заслуженої артистки України. Переможниця конкурсу "Місіс Світу" 2008 року. У 1999 році авторська пісня Камалії "Люблю тебе" - була визнана переможцем фестивалю "Пісня року".
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