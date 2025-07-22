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Стане сюрпризом для ворога: ЗМІ заінтригували заявою про наступ України

Анна Косик
22 липня 2025, 17:02
146
Окупаційні війська можуть зіткнутися з несподіваними маневрами ЗСУ.
ВСУ
Чи можливий цьогоріч наступ ЗСУ / Колаж: Главред, фото: 61 ОМБр, 23 ОМБр

Головне:

  • Україна цього року може піти у локальний наступ
  • Окупантів будуть відволікати несподіваними атаками
  • Україна перейде на нову доктрину функціональної поразки РФ

До кінця 2025 року Україна може перейти у наступ на локальному рівні. Про це, як пише Sky News, заявив військовий аналітик видання Майкл Кларк.

За його словами, несподівані маневри українських військових можуть бути спрямовані на те, щоб відволікати армію країни-агресорки Росії, особливо на території тимчасово окупованого Криму.

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"Українцям вдалося успішно тримати російський Чорноморський флот подалі від західної частини Чорного моря, і вони зробили Крим не дуже життєздатним військовим центром для росіян", - наголосив він.

Кларк пояснив, що при цьому не варто сподіватися на великий наступ, який би міг змінити баланс сил. На його думку, ЗСУ не зможуть реалізувати таку операцію щонайменше до наступної весни.

Причиною цього є необхідність привезти і освоїти нову зброю, після чого переозброїти все військо.

Попри це, Україна починає розробку нової доктрини, яка б передбачала функціональну поразку для росіян. Згідно з нею, просування окупантів буде продовжуватися, але не в межах поставлених Кремлем завдань із захоплення стратегічно важливих міст.

"Українці нормалізують війну в межах власного суспільства і позбавлять росіян будь-яких функціональних перемог", - додав аналітик.

Ситуація на фронті - останні новини

Нещодавно аналітики проєкту Deep State повідомили, що у Покровську "триває ліквідація диверсійних груп" російських окупантів. Мета ворога - закріпитися та дочекатися підкріплення, щоб захопити вулицю Захисників України.

Стане сюрпризом для ворога: ЗМІ заінтригували заявою про наступ України
Покровськ / Інфографіка: Главред

Нагадаємо, Главред писав, що російські загарбники зібрали понад 100 тисяч військових на Покровському напрямку, що дозволяє ворогу активно тиснути на позиції українських бійців.

Раніше стало відомо, що через дрони ворог на фронті просувається малими штурмовими групами і при цьому не залучає бронетехніку, мотоцикли, чи інший транспорт, адже це стало надто ризиковано.

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Про джерело: Sky News

Sky News - британський 24-годинний новинний телевізійний канал. Входить до групи каналів компанії Sky, яка зі свого боку є частиною корпорації Comcast. Аудиторія Sky News переважно перебуває у Великій Британії, а також в інших частинах світу, де можливий прийом каналу (зокрема в готельних міжнародних мережах). Аудиторію оцінюють у 150 мільйонів осіб по всьому світу, пише Вікіпедія.

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