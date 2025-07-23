В Україні вже з’явилися мобільні ТЦК: нардеп сказав, де та як вони працюють

"Мобільні" ТЦК не означає, що вони пересуватимуться автобусами чи іншим транспортом.

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Мобільні ТЦК в Україні / колаж: Главред, фото: Львівський обласний ТЦК та СП, УНІАН

Головне із заяви нардепа:

ТЦК в Україні вже працюють у "мобільному" форматі

Йдеться про локації, а не пересування "на колесах"

Кожен керівник ТЦК сам визначає, де будуть розміщені підрозділи

В Україні вже існує "мобільний" формат роботи ТЦК та СП, але не йдеться про функціонування "на колесах". Про це заявив народний депутат України Олександр Федієнко в ефірі Київ24.

"Йдеться не про те, що завтра всі сядуть в автобуси, бусики і поїдуть кудись. Термін "мобільний" тут, скоріш за все, застосували — оскільки вони можуть сьогодні бути на одній локації, завтра можуть бути на іншій", - наголосив він. відео дня

За його словами, кожен керівник ТЦК з урахуванням тих загроз, які вже з'явились, сам визначає, де будуть розміщені ті або інші підрозділи з погляду рознесення його функціональних підрозділів.

"І мова йде про ті підрозділи, які потребують безпосередньо спілкування з військовозобов’язаними. Якщо ми кажемо про підрозділи, які не спілкуються з військовозобов’язаними, вони можуть бути територіально кудись винесені й територіально віддалені", - додав нардеп.

Розшук ТЦК — що потрібно знати / Інфографіка: Главред

Мобілізація - останні новини України

Як повідомляв Главред, депутати Верховної Ради України запропонували новий законопроект №13335, який дозволяє тимчасово оформлювати бронювання для чоловіків, які порушили законодавство про мобілізацію.

Начальник управління комунікацій командування Сухопутних військ ЗСУ Віталій Саранцев сказав, що Росія завдає ударів по територіальних центрах комплектування з метою знищення баз даних військовозобов’язаних, що може суттєво уповільнити або навіть зупинити процес мобілізації.

Водночас, керівник Центру протидії дезінформації при РНБО України Андрій Коваленко заявив, що планів щодо впровадження обов’язкової мобілізації жінок немає.

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Про персону: Олександр Федієнко Олександр Федієнко — колишній голова правління Інтернет асоціації України. Народний депутат України 9-го скликання, заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань цифрової трансформації, голова підкомітету цифрової інфраструктури, електронних комунікацій та смарт-інфраструктури, пише Вікіпедія.

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