У Путіна вигадали абсурдну причину, чому зустріч з Зеленським неможлива

У Кремлі не очікують жодних "диво-проривів" від переговорів з Україною.

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У Путіна вигадав абсурдний привід, щоб уникнути діалогу із Зеленським / Колаж: Главред, фото: Офіс президента України, скріншот з відео

Що сказав Пєсков:

Зустріч Путіна з Зеленським неможлива через заборону на переговори з Путіним

Кремль не очікує на прорив у переговорах

Росія хоче домагатися своїх початкових цілей

Зустріч між російським диктатором та президентом України Володимиром Зеленським неможлива, оскільки в Україні діє заборона на переговори з Путіним. Кремль не сподівається на жодні "диво-прориви" у переговорах із Україною. Таку заяву зробив прессекретар лідера РФ Дмитро Пєсков, пишуть росЗМІ.

Журналісти запитали Пєскова, чи готовий Кремль розглядати можливість проведення зустрічі Путіна із Зеленським у разі скасування українською стороною заборони на такі переговори.

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"Заради справедливості, ця заборона ще діє. Це очевидний факт. Це перше. Друге. Сподіваємося, що буде цього тижня, як тільки будемо готові, зробимо повідомлення щодо термінів. Тема переговорів досить складна", - відповів він.

Пєсков також заявив, що Москві потрібно спершу обговорити з Києвом проєкти меморандумів, які сторони презентували під час переговорів у Стамбулі. Тому, на думку Пєскова, "спочатку треба буде багато працювати", перед тим як говорити про можливість "якихось зустрічей на високому і найвищому рівні".

Крім того, у Кремлі не очікують проривів від чергового раунду переговорів Росії та України в Стамбулі, оскільки нібито "розраховувати на якісь прориви з розряду чудес". Пєсков заявив, що у Росії мають намір "забезпечити наші інтереси і виконати ті завдання, які ми ставили перед собою з самого початку".

Реагуючи на зауваження представника російських ЗМІ про те, що два попередні раунди переговорів "не були достатньо результативними", Пєсков сказав, що "тема українського врегулювання настільки складна, що досягнення домовленостей про обміни і повернення тіл загиблих - це вже результативність".

Переговори України та РФ в Стамбулі - що відомо

Як повідомляв Главред, президент України Володимир Зеленський повідомив, що РФ запропонували нову зустріч. Київ закликає до припинення вогню та готовий до зустрічі лідерів для досягнення тривалого миру.

Також українська та російська делегації проведуть новий раунд переговорів у Стамбулі в середу, 23 липня. Зеленський зазначив, що готується обмін полоненими та обговорення питань безпеки.

Крім цього, Зеленський доручив сформувати делегацію для переговорів із російською стороною. Її очолить секретар РНБО Рустем Умеров. До складу увійдуть представники ГУР, МЗС та Офісу президента.

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Про персону: Дмитро Пєсков Дмитро Сергійович Пєсков - заступник керівника Адміністрації президента Російської Федерації і прес-секретар президента РФ Володимира Путіна. Після вторгнення Росії на Україну Євросоюз, США, Канада, Японія, Великобританія і ряд інших країн ввели проти Пєскова персональні санкції, повідомляє "Вікіпедія".

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