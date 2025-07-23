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Україна може змінити ситуацію на полі бою: Сирський назвав головну умову

Маріна Фурман
23 липня 2025, 11:05
306
Генерал просить американського лідера допомогти перенести війну на територію Росії.
Сырский, ВСУ
Сирський зробив низку важливих заяв / Колаж: Главред, фото: ОК "Захід", t.me/osirskiy

Головне з інтерв’ю Сирського:

  • Україні потрібно більше військової допомоги від союзників
  • Під час Курської операції загинуло або було поранено мінімум 80 000 загарбників РФ
  • Ситуація з мобілізацією в Україні залишається складною

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський заявив, що Україна потребує додаткових систем протиповітряної оборони, зокрема американських Patriot, перехоплювачів дронів і літаків для знищення ворожих БпЛА. Відповідну заяву він зробив в інтерв’ю The Washington Post.

Сирський звернувся до союзників України

Генерал закликав партнерів надати України ракети ATACMS та Taurus. Сирський підкреслив, що якби Київ міг завдавати ударів по території РФ далекобійними ракетами, це допомогло б уповільнити виробництво російської зброї — зокрема, ракет і дронів — за рахунок ударів по відповідних заводах та інфраструктурі.

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"Вони (росіяни - Главред) націлюються практично на все – аеродроми, населені пункти, об'єкти інфраструктури. Тому, звичайно, нам потрібні постачання балістичних ракет, щоб мати змогу дати ворогу гідну відсіч", - сказав головнокомандувач ЗСУ.

Він висловив сподівання, що завдяки позиції президента США Дональда Трампа процес надання Україні далекобійних ракет буде легшим та швидшим.

Сирський відмовився коментувати, чи залишилися в Україні якісь потужні системи ATACMS на складі. На запитання, чи врятує нова партія американських ракет життя українців, він відповів: "Звичайно".

Генерал також повідомив, що Україні критично не вистачає 155-мм артилерійських снарядів і бронетехніки.

"У нас є мотивовані та мужні бійці, здатні наступати, але їм потрібні сучасні та надійні засоби захисту", — сказав він.

Україна може змінити ситуацію на полі бою: Сирський назвав головну умову
Ракети ATACMS / Інфографіка: Главред

Сирський розкрив деталі Курської операції

У інтервʼю також йшлося про складну ситуацію на фронті, особливо на сході. За словами Сирського, торішній дозвіл на обмежені удари по території РФ допоміг змінити ситуацію в Харківській області. Але для повноцінного стримування наступу Росії потрібно більше гнучкості у використанні далекобійної зброї.

Генерал сказав, що минуле літо для України було "дуже важким", адже Росія планувала інтенсивні наступальні операції, включаючи атаки на Сумську область.

"Нас жорстко критикували, бо ми оборонялися та відступали Мені довелося зробити щось, скажімо так, надзвичайне", – сказав Сирський, маючи на увазі, проведення Курської операції.

Генерал підкреслив, що це була важлива операція, яка завадила Росії захопити більше українських територій та послабив латиск на деякі частини східного фронту.

За словами Сирського, під час Курської операції загинуло або було поранено мінімум 80 000 російських солдатів. Втрати українців значно менші.

Проблеми з мобілізацією в Україні

Говорячи про проблеми мобілізації, він зізнався, що ситуація залишається вкрай складною, а більшість молодих людей у віці 18–24 років цікавляться вступом до війська переважно через грошові бонуси.

"Якщо їх (виплати - Главред) збільшити, буде більше заявників", – сказав він, зазначивши, що Росія має ресурси, щоб платити своїм контрактникам значно більше.

Україна може змінити ситуацію на полі бою: Сирський назвав головну умову
Контракт 18-24/ Інфографіка: Главред

Чи планує Сирський у відставку

Сирському цього тижня виповниться 60 років. При цьому генерал відкинув будь-які припущення про те, що він піде у відставку.

Сирський розповів, що він все ще може зробити 100 віджимань без перерви, і це попри те, що він рідко – якщо взагалі – спить.

За його словами, його мотивує "розуміння моєї особистої ролі в процесі захисту нашого населення, наших громадян. І я розумію, що маю робити більше і краще".

Навіть після років роботи на вищих посадах, за його словами, йому залишається найкомфортніше поруч із піхотою на передовій. Його помічники очікують, що саме там він проведе своє 60-річчя.

Олександр Сирський
Олександр Сирський / Інфографіка: Главред

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Про джерело: The Washington Post

The Washington Post — американська газета, яку видають у місті Вашингтоні. Найбільша газета столиці Сполучених Штатів Америки, також входить до числа найстаріших. Містить термінові новини, репортажі на національні та міжнародні теми, нариси та коментарі. Із серпня 2013 року належить мільярдеру Джеффові Безосу, пише Вікіпедія.

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