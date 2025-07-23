Удар стихії на Полтавщині: без світла залишилися 1300 споживачів

Через пориви вітру та грозу сталося відключення електроенергії у 8 населених пунктах Полтавської, Диканської та Глобинської громад.

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Над відновленням електропостачання працюють спеціальні служби / Колаж: Главред, фото: УНІАН

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Якою буде погода в Україні сьогодні

Де сьогодні чекати дощ, грозу, град і шквали

У ніч на 23 липня Полтавську область накрила негода, через яку в низці населених пунктів зникло світло.

Як повідомив голова Полтавської обласної військової адміністрації Володимир Когут у Telegram, населені пункти були знеструмлені через різкі пориви вітру та грозу.

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"Через пориви вітру та грозу сталося відключення електроенергії у 8 населених пунктах Полтавської, Диканської та Глобинської громад", - написав він.

Згідно з даними Полтаваобленерго, без електрики залишилося 1297 абонентів. Над відновленням електропостачання в населених пунктах уже працюють спеціальні служби.

Погода на сьогодні

Як повідомили в Укргідрометцентрі, у середу, 23 липня, погода в Україні буде нестійкою в більшості областей. Причина цього - атмосферний фронт, який зміщуватиметься із заходу на схід. Він зумовить вночі в Україні, крім західних, південних областей та Криму, вдень на Лівобережжі короткочасний дощ, грозу, подекуди град та шквали 15-20 м/с.

Температура повітря в західних і північних областях вночі 14-19°, вдень 23-28°; на решті території вночі 18-23°, вдень 27-32°.

Прогноз погода на 23 липня / facebook.com/UkrHMC

Погода в Києві

У Києві та області сьогодні хмарно з проясненнями.

Вночі короткочасний дощ, гроза. Вдень - без опадів.

Вітер переважно західний, 7-12 м/с.

Температура вночі 14-19°, вдень 23-28°; у Києві вночі 17-19°, вдень 26-28°.

Погода в Україні - прогнози

Як писав Главред, синоптики попереджали, що 22-23 липня в Україні очікуються небезпечні метеоявища: грози, град і шквали до 20 м/с. Постраждають північні, центральні, Харківська та Лівобережні області. Київ і Київщина також у зоні ризику.

22 липня Київ накрила потужна буря зі зливою та шквальним вітром, яка спричинила значні руйнування. У столиці повалено дерева, затоплено вулиці та зафіксовано падіння будівельного крана.

В Україні 23 липня буде місцями спекотно, але багато областей накриють грозові дощі. Укргідрометцентр оголосив штормове попередження І рівня небезпеки для північних, центральних і Харківської областей через грози, град і шквали до 15-20 м/с.

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