'Наслідки дуже негативні': російські ДРГ прориваються у велике місто

Ворожі ДРГ становлять загрозу для мирних жителів та оборонних об'єктів міста.

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Військовий розповів про ситуацію на Покровському напрямку / Колаж: Главред, фото: Міноборони РФ, deepstatemap

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Ситуація на Покровському напрямку загострюється

Ворог намагається прорвати оборону ЗСУ

У сам Покровськ просочується вороже ДРГ

Російські окупанти на Покровському напрямку намагаються прорвати оборону Збройних сил України. Для штурмів ворог використовує мотоцикли, а вночі — піхоту. Про це повідомив командир відділення 24-го штурмового батальйону "Айдар" Станіслав Бунятов з позивним "Осман" у своєму Telegram-каналі.

За його словами, мета ворога — дестабілізувати лінію бойового зіткнення та просочитися між українськими позиціями.

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Особливо небезпечно, коли російські ДРГ пробираються прямо до Покровська — це може становити загрозу для мирних жителів і оборонних об'єктів у місті.

"В сам Покровськ просочується вороже ДРГ, наслідки дуже негативні", — написав Бунятов.

Він додав, на ділянках, де працюють ефективні підрозділи БпЛА, ситуація залишається під контролем бійців ЗСУ. За словами Бунятова, російських загарбників вдається виявляти та знищувати ще за 1–5 км до їхніх позицій.

Покровськ / Інфографіка: Главред

Ситуація на Покровському напрямку - останні новини

Як писав Главред з посиланням на ЗМІ, російські окупанти проникли у Покровськ. Українські бійці повідомили, що перші групи російської піхоти в Покровську зафіксували ще 5 днів тому – 17 липня. Нині триває ліквідація диверсійних груп ворога.

Крім того, військовий аналітик Олексій Гетьман повідомив, що російські загарбники зібрали понад 100 тисяч військових на Покровському напрямку, що дозволяє ворогу активно тиснути на позиції українських бійців.

Тим часом керівник безпекових програм Центру глобалістики "Стратегія ХХІ" Павло Лакійчук попередив, що втрата Покровська може мати катастрофічні наслідки.

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Про персону: Станіслав Бунятов Бунятов Станіслав Станіславович - український військовий, молодший сержант. Нині він командир відділення 24 ОШБ "Айдар" ЗСУ, має позивний "Осман". Про це повідомляє Вікіпедія. На початку повномасштабного вторгнення РФ Бунятов став волонтером у Мелітополі, підтримував ЗСУ та дитячі будинки. 5 березня 2022 року виїхав з окупованого міста у Запоріжжя та вступив добровольцем до лав ЗСУ. Згодом він був розподілений до штату 24 Окремого Штурмового Батальйону "Айдар" на посаду "навідник", згодом стрілець-снайпер (марксмен), наразі займає посаду "командир машини/командир відділення". У квітні-липні 2022 року "Осман" брав участь у звільненні смт Павлівка та обороні рубежів Вугледарського напрямку на Донеччині. Бунятов став автором Telegram каналу "Говорять Снайпер", у якому розповідає про справжню ситуацію на українському фронті. Telegram канал налічує понад 200 тисяч підписників.

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