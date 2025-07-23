Потужна спека накриє Україну: у яких регіонах розігріє до +34 градусів

У четвер, 24 липня, дощі пройдуть лише у декількох областях України.

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Прогноз погоди на 24 липня / Фото: ua.depositphotos.com

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Якою буде погода 24 липня

У яких регіонах буде найспекотніше

У четвер, 24 липня, у Сумській, Тернопільській, Хмельницькій, Львівській областях можливі короткочасні грозові дощі. На решті території - без опадів. Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.

За її словами, завтра на сході місцями можливі штормові пориви північно-західного вітру. Синоптикиня закликає бути обережними. Повітря прогріється до +29°C.

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У центральній частині та в східних областях варто очікувати +28...+32°C, на півдні України прогнозується +29...+34°C.

Діденко зазначила, що південь України потерпає від посухи - тому йому особлива увага.

"На жаль, в найближчій перспективі опадів у південній частині не видно, хіба що у нічні години 28 та 29 липня, та й то більша ймовірність на Одещині. Але стежитиму за будь-якими змінами у прогнозі погоди", - написала синоптикиня.

Погода на 24 липня / фото: meteoprog

Погода в Києві на 24 липня

У Києві 24 липня опадів не передбачається, температура повітря коливатиметься близько +27...+29°C.

Діденко додала, що у столиці найближчий дощ пройде аж 25 липня. Вечір середи 23 липня - без опадів.

Крім того, вона попередила, що 23 липня Землю накрила магнітна буря. Діденко рекомендує якомога менше перебувати на відкритому сонці. Краще приймати звичні препарати, призначені лікарем та пити воду.

Наталка Діденко / Інфографіка: Главред

Погода в Україні - новини за темою

Як писав Главред, у вівторок, 22 липня, Київ накрила потужна буря зі зливою та шквальним вітром, яка спричинила значні руйнування. У столиці повалено дерева, затоплено вулиці та зафіксовано падіння будівельного крана.

Також негода вирувала у Полтавській області. Внаслідок рвучкого вітру та грози, у регіоні без електрики залишилося 1297 абонентів.

Крім того, синоптик Ігор Кібальчич розповів, що у третій декаді липня над Україною переважатиме поле зниженого атмосферного тиску, що сприятиме формуванню дощової хмарності над більшістю регіонів.

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Про персону: Наталія Діденко Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.

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